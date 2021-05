Lugo contará con un mapa sonoro de la memoriadel colectivo LGTBIQA+

La Red Museística Provincial y el colectivo Agrocuir de A Ulloa colaboran junto al área de vicepresidencia de la Diputación de Lugo en la puesta en marcha de un proyecto de recuperación de la memoria de las persoas del colectivo LGTBIQA+.

Bajo el epígrafe Facémonos escoitar?, el proyecto busca recoger testimonios orales para "construír a memoria LGTBIQA+" en distintas comarcas. La convocatoria está abierta a personas, colectivos e instituciones que puedan aportar experiencias propias o de acompañamento en la lucha por los derechos y libertades relativos a la diversidad sexual y de género.

El trabajo de campo y el proceso de documentación se llevará a cabo con el apoyo de la cooperativa Indaga. Las personas interesadas en aportar sus experiencias deben dirigirse al colectivo Agrocuir, a través de sus redes sociales o del correo electrónico [email protected].

El objetivo es crear diferentes materiales para visibilizar la diversidad sexual y de género "coa que convivimos co horizonte posto no 28 de xuño, Día Internacional do Orgullo", precisaron el jueves en la presentación del proyecto Maite Ferreriro, vicepresidenta de la Diputación; Encarna Lago, gerente de la Red Museística y Adrián Gallego, miembro de Agrocuir.

"Crearase un arquivo sonoro en formato de mapa interactivo no que se volcarán, xeolocalizados, os audios da comunidade que se vaian recibindo. Tamén se deseñará unha exposición itinerante que se poderá visitar nos diferentes museos que conforman a Rede Museística e na que as protagonistas serán as persoas que contribúen, a través das súas propias vidas, a aportar diversidade e riqueza á historia colectiva das súas comunidades. Ademais, definirase un roteiro por Lugo, que una os lugares que son escenario da memoria LGTBIQA+ da cidade", añadieron.

VISIBILIZAR LA DIVERSIDAD. Ferreiro incidió "na necesidade de respaldarmos, como institucións, estas iniciativas que contribúen a visibilizar a diversidade da que somos parte". Remarcó además el interés de "construír relatos propios, vinculados ao noso territorio e especialmente ao rural".

Por su parte, Encarna Lago enmarcó la iniciativa "na proposta dos museos provinciais como museos sociais, sostibles e inclusivos".