Los últimos cambios legales que regulan el alquiler están provocando recelo por parte de los propietarios para decidirse a arrendar, según constata el presidente de la Federación Galega de Empresarios de Inmobiliarias, Benito Iglesias, quien añade que Lugo es la ciudad gallega que se vio más afectada por esta situación dado que es la que registra una menor oferta de vivienda.

"Esta situación de inseguridad jurídica, por estar siempre cambiando de ley, le afecta mucho más a Lugo que a las otras capitales por ser la que menos oferta tiene. Este último mes, que rigió el Real Decreto-Ley 21/2018, fueron muchos los propietarios que optaron por esperar, lo que supuso una cuarta parte menos de contratos en Galicia", dice Benito Iglesias.

El presidente del sector añade que la oferta se retrajo todavía más "porque los propietarios no saben a qué atenerse". Afirma también que la situación de inseguridad continúa dado que, aunque se volvió a la norma anterior, la Ley 4/2013, "y se esperaba que se reactivase el mercado, ahora se está anunciando desde el Gobierno otro decreto y volvemos a estar igual".

Las inmobiliarias lucenses notaron también que, durante el tiempo de aplicación de la norma que finalmente no fue aprobada en el Congreso, del 19 de diciembre al 22 de enero, los propietarios lucenses se retrayeron de arrendar vivienda pero no solo por la inseguridad, sino también porque esa ley aumentaba el periodo máximo de vigencia del contrato, que pasaba de tres a cinco años y por el miedo de muchos propietarios a alquilar y encontrarse con impagos de cinco años. "En el último decreto, era el inquilino quien decidía si agotaba la prórroga hasta los cinco años o no, lo cual hacía a muchos propietarios recular", explica Javier Rodríguez, de Lar Inmobiliaria. Opinión compartida también desde la inmobiliaria Lugania: "Los caseros estaban preocupados por la inseguridad que tenían", dice una empleada.

En Cholo, apuntan otro detalle de la anterior ley que podría contribuir a la bajada de los contratos. "La prórroga hasta los cinco años podía atar al propietario a mantener el precio, lo cual también perjudicaría sus intereses, aunque la mayoría de los contratos ponen que la renta se adecuará al IPC anual", afirma un empleado.

Además de los cambios legales, otros factores que bajan la oferta en Lugo son la escasez de vivienda nueva por el parón de la construcción y la preferencia de los jóvenes por alquilar en lugar de comprar.