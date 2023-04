Isabel Pardo de Vera: "Lugo ya está como afluente de la red básica en el corredor atlántico"

Expresidenta de Adif que dejó cerrada la construcción de la estación intermodal de Lugo y secretaria de Estado de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana «dimitida» en febrero pasado, la lucense disfruta en este momento de una excedencia de dos años en su puesto de gerente de Mantenimiento y de Adif Alta Velocidad. Cuando se la escucha hablar, sin embargo, se sabe que ella ha salido de las infraestructuras públicas pero las infraestructuras no han salido de ella.

¿Qué es de Isabel Pardo de Vera, qué hace ahora?

Pues Isabel Pardo de Vera está en un periodo de, digamos, paréntesis. En cuanto a lo profesional, aunque estoy haciendo bastantes cosas, estoy dando dando, por ejemplo, docencia sobre el gobierno corporativo y entornos jurídicos para el mundo de los consejos en la Escuela de Organización Industrial.

Básicamente se dedica a la formación, ¿eso es todo?

Bueno, sí, por ahí estoy pensando y leyendo, pero no profesionalmente. Ahora mismo me he decidido a tomar un tiempecito. No sigo en el Ministerio, pero soy empleada laboral pública de Adif por oposición en 2007. Mi puesto consolidado es gerente de Mantenimiento y de Adif Alta Velocidad. Pero he pedido una excedencia por un mínimo de dos años para para pensar. Creo que después de todo el recorrido que he tenido en Adif, que empecé de la nada y llegué hasta la presidencia, pues creo que entrar ahora no aportaría ni el equipo. Es un grupo fantástico, fantástico, a la vista están los resultados. Yo creo que ahora necesito un tiempo de de saber qué quiero.

¿Lo echa de menos o aún no le ha dado tiempo?

Bueno, echo de menos muchísimas cosas. Ayer dieron el premio de el Colegio de Caminos de A Coruña, el premio San Telmo, a toda la ingeniería del equipo de Adif en Galicia y me invitaron. Además, tuve la suerte de acompañarles y ver allí a los cientos de ingenieros que estaban de empresas con los que he trabajado en proyectos de todo tipo. Fui como invitada y sentí el cariño de todo el mundo de la profesión.

Eso parece confirmar cierta sensación que se tiene desde fuera y que, por lo que dice, también comparten los de dentro, que a lo mejor en los ceses por el asunto de los trenes de Feve han pagado los que menos tenían que pagar.

Sobre esto ahora me cuesta pronunciarme, porque yo ahora ya no le quiero dar más vueltas. Mis compañeros son mi familia profesional, son gente con la que llevo veintipico años trabajando y creo que a la vista está todo lo que lo que hemos hecho. Además, no es solo en lo profesional, sino en una serie de valores y en una integridad que que a veces es difícil de encontrar en estos proyectos mastodónticos. Creo que el equipo está consolidado y es un equipo fantástico. Y luego, con el sector trabajas día a día para sacar esto adelante. No vale solo la administración pública. La administración pública es la palanca de proyectos que tiene el sector.

Isabel Pardo de Vera. SEBAS SENANDE

¿Se siente como una cabeza de turco?

No, no me siento cabeza de turco. Porque al final una secretaria de Estado, que es la siguiente persona en vertical que tiene el mando en todo el ministerio, pues tiene que asumir responsabilidades en nombre de quien sea. Y para eso he ido. Yo en esto, e igual que tuve el privilegio de ir y desempeñar mi trabajo, de tener la experiencia y la capacidad de aportar en otros sitios, entonces no me siento así, como una cabeza de turco. Hay cosas que pasan. Hubo una pérdida de confianza por parte de la administración. Y yo desde luego asumo mi responsabilidad, por eso estoy, para ir y venir cuando cuando se me necesite.

Ahora, con perspectiva, ¿era usted una intrusa entre políticos y quizás no supo cubrirse las espaladas?

