Lugo empieza a desbrozar O Carme para cuidar el entorno del Camino

Los trabajos de roza de 16 parcelas de titularidad municipal en la zona de O Carme se iniciaron este miércoles por la mañana. En total, se eliminará la maleza de alrededor de media hectárea de terreno, a la que hay que añadir los caminos públicos de los alrededores, como Regueiro dos Hortos, los de la propia Rúa do Carme siguiendo el trayecto del Camino Primitivo o la Rúa Vicedo.

Las labores, que consisten en la eliminación y control de la maleza, se llevarán a cabo de forma periódica cada dos meses para garantizar no solo la conservación de este espacio sino también su salubridad. Los trabajos son una de las unidades de actuación de la Estratexia Dusi, que está cofinanciada con fondos europeos Feder.

"Estamos a falar dunha zona cun alto valor patrimonial debido á súa concorrencia co traxecto do Camiño Primitivo e pola proximidade que mantén coa muralla e co casco histórico", destacaba al respecto la alcaldesa, Lara Méndez, que estuvo en el comienzo de los trabajos. Méndez explicó que se trata de "un ámbito que queremos protexer e coidar, que queremos aproveitar e sacarlle partido pero tamén poñer a disposición, nas mellores condicións posibles, non só da veciñanza de Lugo senón tamén de todas aquelas persoas que nos visitan. Non podemos esquecer que se trata dun dos emprazamentos máis transitados e turísticos do municipio con gran potencialidade respecto ao vindeiro Xacobeo 2021".

Lara Méndez explicaba también que "nas proximidades da superficie que se vai acondicionar existen ademais ao redor de 115 predios de titularidade privada que suman un total de dez hectáreas. Aínda que boa parte destas parcelas se atopan ben coidadas debido a que se aproveitan para o cultivo de hortos, hai outras que precisan dunha limpeza urxente". "Dende o servizo de Disciplina Urbanística", subrayó la alcaldesa, "se procederá nos próximos días a recordarlles aos seus titulares as obrigas de mantemento que teñen sobre elas".

Según informó el Concello, esta actuación se suma la otras ya desarrolladas dentro del mismo programa Muramiñae, como fue el arreglo del firme en la Rúa do Vicedo para que esta vía sirviera como lugar de estacionamiento, o la descontaminación de O Carme cuando en julio se subsanaron definitivamente los vertidos de aguas residuales.