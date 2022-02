En Lugo se diagnostican cada año un 37% más de tumores que la media nacional

La provincia lucense registró el año pasado 2.701 nuevos diagnósticos de cáncer, una cifra que sitúa su tasa en 829 casos por cada cien mil habitantes, un 37,4% por encima de la media nacional anual, que está fijada en 603 casos. El factor de la edad se perfila como principal explicación para esta alarmante incidencia.

Estos datos figuran en el primer informe sobre la inequidad de esta enfermedad en España, realizado por la Asociación Española Contra el Cáncer y que se presenta oficialmente este viernes, con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer. Un estudio que profundiza en las desigualdades tanto territoriales como económicas y sociales que agravan esta patología.

Entre esas desigualdades, la que más afecta tanto a Lugo como a toda Galicia es la del envejecimiento de la población, ya que "la edad avanzada es el factor de riesgo más importante de cáncer en general y para muchos tipos en particular", según explica dicho informe. De hecho, el diagnóstico de nuevos casos se concentra en gran parte en pacientes de más de 75 años, y va disminuyendo a medida que baja la edad: de los 19.718 nuevos tumores detectados el año pasado en Galicia, 8.251 fueron en personas de más de 75 años. Como comparación, los detectados a gallegos de cero a 60 años fueron 4.163.

La provincia registró 2.701 nuevos casos durante 2021, con el cáncer colorrectal como diagnóstico más común

ENVEJECIMIENTO. Los expertos de la AECC también señalan otros factores a tener en cuenta para interpretar estos números, como la incidencia de la obesidad, el ejercicio físico o el consumo de tabaco y alcohol. Sin embargo, concluyen que "la disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida están modificando la estructura de la población, así como las pautas culturales con las que concebíamos el envejecimiento".

En el caso de Lugo, donde la esperanza de vida está en 80,4 años para los hombres y 86,2 para las mujeres, "el porcentaje de personas mayores de 65 años sigue aumentando, acompañado de lo que se ha denominado envejecimiento del envejecimiento, o aumento del grupo de más de 80".

"Este envejecimiento progresivo de la población", alertan, "aumentará la incidencia y prevalencia de enfermedades como el cáncer, así como la demanda de atención sociosanitaria de las personas dependientes y su entorno; además de un incremento en su nivel de dependencia. La población vive ahora más años, pero también es mucho más dependiente, lo que se traduce en que vivimos más años, pero con una calidad de vida inferior en los últimos años de vida".

Este diagnóstico se refleja también en la mortalidad: más de la mitad de los 8.293 fallecidos por esta causa en Galicia en 2021 superaban los 75 años de edad.

También hay diferencias por sexo, ya que tanto la mortalidad como los nuevos diagnósticos son notablemente más altos en hombres que en mujeres.

Por lo que respecta a los tipos de tumores, el colorrectal se mantuvo como el de mayor incidencia en 2021 (14,66%), seguido de los de próstata (12,29%), mama (11,32%), pulmón (10,21%) y piel (8,77%). Cuando se habla de mortalidad, no obstante, es el de pulmón el que se situó en primer lugar, seguido de cerca por el colorrectal.

El de esófago era el tumor con mayor riesgo de muerte en Lugo, según un atlas de mortalidad por cáncer entre 2003 y 2012

ATLAS IBÉRICO. Este último análisis contrasta, por otra parte, con los datos aportados por el Atlas de mortalidad por cáncer en Portugal y España, un trabajo coordinado por el Centro Nacional de Epidemiología de Madrid y del Instituto Nacional de Salud Doctor Ricardo Jorge de Lisboa que trata de determinar el riesgo de morir por una decena de tumores en cada municipio de la península Ibérica, después de analizar datos de 840.000 fallecimientos registrados entre los años 2003 y 2012.

Según los mapas de mortalidad aportados por este estudio, varios de los cuales ilustran esta información, es el cáncer de esófago el que presenta un mayor riesgo de muerte para los enfermos lucenses, seguido del de colon.

No obstante, los autores del estudio aclaran que no se trata del riesgo de contraer ese tipo de cáncer determinado, sino el riesgo relativo de fallecer por ese motivo. En ese riesgo influirían muchos factores que el atlas no puede determinar todavía, como la edad de la población, la alimentación, factores ambientales o desarrollo sanitario.