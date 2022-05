"Nunca verbalizara la palabra lesbiana, cuando lo hice cambió mi vida"

"O máis duro, no meu caso, é que non tiña un referente, non coñecía a ninguén bisexual e ao asumilo dinme conta da importancia de ser visible, de dicirlle ao resto da xente que non hai que facer nada especial se coñecen a alguén coma nós, que non temos un penso diferente". Así de contundente fue la youtuber Carolina Iglesias, una de las participantes en el festival por la diversidad sexual De Perdidos ao Río, organizado por el Ayuntamiento y que celebró su primera edición en el Paseo do Miño el pasado viernes.

Visibilizar la diversidad sexual es fundamental para evitar situaciones de sufrimiento como por la que pasó, en su adolescencia, Carolina Iglesias, en las que se debatía si era bisexual o no. "Asumir todo iso é un proceso superduro e superbonito á vez, na que te chegas a sentir orgullosa de ti mesma e da necesidade de ser visible para que ninguén o pase como eu o pasei", comentó la youtuber.

Marta Fernández Herraiz, fundadora de LesWorking (una red profesional internacional para mujeres lesbianas y bisexuales), fue otra de las participantes en el coloquio. A ellas también le costó años asumir que era lesbiana. "No sufrí bullying, como le pasó a otra gente, pero sí tuve mucha confusión por esa falta de referentes. Hasta los 22 años, estuve superperdida. Cuando comencé a pensar que podría ser, que me gustaban las chicas porque me enamoré de una, me prometí a mí misma que sería un secreto que guardaría para siempre. Pero, aun así, no tenía claro si me gustaban los chicos o las chicas así que decidí ir a un psicólogo y, en tres sesiones, me dijo que era heterosexual", indicó.

Esta mujer, que ahora es una activista del colectivo LGTBI+, confesó que una de las barreras más grandes que tuvo para asumir su condición de lesbiana fue que "nunca había verbalizado esa palabra y me miraba al espejo y decía "soy lesbi" y me echaba a llorar". Hasta que llegó el día que sí se atrevió a pronunciar esa palabra, lesbiana, y a reconocerse ella misma como tal y, desde entonces, cambió por completo su vida.

"Desde entonces, me propuse dos cosas: normalizar mi situación para que me dejase de dar vergüenza reconocerlo e intentar que lo mal que lo pasé yo no lo pase nadie y que nadie sufra por algo que no elige", dijo Marta Fernández Herraiz.

En el evento, participaron también la psicóloga María González de la Rivera; Luis Areán, periodista y fundador del Grupo de Minorías Sexuales de Amnistía Internacional en España; Xacia Ceive, transexual norteamericana asentada en Galicia y creadora del proyecto Siete Colinas, y la profesora Noemí Díaz Vázquez.

Luis Areán habló de lo que suponía ser gay en la zona rural de Chantada en su adolescencia, hace 30 años, en un ambiente lleno de prejuicios sobre otras identidades sexuales. "Marchei da casa e pasei dez anos en San Francisco, Estados Unidos, onde me sentín libre. Cando volvín, fíxeno para un bautizo familiar e presenteime co pelo azul e co meu compañeiro. Ninguén dixo nada e, ao final, asumírono todos", señaló.