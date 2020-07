Lugo ya empieza a disfrutar del encanto de los Tardeos na Tinería

El centro de Lugo estrenó este jueves el programa Tardeos na Tinería y los lucenses respondieron de forma entregada a esa nueva oferta de ocio, que busca llenar de vida, actividades y música el casco histórico y promueve también la vida social en horario de tarde.

Desde este jueves, el barrio de A Tinería da a conocer sus locales de una forma distinta. Tardeos dio su primer paso con un concierto del DJ Mia Disko, quien acompañó a los lucenses con su música mientras tomaban algo, y con la jornada de puertas abiertas de Casiña de Paula, enfocada para los más pequeños. "Queremos que los niños y niñas dejen de lado las tecnologías y hagan manualidades para disfrutar y divertirse en compañía", contaban en el local.

La esencia de este programa es el horario diurno, "queriendo ir más allá del ocio nocturno, pero también complementándolo", asegura Isabel Lozano, presidenta de Itineris, asociación que organiza el programa, con la colaboración del Ayuntamiento de Lugo. La apuesta funcionó y las calles del emblemático barrio lucense se llenaron.

Se sigue el ejemplo de otras ciudades europeas con el fin de potenciar las calles del casco histórico de Lugo a través de una variedad musical y de ocio.

Tanto la hostelería como el comercio del barrio apoyan este programa para fomentar el atractivo del barrio. "Creo que es necesario para que la gente se anime a venir. Tenemos muchas ganas y proyectos por delante. Confiamos en que participen con nosotros", comentaba Ángeles Fraga en el Obradoiro UDR.

La gente que anduvo por la zona también valoró el inicio de este tipo de actividades, ya que "siempre se agradece tomar algo con un poquito de música", afirmaba Libia Romero. Por su parte, María Pichín y Jorge Armesto coincidían en que "es una buena iniciativa debido a que en Lugo no hay otros lugares con música en directo. Está bien este tipo de eventos, fuera de lo que estamos acostumbrados".

Todos los locales de A Tinería buscan la manera de hacer los Tardeos siguiendo el protocolo de seguridad y manteniendo las distancias, reduciendo el aforo o realizando los talleres al aire libre.

Pero no solo se llenó de animación y música A Tinería, pues la terraza de la Casa do Saber acogió un concierto del grupo Best Boy (en la foto), que presentó los temas de su álbum Cross the border. La actuación, incluida en el programa Na Bocanoite, fue seguido por el público desde el atrio de la catedral.