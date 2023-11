Lugo como eje de diez profesionales ilustres

Un premio tiene un valor especial si se recibe en casa, rodeado de amigos y vecinos y habiendo sido seleccionado por los tuyos. Los diez galardonados como Lucenses del Año, reconocimiento que otorga el Grupo El Progreso a aquellos nacidos en la provincia que con su trayectoria personal y profesional contribuyen a hacer nuestra vida mejor, coincidieron en ese punto.

No fue la única cuestión en la que se mostraron todos de acuerdo. Las cinco mujeres y los cinco hombres premiados este viernes también destacaron la estrecha vinculación con la ciudad, aunque lleven años trabajando lejos, y con su periódico, el primero que leyeron. Ese fue el caso de la escritora Marica Campo. "El Progreso é o xornal no que aprendín a ler en no que agora escribo", señaló.

La profesora y activista recordó las noches de invierno en las que su padre la animaba a ellos y a sus hermanos a disfrutar del plus de confort que supone estar en la cama camino de coger el sueño cuando fuera llueve y hace frío. Reconoció que, si bien apreciaba el valor que aportaba ese contraste, siempre se preguntaba por los que estaban fuera, sin casa, donde hacía frío e instó a todos a tener un recuerdo para aquellos en esa situación, al tiempo que ofreció un contundente mensaje de condena al genocidio en Gaza, dedicando su premio a "todas as persoas que loitan pola vida e pola paz".

La integrante de Batuko Tabanka Antonina Semedo que lleva 40 años viviendo en A Mariña, echó la vista atrás para recordar su llegada a Cangas de Foz con tan solo 4 años. "Entón na Mariña non había negros, en España non había negros... As vellas non me sacaban os ollos de riba", explicó y aseguró que la acogieron con los brazos abiertos desde el primer momento. "Eso para un inmigrante vale máis que todo o ouro do mundo", aseguró.

El periodista deportivo Siro López –que se emocionó varias veces a lo largo de su intervención porque, como advirtió, "sempre fago moitas bromas pero despois tamén son moi chorón"– recordó como las ferias de Sarria le permitían en su infancia tener acceso a El Progreso. "As primeras noticias foron as de El Progreso. Non podía imaxinar que acabaría aquí, neste acto, recollendo este premio", admitió.

#EnVídeo 📹 El momento en el que @sirolopez se emociona en la gala de los #LucensesdelAño



🎙️"Eu sempre fago bromas, pero tamén son moi chorón" pic.twitter.com/NsQ8tmGQzc — El Progreso de Lugo (@elprogreso_Lugo) November 24, 2023

Primeras noticias

Por su parte, el director general de Caixa Rural, Jesús Méndez, reconoció lo "bien rodeado" que se encontraba por los otros premiados y también admitió que fue en el diario que lo ha seleccionado como Lucense del Año en el que comenzó a "revisar las noticias de divisas y acciones" siendo muy joven porque hay intereses que se cultivan toda la vida. Insistió en querer agradecer el reconocimiento, pero también dar la enhorabuena a El Progreso por "ser una institución de tanto peso en la provincia con más de cien años de vida" y "ser el alma viva de la ciudad", al tiempo que se preguntó "qué lucense no habrá leído eso de fundado en 1908".

El historiador, docente y experto conocedor de la historia de Lugo Julio Reboredo admitió que, cuando se enteró de que había sido seleccionado como uno de los Lucenses del Año de esta edición, se empezó a preguntar el porqué y explicó que recurrió entonces a una enseñanza de su abuela cuando se quejaba de algún castigo o enfado materno o paterno. "Mi abuela me decía: Algo farías. Así que algo he debido de hacer para merecer este premio", dijo.

Su mérito ha sido, según reconoció, "estudiar Historia, entendida como el río que nos lleva, Historia desde Lugo".

Desde la infancia

La actriz de teatro, cine y televisión, ganadora de varios Mestre Mateo Melania Cruz descubrió en una reciente charla con su madre que la relación que tiene con El Progreso comenzó antes de lo que recordaba, ya que cuando ella era un bebé, su abuelo tenía por costumbre abrir la puerta de su piso en lo que ahora es Camiño Real a su perro Ruco para que se encargara él de subirle el periódico a diario. Agradeció el reconocimiento y reconoció que "ser profeta na túa terra ten un valor como moi poucas outras cousas na vida".

También recordó el reciente fallecimiento de Joan Turner, viuda de Víctor Jara, el cantautor chileno que "tiña unha canción chamada O dereito a vivir en paz", al tiempo que reclamó que ese derecho se aplique en todo el mundo, algo que no ocurre en estos momentos en la franja de Gaza.

El atleta Adrián Ben no pudo asistir a la gala de Lucenses del Año porque se encontraba en Sudáfrica preparándose para los Juegos Olímpicos de París. Aunque su padre, Antonio Ben, recogió el premio en su nombre, el joven deportista quiso agradecer desde la distancia el reconocimiento. Recordó que, compita donde compita, ya sean los Juegos de Tokio o un campeonato en Budapest, siempre lleva el nombre de "Galicia, Lugo e Viveiro" e insistió en que su intención es "seguir deixando o nome de Lugo no máis alto".

El presidente de la Organización Interprofesional Láctea, Daniel Ferreiro, recordó al recoger su galardón a sus compañeros cooperativistas que trabajan "para generar valor para el sector" y pidió a todos los asistentes que recordaran la pandemia y el acuerdo generalizado de la importancia del trabajo agrícola y ganadero, una labor considerada esencial. Reclamó que se mantenga el apoyo al campo, básico para la supervivencia y de especial relevancia en el contexto gallego.

La directora financiera en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), Ana José Varela, agradeció el premio a su familia, tanto la de sangre como la extendida, su tribu. También a sus profesores, especialmente a los de los primeros años e hizo hincapié en la importancia de la educación como "el mejor activo de un pueblo". Recordó que el filósofo José Antonio Marina siempre destaca que a un niño no lo educan solo sus padres o maestros, sino la tribu. "Seamos una buena tribu, una buena tribu de lucenses", animó a los presentes.

Finalmente la jefa de Neurología del Clínic de Barcelona, Raquel Sánchez del Valle, agradeció un reconocimiento desde Lugo a "alguien que como yo lleva media vida fuera". Señaló que Lugo es su "referente", además del lugar en el que está su familia, a quienes dedicó el premio.

Especializada en enfermedades neurodegenerativas, quiso incluir también una dedicatoria especial a todos los enfermos de Alzheimer, sus familiares y cuidadores. Admitió que "a veces la investigación va más despacio de lo que ellos se merecerían", pese a lo que se mostró convencida de que llegará un momento en el que realmente se pueda contar con un tratamiento eficaz contra la enfermedad, al menos para detener su desarrolllo.

Estos son los diez elegidos