Realmente es que yo sé dónde voy y para qué voy a los sitios. Yo no estoy para cubrirme espaldas, yo estoy para para llegar a cosas y conseguir objetivos. La Secretaría de Estado es un puesto político, pertenece al Gobierno, yo con mi sinceridad y con mi integridad nunca voy a ser incongruente, porque entonces no sabría desempeñarme en mi trabajo ni llegaría a los objetivos que hemos conseguido. Bueno, tampoco voy a perder de vista lo que soy ni voy a empezar a ser una persona conflictiva. Lo que pasa es que es verdad que que vivimos ciertos periodos en los que el mundo está inflamado, que aquí no se puede hablar, que el máximo tiempo que se emplea en leer una noticia son 13 segundos, que se vive de un titular; a la gente que queremos explicar las cosas y que hay cosas que son complejas, nos cuesta. Y que a veces las cosas se hacen intencionadamente, pero también creo que no soy imprescindible en ningún sitio. Nadie es imprescindible. Muchas veces se dice que si quieres saber cómo es alguien, fíjate en quiénes le rodean. En el ámbito profesional, en mi familia profesional, están los mejores, de los mejores de la administración pública, los mejores porque en todo técnico hay un político. ¿La diferencia entre técnico y político? Había un amigo que siempre me decía que un técnico es un político avanzado. Cuando digo técnico, no digo técnico en carreteras, digo en humanismo y en todo, porque yo creo que estas separaciones no son buenas. Efectivamente tenemos un criterio para hacer las cosas y para mí ser una política es poder transformar. De ahí mi pasión por la gestión pública, porque tienes que hacer proyectos tan enormes como por ejemplo la llegada del AVE o cualquier otra transformación de ciudades, integraciones urbanas multimodales, evolución de sistemas de transporte... Y eso solo lo puedes hacer haciendo palanca con el mundo privado, activando resortes jurídicos, resortes legales, normativos, de criterios ecuánimes, de equilibrios económicos, etcétera. Y eso se hace desde la buena gestión pública.

"Creo que dentro de diez años Lugo estará en un escalón bastante más alto que haora en infraestructuras"

¿Conserva esa pasión de la que habla?

No ha salido nada tocada. Confío en alguna gente muy buena.

¿Volvería a la política? No a alta la gestión, que ya sé que sí, pero ¿volvería a dar ese paso en un ministerio? En algún momento se habló de usted incluso como posible ministra.

No me lo planteo eso ahora mismo. Creo que tengo que tomar distancia porque también personalmente lo necesito. Yo siempre busco que el proyecto me apasione, y hay muchos ministerios y hay muchos cargos en la política que para mí sería estar en primera línea de gestión. Tienen que ser proyectos grandes, donde se pueda hacer, donde nos aliniemos en una serie de criterios y se puedan hacer. Yo nunca digo que no, pero en este momento no me veo, en este momento tengo que pensar y tengo que ver qué quiero hacer y dónde puedo aportar y dónde me ilusiono.

Veo que todavía está convencida de que puede cambiar la política antes de que la política le cambie a usted.

Es que he conocido a muchos políticos muy buenos y otros, regulares, pero el problema de los políticos para mí, y ya no hablo de partidos, es que no se pregunta para qué están. En política se está para algo. Si para lo que se está es para sobrevivir y para conseguir estar ahí, tener un poder no vale. El poder es bueno para transformar en función de tus valores. Si no, no tengo ningún interés de estar en la política. Ni de broma, ni porque en la actividad privada también se puede aportar mucho.

Por su experiencia, ¿diría que hay más políticos que están para hacer algo o para sobrevivir?

Pues hay de todo. No te podría decir un porcentaje. Quiero decir que me he llevado alguna alegría, que conozco algunos que son consistentes con eso y conozco algunos que también tienen esos objetivos pero no profundizan hasta el nivel de conseguirlos. Y eso es no llegar, porque la gente si no es íntegra, si no es sólida, se pierde muy fácilmente. Es muy fácil que todo el mundo esté alrededor adulando, es muy fácil que prefieran que no haya nadie que critique con sentido constructivo; luego está la manera de llegar a las cosas, porque la información a los altos cargos políticos cuesta que llegue. Por eso tienes que rodearte, si quieres hacer algo, de gente crítica. A mí siempre me han criticado los míos, me han dicho por aquí va a ser un desastre, y yo he reconocido el error. ¿Pues venga, cómo hacemos? Cuando no fluye, cuando no hay esa gestión de confianza en el equipo, esos equipos se deterioran muy pronto porque son muy volubles, muy vulnerables.

¿Cuál es el problema de esos políticos que prefieren sobrevivir a asumir responsabilidades, es miedo a equivocarse o simple ánimo de permanencia?

