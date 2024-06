Llega el contenedor marrón: Lugo empezará a seleccionar residuos orgánicos este mes

La recogida selectiva de residuos orgánicos en la ciudad de Lugo ya tiene fecha. A partir del 18 de junio se comenzarán a colocar cien contenedores marrones en la zona sur de la ciudad que funcionarán con una tarjeta electrónica que los ciudadanos ya pueden solicitar en la oficina que EcoLugo tiene en la Rúa Clérigos (al lado de la catedral). También es válida la tarjeta ciudadana, a la que solo habrá que colocar una pegatina con un microchip. Este trámite también lo hace EcoLugo y en ambos casos la entrega de la tarjeta es inmediata.

Así lo explicaron el concejal de Transición Ecolóxica, Miguel Fernández, y responsables de EcoLugo, la empresa de recogida de basura y limpieza de la ciudad.

La recogida selectiva de residuos orgánicos irá extendiéndose al resto de la ciudad de forma progresiva. El contrato con EcoLugo permitirá llegar a 800 contenedores, cifra que se considera suficiente para cubrir toda la ciudad, según explicó el gobierno local. Quedarán instalados en los próximos meses o a lo largo del próximo año, en función de la respuesta ciudadana que haya. Es importante tanto que los vecinos se vayan sumando al uso de este contenedor como que seleccionen adecuadamente los residuos que depositen en él.

Cuatro composteros comunitarios

Mientras los contenedores marrones no vayan llegando al resto de la ciudad, los vecinos tendrán otras formas de gestionar los residuos orgánicos que generan en sus hogares porque EcoLugo empezará ya a instalar cuatro composteros comunitarios en otras tantas zonas: As Fontiñas (cerca del instituto), Sanfiz (Paseo dos Estudantes), Fonte dos Ranchos y A Milagrosa (Agro do Rolo). Podrán depositar esa basura en bolsas biodegradables o vaciándolos directamente desde un cubo.

Habrá información en el lugar sobre cómo realizar la labor y además el Concello llevará a cabo una campaña informativa a través de medios de comunicación, de asociaciones y también puerta a puerta. Estos espacios serán atendidos por EcoLugo, que deberá ir añadiendo a la basura material estructurante, como restos de poda. En principio, el compost resultante se utilizará para los jardines municipales.

Puerta a puerta para grandes productores

La recogida selectiva también se incentivará entre los grandes productores de este tipo de residuos (supermercados, colegios, residencias estudiantiles o de ancianos...) que podrán disponer de un contenedor específico en sus instalaciones. Hay 400 disponibles. La recogida será puerta a puerta, a cargo de EcoLugo.

Composteros individuales para la zona rural

Una vez acabe la instalación de los cien primeros contenedores marrones en la ciudad comenzará el reparto de 800 composteros individuales a vecinos de las parroquias, que además recibirán información sobre cómo usarlos, para que después usen la materia orgánica resultante en sus huertas y jardines, explicó el concejal.

Qué residuos pueden ir al contenedor marrón y cuáles no

El Concello pondrá en marcha una campaña informativa, pero además la tarjeta gratuita que entregará a los ciudadanos para que estos puedan usar el contenedor marrón contiene por el reverso información sobre qué se puede depositar en esos recipientes y qué no.

Pueden ir al contenedor marrón alimentos crudos o cocinados, espinas de pescado y restos de marisco, huesos, frutas y verduras, cáscaras de huevo y corteza de queso, papel de cocina y servilletas usadas, palillos y tapones de corcho y hierba y pequeños vegetales.

No debe ir a estos recipientes pañales, papel higiénico, compresas, tampones, chicles, colillas, polvo de aspiradora, arena de gatos, aceites o líquidos usados, cenizas, madera pintada y toallitas húmedas.

Estos residuos deberán seguir dspositándose en el contenedor de la fracción resto.

Cómo y dónde se puede solicitar la tarjeta para usar el contenedor marrón

La emisión de la tarjeta de EcoLugo para usar el contenedor marrón o la adaptación de la tarjeta ciudadana con ese fin son gestiones gratuitas e inmediatas. Hay que acudir a la oficina de EcoLugo (Rúa Clérigos), que hasta el día 15 abre de 9.00 a 13.30 horas y de 15.30 a 18.15 y a partir de ese día, de 8.00 a 14.30. Existe un teléfono gratuito de información: 900909671.

Las doscientas primeras personas que acudan recibirán bolsas biodegradables y un pequeño cubo.

Quién vacía el contenedor y dónde se trata la basura

EcoLugo recogerá la basura de los contenedores marrones y la llevará a la planta de transferencia de Sogama en O Ceao. Desde allí será trasladada por Sogama a la planta de tratamiento de biorresiduos de Cervo. El Concello pagará a Sogama un canon de 48,30 euros (más Iva) por tonelada, cifra inferior a los 66 euros (más Iva) que abona por el tratamiento del resto de la basura.

Una obligación que deriva de la Unión Europea

La recogida selectiva de este tipo de residuos se deriva de las obligaciones ambientales que impone Europa y que llevan años ya en vigor —aunque siguen pendientes de aplicación en muchos concellos– y de la apuesta del gobierno lucense por una gestión más sostenible de los recursos y de la mejora del servicio a los ciudadanos.

El nuevo contrato de la limpieza: más dinero y más servicios

El Concello adjudicó el nuevo contrato de recogida de basura y limpieza de la ciudad en el verano de 2022 con EcoLugo, la unión de las empresas Copasa, Geseco y Setec Building, por un periodo de diez años y un total de 117.945.250 euros.

El contrato llevaba años caducado, en manos de Urbaser, y la adjudicación a EcoLugo se demoró por los sucesivos recursos de empresas competidoras, que no salieron adelante.

El nuevo contrato supuso una ampliación y mejora de los servicios de aseo de la ciudad, que se está llevando a cabo de forma progresiva. Se ha renovado la red de contenedores en todo el territorio municipal, de forma que se han instalado 3.300 recipientes nuevos y llegarán a 4.400 cuando finalice la implantación del contenedor marrón, destacó el concejal de Transición Ecolóxica.

Esta semana también ha comenzado a funcionar un punto limpio móvil y toda la flota del servicio es ya nueva y libre de combustibles fósiles. Funciona con electricidad y con gas natural. Con todo, el nuevo contrato aún no se ha desplegado en su totalidad. Además de la extensión de la recogida selectiva de residuos orgánicos a todo el territorio municipal, EcoLugo tiene pendiente, por ejemplo, la construcción de una planta de gas en As Gándaras, que una vez finalice el contrato pasará a manos del Concello.