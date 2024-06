Lugo es la cuarta ciudad gallega con más empresas tecnológicas e innovadoras: 23. La capital concentra también el grueso de las firmas de ese tipo abiertas en la provincia, 27 en total, desde 2010. Son las conclusiones de un informe sobre el ecosistema emprendedor en el ámbito tech.

Las firmas innovadoras que operan en la ciudad facturan. 10.000.000 euros y emplean a 245 personas. La media es de once personas por empresa.

Lugo se sitúa en Galicia por detrás de Vigo (54), A Coruña (49) y Santiago (38) en firmas innovadoras.

En este momento funcionan en Lugo trece startups, firmas que tienen menos de cinco años de antigüedad; una scaleup, concepto al que define el tener una facturación superior al millón de euros. El resto de firmas innovadoras lucenses son pymes.

Por provincias, Lugo es la tercera en empresas tech e innovadoras, a considerable distancia de A Coruña, donde operan 141 firmas, y Pontevedra, que suma 127 compañías de esas características. Muy por detrás queda Ourense, con 16 empresas de ese tipo y con una capital provincial que no ejerce de tractora en ese campo, pues en la ciudad de As Burgas solo hay cuatro compañías de ese tipo, las mismas que en As Pontes y una menos que en Ferrol, por ejemplo.

En el conjunto de Galicia son 311 las empresas tech e innovadoras que funcionan en estos momentos y la facturación alcanza 241.250.000 euros, con una media de 775.723 euros por firma.

Galicia ocupa el sexto puesto en el ránking español en cuanto a comunidades donde tienen más peso las empresas innovadoras y tienen peso mayoritario las startup, ya que operan 151, con 44.750.000 euros de facturación.

En ese sentido, aunque son menos, 35, las scaleup tienen mucha más fuerza, ya que facturan en la comunidad 147.000.000 euros y multiplican hasta por seis el número de empleos por firma, con 30 frente a los 5 de las startups o los 6 de las pymes.

Estas últimas, con 49.500.000 euros de facturación, no dejan de mostrar dinamismo, con 753 empleos generados en total y una facturación media por compañía de 396.000 euros.

En el conjunto estatal, España posee algo más de 7.000 compañías tecnológicas activas, de las que 3.640 son startups y 1.185 son scaleups. El total de las empresas tech analizadas en el informe generan casi 100.000 empleos directos en el sector y un impacto económico en España de 11.541 millones de euros. Cataluña y Madrid están a la cabeza en creación de empresas y negocio.

Las firmas biotecnológicas que más desputan

Por tipo de sociedades, las firmas biotecnológicas son las que despuntan en Galicia en cuanto a número y volumen de negocio. Hay actualmente 30 y facturan 16 millones de euros.

Es un mercado al que no son ajenas firmas nacidas en Lugo, como AMSLab, una de las referentes gallegas en ese campo.

Las agrotech, 20 y con siete millones de facturación ocupan el segundo lugar, seguidas de las de salud, con 16 firmas y seis millones. Hay 15 SaaS, que facturan 9 millones, y 14 de turismo, con 12,2 millones de facturación.

Hay además 12 foodtech y otras tantas de ecomerce, además de 11 fintech, 10 de energía y 10 del sector aéreo.

Uno de los problemas que se detectan en las compañías tecnológicas e innovadoras es la fuerte masculinización. Solo el 18 por ciento de los fundadores de ese tipo de firmas son mujeres y solo una pequeña parte de ellas han dado el paso de emprender en solidario.

Polos que dan impulso a las nuevas ideas

El informe sobre el valor que generan las empresas tech se acompaña de diversos análisis, entre ellos uno de María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía, Industria e Innovación, quien reivindica el apoyo público para favorecer firmas que contribuyen a modernizar y diversificar la economía.

Lorenzana también destaca las nuevas apuestas de la Xunta en ese campo: la activación de la primera línea específica de apoyo a startup gallegas y la nueva business factory ambiental (ClimaTech), que busca atender a la sostenibilidad ambiental como forma de garantizar un crecimiento sostenible a largo plazo.

El informe hace un repaso también de los centros y polos que sirven para impulsar los proyectos tecnológicos e innovadores y entre los que se incluye el BFAero de Lugo, situado en el Pazo de Feiras y cuya actividad se ha centrado desde hace ya casi una década en fomentar y apoyar las iniciativas empresariales relacionadas con la aeronáutica. Las mejores ideas reciben apoyo y asesoramiento.