Por un lado, separo a la gente que tiene un pensamiento sólido y que efectivamente no se aferra a ningún puesto, sino que va porque iba a hacer un proyecto. Si no ha salido o no le ha gustado a sus jefes, pues se va y se acabó. Esa es una gente a la que yo valoro y se ha trabajado para ello, porque aquí hay que trabajar y no estar haciendo discursos. O sea, la gestión pública es buena, pero es complicadísimo conocer todos los resortes y procedimientos de la administración. Normalmente los políticos quieren hacer algo, pero luego tienes que hacer tus capas de administración, seleccionar a los funcionarios e ir siguiendo un proyecto. Luego está el bloque del miedo a equivocarse. A mí me decía un jefe que ya no tengo, que no comulgaba mucho conmigo: "Mira Isabel, si quieres estar en política, quieres hacer cosas o, mejor dicho, sobrevivir, lo mejor es que si hay algún riesgo te quedes quieta. Y que sepas que el jefe siempre tiene la razón". Justo lo contrario que yo pienso; en esta vida quien hace un proyecto enorme tiene riesgos que tienen que estar gestionados y acotados al máximo, por supuesto. Pero yo para no hacer nada no he venido. Por eso creo que hay un poco de miedo a que pase eso y tener que marcharte. Y luego está la cultura del corcho político, que es aquel que lo veréis siempre y que ha sobrevivido y que sobrevivirá. No sé, yo no me levantaría igual, porque siempre me examino y soy bastante autocrítica. Me examino a mí y a mis equipos, para poder decir que he estado ahí pero que he hecho cosas. Por ejemplo, yo ahora, en el tiempo que he estado como secretaria de Estado, pues hay ciertos proyectos que no he llegado a tiempo a hacerlos y que estaban en marcha.

"La gente no puede permanecer 20 años en un puesto"

¿Cuá​les son los proyectos que más rabia le da no haber podido completar?

Hay una transformación, por ejemplo, en el mundo viario, en el mundo de las carreteras, concretamente de la Dirección General de Carreteras, donde el director general que hay es de las personas más válidas que conozco, integra, con valentía, con criterio, con solvencia técnica, con una una visión avanzada. Muy joven, pero es una persona que a la que descubrí en la administración y confío en él plenamente y ya está haciendo muchas cosas. Por eso digo que nadie es imprescindible. Y bueno, todo el proyecto viario ha de transformarse desde la propia administración, las demarcaciones de carreteras. La gente no puede permanecer 20 años en un puesto porque es la propia naturaleza y la propia condición humana que, aparte de perder motivación, hace que entres en una vorágine muy endogámica y todo tiende a estancarse, a no agilizar la inercia de un elefante como es una administración pública, esa resistirse al cambio. Y estamos en un momento donde los cambios van mucho más rápidos. La velocidad de cambio es mucho más rápida que la del siglo XX, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se basa en las nuevas tecnologías. Esa es la cuarta revolución industrial, hablamos de la digitalización, que se basa en esas nuevas tecnologías disruptivas.

Entiendo que habla de una reforma estructural completa de la red de carreteras española.

Totalmente. Los sistemas de medida utilizando el Big Data, utilizando toda la implementación de medidas de energía renovable. Estoy hablando ya de áreas de descanso, de toda la parte digital de la fibra que tiene la Dirección General de Tráfico, que puede ser aprovechada para dar muchísimo más servicio al ciudadano, porque nos está costando mantenerla. Este es un proyecto que estoy convencida de que que va a salir y es un proyecto en el que estábamos trabajando Juan Pedro Fernández Palomino, Pere Navarro, el director general de Tráfico, y yo Hay que tener en cuenta que ADIF es operador de telecomunicaciones y la Dirección General de Tráfico tiene su red de fibra para atender su sistema, pero hay mucha fibra sobrante, capacidad utilizable en la red pública que pueda complementarse con antenas y red satelital para tener una cobertura igual y maravillosa en toda nuestra España, incluida la vaciada, con un mínimo coste. Y ese plan pasaría por unir ambas, la de Tráfico y la de Adif. Y es un plan precioso.

¿Está satisfecha con lo que dejó en Lugo, no le hubiera gustado ver la estación intermodal?

Está firmado el convenio y licitado para cuatro años. Tengo que decir que hemos hecho el proyecto dos veces porque se caducó y hubo que aplicar el nuevo Código Técnico de Edificación. Estaba hecho pero faltaba el acuerdo entre el Concello y la Xunta por lo del edificio de Correos; yo no sé que lio, pero se tardó cuatro años en decir que ese bien estaba descatalogado y que se podía demoler. Pero ahora hay convenio, esto ha quedado solucionado, el proyecto está hecho, se licita y ya están consignados los fondos europeos. Me dolía porque no solo es la estación que merece la ciudad después de la obra que se está haciendo en la red ferroviaria entre Ourense y Lugo para acercarla a la nueva modalidad, es también actuar en un entorno degradado, o sea, es una imagen. Es que yo recuerdo ir a la estación y que no me no me venía ni un taxi a buscar porque ya no bajaban entonces, y bajas allí lloviendo y resulta que lo que hace de glorieta es una farola. Si no hubiera sio por el edificio de Correos, ya estaría en construcción.

