Lugo es la provincia española con más plazas MIR de Familia por cubrir

Medicina de Familia y Comunitaria es la única especialidad en la que quedan plazas MIR sin cubrir y Lugo es la provincia española que concentra más vacantes: 20 de las 30 ofertadas no se ocuparon en la primera vuelta. Es —junto a Ourense, donde quedaron 16, y Ferrol, con 5— una de las áreas gallegas que no han resultado atractivas para los recién graduados en Medicina.

El problema está lejos de ser local, ya que en el conjunto del Estado son 202 las vacantes de esa especialidad, una de las que sufre necesidades más acuciantes de personal. La oferta era de 2.455. El problema se arrastra desde el 2022, primera convocatoria del MIR en años en la que no se cubrieron todas las plazas ofertadas. Salvo puntuales excepciones, el grueso de esas vacantes se concentraron en Familia y este año ha vuelto a pasar exactamente lo mismo.

Las comunidades autónomas donde han quedado libres plazas, al margen de las 39 de Galicia, son Castilla y León (55); , Cataluña (36), Extremadura (27), Navarra (18), Aragón (15), Asturias (6), Cantabria (4) y La Rioja (2).

En Lugo la situación es quizás aún más grave porque, para la convocatoria de este año, en vez de 25 como el pasado se ofrecían 30. "Si se aumentó el número de plazas es porque existe la posibilidad de ofrecer formación de calidad y porque se necesitan", asegura Pilar Rodríguez Ledo, de la comisión de docencia del área sanitaria lucense, que cree que el problema está en el sistema de elección. Recuerda que lleva años sin cambiarse y duda de que se pueda aplicar el mismo en la actual situación de profundo desequilibrio entre oferta y demanda. "Estamos en un momento de alerta, de crisis grave de personal y ante una situación extraordinaria hay que tomar medidas extraordinarias. Ninguna plaza ofertada, ni una, puede quedar sin cubrir", dice.

No es la única que alerta de la gravedad de la situación, lo hacen también las sociedades de médicos de Familia y facultativos a nivel particular. El Ministerio de Sanidad habilitó el año pasado una segunda vuelta a la que permitió concurrir a médicos extracomunitarios, días después de que se cerrara la primera. Esta vez no ha esperado nada. El pasado domingo se acabó la primera ronda de elección y ayer mismo empezó la segunda, en la que además de facultativos formados fuera de Europa se permite elegir a todos aquellos que no lo hicieron por uno u otro motivo en la primera ronda aunque estuvieran en condiciones de hacerlo.

La segunda vuelta acabará el día 11, pero muchos dudan de que cambie realmente algo. De hecho, el año pasado, en Lugo, por ejemplo, solo se cubrieron en esa ronda 3 de 9 vacantes. Para profesionales como Rodríguez Ledo la solución sería dejar elegir a todos los profesionales que se presentaron al MIR por orden de puntuación. Insiste en que todos ellos pasarán trabajando el tiempo hasta la próxima convocatoria, muchos en el sistema público. "¿No será mejor formarlos bien?", se pregunta.