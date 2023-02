Lugo es la provincia gallega en la que se registran menos renuncias a percibir herencias

Los lucenses no suelen rechazar herencias. Esa disposición a aceptarlas no es solo por una cuestión económica, sino también por costumbre, por ese apego sentimental que tienen a los bienes que les dejan sus seres queridos. En los nueve primeros meses del año pasado se registraron en la provincia de Lugo 287 renuncias, ocho menos que en el mismo periodo de 2021, lo que supone un ligero descenso del 2,7%.

En Galicia, en cambio, se incrementaron las renuncias un 10%. Entre enero y septiembre de 2022 hubo 2.630, frente a las 2.389 de los tres primeros trimestres del ejercicio anterior, según los datos que ha facilitado el Colegio Notarial de Galicia.

Por provincias, en A Coruña, con 1.088 renuncias a herencias el año pasado, aumentaron en 99 con respecto a 2021; en Pontevedra, con 952, subieron en 104 y en Ourense, con 303, en 46.

Se suele repudiar la herencia porque no solo se reciben bienes, sino que también se asumen las deudas de los causantes. Otro motivo para no aceptarla es que los beneficiarios no pueden hacer frente a los gastos que llevan asociadas, como el impuesto de sucesiones o el municipal de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

"Las herencias no son todo lo que parecen, también puede haber deudas. Un problema para el heredero es cuando el pasivo supera al activo", precisa Montserrat Trigo

La delegada en Lugo del Colegio Notarial de Galicia, Montserrat Trigo, asegura que "no hay tantas teniendo en cuenta las que se hacen, además las renuncias son individuales y en cada herencia puede haber cuatro o cinco beneficiarios diferentes".

Coincide con esta apreciación el notario José Manuel López Cedrón, que asegura que ve "pocas renuncias" en su despacho de la capital lucense. Algunas de las que ha tramitado fue porque los herederos "no han tenido mucho trato con sus abuelos o progenitores y no saben si hay deudas".

Se producen también renuncias cuando los beneficiarios son "colaterales o extraños", por ejemplo familiares lejanos, amigos o vecinos. "Si les dejan un bien que no es dinero en efectivo se enfrentan a impuestos altos, cuyo pago tienen que anticipar", precisa este profesional del derecho. "Si heredas de un tío o un hermano la deducción es poca", apunta Montserrat Trigo.

López Cedrón explica que cuando la herencia es dinero en metálico "no renuncian porque siempre les va a quedar un remanente mayor al que tenían".

No sucede lo mismo cuando el bien que se recibe tiene una venta complicada, como fincas rústicas o un inmueble que requiere una costosa reforma antes de ponerlo en el mercado.

Exenciones

El económico no es el motivo cuando la herencia es de ascendientes a descendientes de primer o segundo grado, como de padres y abuelos a hijos, nietos o cónyuges, porque la Ley de Medidas Tributarias de Galicia, aprobada en 2019 y que entró en vigor el 1 de enero de 2020, es "muy cómoda", según destaca este notario lucense.

En esos casos quedan exentas las herencias de hasta un millón de euros por cada transmitente y también por cada adquirente. Es decir, en el caso de un matrimonio con tres hijos serían hasta seis millones.

También se repudian cuando, por ejemplo, son varios hermanos y uno de ellos se quedó al cuidado de sus padres y los demás se fueron a vivir a otras localidades

Ese importe de bonificación se ha incrementado sustancialmente en la última década en Galicia. En 2011 se aprobó que fueran hasta 150.000 euros, pero si se superaba esa cuantía se gravaba desde el primer euro, y en 2016 se aumentó hasta 400.000 euros.

"En Galicia se dan menos renuncias por la carga impositiva porque tenemos unos beneficios fiscales bastante amplios si hereda un pariente directo", afirma la delegada en Lugo del Colegio Notarial de Galicia.

También se repudian cuando, por ejemplo, son varios hermanos y uno de ellos se quedó al cuidado de sus padres y los demás se fueron a vivir a otras localidades. En este caso estos últimos suelen renunciar en favor del primero como compensación.

Cuando se da esta situación, si los hermanos renuncian antes de que se cumplan seis meses del fallecimiento de los testadores, lo que ceden al único legatario no es considerada una donación, que está más gravada fiscalmente.

Son, por tanto, rechazos de forma indirecta. "Se renuncia no porque no se quiera nada si no para que vaya a otro familiar, a un hermano que estuvo más pendiente de sus padres o a un hijo, para anticiparle lo que iba a recibir en su día", precisa Montserrat Trigo.

En primera persona

Un caso así es el de Carmen Fernández, una vecina de Lugo natural de A Fonsagrada. Ella y sus hermanos renunciaron en favor del que se quedó en el domicilio familiar con sus padres.

"Renunciei porque o meu irmán quedou ao cuidado dos meus pais; ademais, el contribuíu á mellora da casa e as fincas que herdaría e éranlle máis útiles a el para dar de pacer o gando ou para plantar árbores do que eu podería obter se as daba vendido", afirma esta lucense.

Carmen cuenta que, aunque sus padres solían pasar temporadas con ella, sobre todo con motivo de visitas médicas, fue su hermano mayor quien los cuidó durante años, por lo que considera "de justicia" que este se quedase con la parte que le correspondía cuando se realizó el reparto de la herencia.

Como alternativa a las renuncias, cabe la posibilidad de que los herederos puedan aceptar la herencia a beneficio de inventario ante notario. Debe hacerse una relación fiel y exacta de todos los bienes, con las formalidades y dentro de los plazos que establece el Código Civil.

Entonces el legatario ya no responde de las deudas del fallecido con su patrimonio personal, sino con los propios bienes de la herencia y hasta donde estos alcancen. También se puede solicitar la redacción de inventario antes de aceptarla o repudiarla para deliberar sobre este aspecto.

Registro ► Veinticinco notarios ejercen en la provincia de Lugo

Los profesionales del derecho encargados de realizar la trasmisión de los bienes de las herencias son los notarios. En la provincia de Lugo ejercen 25, según los datos facilitados por el Colegio Notarial de Galicia.



Una cuarta parte de estos notarios tienen su despacho en la capital lucense. Así que casi medio centenar de los 67 municipios de la provincia de Lugo no cuentan con este servicio.



Montserrat Trigo destaca la paridad que se produce en los despachos de la capital lucense. De los seis profesionales que ejercen en la ciudad, la mitad son mujeres.

Galicia



En el ámbito gallego ejercen 162 notarios en total. La colegiación es única para toda la comunidad autónoma, puesto que hay un único colegio que tiene su sede en A Coruña.



En todo el Estado el número de estos profesionales ronda los 2.900.