El secretario de Estado de Transportes, David Lucas, ya ha descartado definitivamente el tunel de Os Peares y ha dejado en pausa el de Rubián.

Bueno, hay trabajo hecho en el Ministerio sobre esto. Respeto a Os Peares, tenemos que pensar que también las mentalidades cambian. Es una obra faraónica que impacta de una manera tremenda, porque la tendría que atravesar el túnel y llegar a la boquilla de esos túneles. Supone excavar la montaña, rellenarla en un entorno que es un paraíso cultural y natural. Y para un ahorro a lo mejor de diez minutos hemos de pensar cómo hemos de actuar. No superaría un estudio de impacto.

Nos queda, entonces, el de Rubián, que está en estudio.

Nos queda una cosa de la que nunca habláis y cuyo proyecto se está acabando. Cuando se puso en servicio la variante de A Pobra de San Xiao, hace tantos años que yo no sé ni dónde estaba entonces, que Ferrovial tuvo que hacer 80 modificados, se hizo un modificado en su momento donde se rescindió un trozo de obra. Por lo tanto, no puedes aprovechar toda la velocidad de la variante porque un trozo que no se hizo. No puedes elevar la velocidad todo lo que te de porque enseguida tienes que frenar. Es en esa remodelación en la que se está trabajando, hay aquí un equipo fantástico y debe de estar ya en fase de supervisión para hacer análisis. Eso es una inversión absolutamente equilibrada que te permite aprovechar la velocidad de la variante porque ahora mismo no se aprovecha, y te permite una reducción de minutos que tú vas sumando, lo mismo que cuando suprimes pasos a nivel, cuando rectificas curvas, cuando das la fiabilidad exacta de la vía. Por tanto, cuando se vea la línea electrificada, cuando se vea cerrada, cuando se hayan suprimido los pasos a nivel, para mí Lugo estará incorporado a la red.

Se habrá solucionado, en cualquier caso, un problema histórico, pero ahora lo que se juega el el futuro con su incorporación o no al corredor atlántico. ¿Cómo ve este asunto?

Vamos a ver, yo sé que en esto hemos trabajado mucho con la Comisión Europea y a la Comisión hay que darle unos parámetros que no se pueden inflar, ni hinchar, ni pervertir, ni contaminar, porque entonces no creerá en nosotros nunca y no podremos ir dando avances. Creo que los avances que se han hecho son tremendos. Cuando estamos con el celo de que León está como nudo del corredor, que esté León significa que luego se incorpora Lugo. La red es un río con afluentes. Monforte, Ourense, A Coruña, Lugo... me da igual, son afluentes. No está todavía implementado en el corredor atlántico, pero hemos conseguido que el puerto de A Coruña sea el nodo básico y por lo tanto los nodos básicos tienden a conectarse porque es obligación europea. Además hemos conseguido fondos europeos para meter la conexión ferroviaria en Punta Langosteira, que se hizo sin esa conexión. Es esta forma de planificar y luego que venga alguien y que lo arregle. Pero tú no le puedes dar a Europa una malla completa, tú tienes que ir incorporando y para esto hay un proceso. Empiezan desde nodo básico, global, corredor, autopista ferroviaria... La gente no sabe lo que es una autopista ferroviaria, que tiene que ver con la infraestructura pero mucho más con la logística, la economía de empresa, el volcar cargas, los compromisos adquiridos de colaboración público privada, etc.

"No me siento cabeza de turco, tuve que asumir la responsabilidad"

En una entrevista anterior con usted, siendo presidenta de Adif, daba por seguro que Monforte sería uno de esos nodos, como plataforma de carga y de encuentro de convoyes.

Y sigo pensando que lo va a ser. Lo que pasa es que los nodos pueden ser nodos básicos, no los globales. O sea, hay como categorías. Es verdad que un gran nodo para autopista ferroviaria requiere que confluyan allí. Es como una intersección de un montón de cargas. ¿Por qué? Porque los trenes que se montan son de 750 metros. La autopista ferroviaria es una plataforma llena de camiones que va a hacer un gran recorrido, sea hacia Europa o hacia otro extremo de España o de norte a sur o lo que quiera hacer. Los camiones llegan allí con sus mercancías, se montan en el tren y son transportados a otras ciudades, hasta el destino, donde se bajan con su propia cabeza tractora y hacen el último tramo de distribución. ¿Entonces, qué hay que hacer? El esquema para para poder entenderlo es pensar la red sanguínea: tenemos capilares, tenemos arterias y tenemos arterias principales hasta que llegan al corazón. Entendamos la gran plataforma ferroviaria, el gran nodo logístico, como ese corazón que bombea trenes a partir de ahí. Pero se necesita demanda, que es con lo que siguen trabajando los equipos, con los empresarios y con toda la actividad económica, puertos, etcétera. Una empresa sola en Galicia no hace un tren, porque aquí las producciones son diferentes a otros sitios; Inditex sí lo hace, pero a lo mejor lo hace de ida, pero necesita uno de vuelta para que le salga rentable; pero se pueden montar porque hay un apartadero en Lugo y aquí formar un trenecito corto y ese trenecito corto puede llegar a la autopista ferroviaria y entonces te llevas también eso a través de Monforte, pero también un trencito de A Coruña. Es decir, está todo cosido. La importancia es la intermodalidad de la red y el tren grande se montará en el nodo logístico principal, que es León porque necesitamos la carga de Asturias para completarlo.

Entiendo que la gran baza de Lugo para integrarse en esa red sería la conexión con Monforte pero también la conexión con Punta Langosteira y A Coruña, que es decimonónica. Con lo que volvemos al problema.

La conexión de Punta Langosteira, que ya se está haciendo, no tiene otra opción que sumarse al corredor atlántico, la parte al eje atlántico. Yo creo que la conexión más o menos está a la altura de Uxes. Estas mercancías se se tienen que meter en el corredor atlántico, en el eje Coruña-Santiago-Vigo-Oporto. Entonces, hablando en mercancías, Lugo está conectada a A Coruña. El problema de Lugo en cuanto a tiempos de viaje es distinto para viajeros que para mercancías. Lugo-Coruña no es competitivo en tiempos de viaje, pero no porque la infraestructura esté mal, la infraestructura está renovada. ¿Qué pasa? Que hay un montón de pasos a nivel por un lado, que evidentemente no permiten alcanzar en una velocidad. Pero luego el problema de los pasos a nivel es que no hay medida con los recursos públicos, cada pueblo quiere una variante de no sé qué tamaño para suprimir un paso a nivel. Un paso a nivel es algo que no es seguro. Ponemos medidas de protección, pero lo mejor es que no exista y tenemos muchísimos en nuestra red. Entonces, chico, a veces te tengo que hacer un paso superior con un camino, pero no te puedo hacer una variante de aquí a allá porque es que es imposible. Tenemos más de 4.000 pasos a nivel en Adif. Si esto se soluciona con variantes, teniendo en cuenta cómo son ahora las prescripciones medioambientales, las directivas europeas, no salimos. Entonces, no hay manera porque la gente te pide que el tren siga pasando por el pueblo, pero que nadie lo vea.

Decía que el problema de pasajeros en la​ línea Lugo-Coruña es diferente al de mercancías. ¿En qué, tratándose de la misma red?

Pues porque las mercancías no necesitan tanto el tiempo, necesitan fiabilidad, necesitan que no haya ruptura de carga y necesitan intermodalidad. Es decir, a ti no te importa que la mercancía tarde dos horas, quieres que llegue puntual, que no se estropee la vía y quieres que esté digitalizada tu carga. Esto es la fiabilidad. Entonces, para mercancías valdría casi la actual vía una vez que esté electrificada. Respecto a las cargas, lo que se está diciendo es una cuestión de desconocimiento, porque de hecho las vías de Ourense, Monforte, Lugo y de Coruña-Lugo, se están redimensionando con vías de apartado, igual que Asturias, igual que en otros sitios. Son apartaderos. O sea, tú tienes una vía principal y a ti no te hace falta hacer doble vía para el cruce de vías, pero sí tienes que tener otra vía que se conecta, donde puedes tener un cargadero donde llega tu camión, tus tolvas para descargar y cargas tu tren. Bien sean contenedores o tal, un tren pequeño, pero por lo menos de 600 metros. Este es el mínimo para que te sea rentable la carga. Tú lo cargas y lo incorporas a la red y vas aumentando la capacidad y ya haces una arteria más grande.

¿Existe la infraestructura, quiere decir, para que en las vías de la provincia se vaya incorporando mercancías durante todo el trayecto?

Sí. Y además esas vías de apartado son las te permiten cruces de trenes sin tener que duplicar la vía: si viene uno de frente, pues tú te cruzas y ya está. Así hemos incrementado el 58 por ciento ahora mismo de las mercancías que circulan por algunas zonas de Zaragoza, que es una línea muy parecida.

¿A qué se debe entonces la polémica por la incorporación de Lugo al corredor atlántico, porque hasta el propio Paralamento Europeo la ha solicitado?

La polémica es más política que técnica. Ya está todo, prácticamente. Acabamos de renovar todo el tramo entre Ourense y Lugo, metemos electrificación nueva, solucionamos la salida sur de Vigo y que los portugueses empiezan a hacer su línea a puerto, de tal forma que lleguen las cargas.

Pero si, según usted, Lugo ya esta en esa red del corredor atlántico como afluente de la vía principal, ¿por qué estamos luchando para que sea incluido?

Porque tú no puedes pedir cosas a la UE si no tienes criterios de parámetros técnicos que las avalen. No dan los fondos así como así. La Comisión Europea tiene unos plazos para ir incorporando a los corredores, que son titánicos. Antes había muy pocos medios, ahora se ha incorporado el Noroeste mientras se sigue trabajando en captar empresas, en coordinar a esas empresas porque uno de los problemas que hay es que no hay unidades empresariales claras de empuje. No se trata de pedir, sino de comprometerse a volcar tus tráficos en esa infraestructura pública. Es toda una logística y una actividad económica ligada que hay que coordinar. Y Lugo está incorporada a la red. Otra es que no tenga, por decirlo de algún modo, el mismo diámetro de tubo que otras arterias por las que ya circula el corredor. Pero lo primero es que haya mercancías que comiencen a fluir por ese tubo y cuando no quepan se ampliará. Hay empresas en España que están comprando ya los nuevos vagones para cuando empiece a funcionar la autopista ferroviaria, y meterse en inversiones de compra de vagones y locomotoras es una apuesta, un compromiso. Y Adif se compromete a darles la infraestructura a tiempo. Esos son los números.

Me va a disculpar, pero es que soy muy obtuso. Una pregunta a la Isabel Pardo de Vera lucense: ¿podemos estar relativamente tranquilos en Lugo con la forma en que avanza este asunto?

En la parte ferroviaria, sí. Lo importante es el seguimiento de los proyectos y la transparencia. Ahora hay 600 millones invirtiéndose en la modernización de la vía a Ourense, más la estación intermodal y su trama urbana. Y abriéndose conexiones por muchos de puntos de Galicia donde se podrán incorporar todas la conexiones que sean necesarias para conventir el Noroeste en una empresa tractora que cree economía y valor. Y hay que ver una parte buena: nos hemos quedado tan retrasados en ferrocarriles en Lugo que cuando ahora los hacemos podemos utilizar las tecnologías más sostenibles, innovadas y que crean un mayor valor añadido. Pues hagámoslo.

Vamos a reformular la pregunta: hace un par de años le hice una entrevista en la que le formulé las mismas preguntas sobre infraestructura en Lugo que llevo haciendo lustros; algunas de ellas las he tenido que repetir en esta entrevista. ¿Si yo le hago a usted una entrevista dentro de diez años, le tendré que hacer las mismas preguntas?

Seguro que no. Entonces el fracaso sí que sería monumental, pero creo que tendría que haber un contubernio de los más cutres de la política para que eso ocurriese. Estas cosas cuestan mucho, pero si se mantiene la solvencia de los equipos, estoy convencida de que dentro de diez años estaremos hablando desde un escalón bastante más alto que el que estamos ahora.

Oyéndola hablar todavía con semejante implicación y pasión, no apostaría mucho por que usted aguante dos años de excedencia.

Sí, voy a aguantar. He pasado muchos años. No he tomado esta decisión por algo personal ni por la enfermedad que pasé, porque tengo la misma fuerza que antes y me siento una privilegiada porque he vuelto a nacer y he superado la enfermedad. También me ha permitido ver las cosas desde un ángulo más templado, pero me ha reforzado en las mismas ideas que tenía. Dudo que vaya a cambiar, me podré pulir un poco pero donde vaya quiero aportar. Profesionalmente, necesitaba parar y reflexionar.