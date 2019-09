Lugo, a la cola del gasto por habitante de los grandes ayuntamientos de Galicia

El Ayuntamiento de Lugo es uno de los de los municipios más poblados de Galicia que cuenta con menor gasto por habitante. Con 776 euros por persona al año, solo Ferrol (con 600 euros) es más contenido. Curiosamente, Vigo, que triplica en población al concello lucense, gasta exactamente lo mismo, aunque lo distribuye de forma diferente.

El informe elaborado por el observatorio municipal Red Localis, un proyecto financiado por la Diputación de Ourense, analiza el gasto de los principales ayuntamientos de la comunidad entre 2010 y 2017 y concluye que en el último año analizado el ayuntamiento más generoso era el de Santiago de Compostela, con 1.001 euros por persona y año.

En cuanto a la reducción del gasto en el período analizado, Lugo se encuentra en la parte media de la tabla, con una bajada de 165 euros. Los descensos más acusados se dieron en Pontevedra en este periodo fue de 229 euros, y en Ourense, de 208 euros, según se recoge en el observatorio municipal de Red Localis.

El documento revisa no solo el cómputo del gasto sino la composición de ese gasto: es decir, a qué se dedica el dinero en cada ayuntamiento y cómo va cambiando el destino a medida que pasa el tiempo. En Lugo, solo permanece inalterable el gasto en actuaciones de carácter general. Comenzó la década invirtiendo en órganos de gobierno, participación ciudadana o en la administración financiera un total de 131 euros por habitante al año y vuelve, pasados siete años, a gastar exactamente lo mismo, después de años de mayor estipendio.

Llama la atención el sustancial descenso del gasto social en Lugo, que pasó de 200 euros per cápita a 89 en siete años

GASTO SOCIAL. Una de las peculiaridades más llamativas sobre la evolución del gasto en el municipio lucense es la sustancial reducción del destinado a actuaciones de protección y promoción social, de 101 euros. En 2010, los fondos dedicados a asistencia social, prestación de servicios a personas dependientes o al fomento del empleo, entre otras, era de 200 euros por persona y suponía el 21% del gasto mientras que en 2017 llegaban solo a 89 e implicaba el 12% del total, según ese informe.

Aunque en términos absolutos parece haber mantenido casi de forma idéntica el gasto en servicios públicos básicos —que incluyen desde el urbanismo hasta el alcantarillado o el mantenimiento de parques y jardines— ya que pasan de 339 al comenzar la década a 363 euros, lo cierto es que en términos relativos sí se nota una variación. De hecho, ha tenido que aumentar notablemente los fondos para esa área, pasando del 39% del total del gasto al 47%.

SANTIAGO. En la capital gallega, la dotación por habitante es de las más elevadas, destinando una menor intensidad relativa al bienestar complementario —con un 20% por debajo de la media— y un mayor esfuerzo hacia aquellas políticas orientadas en bienestar básico , un 10% por encima de la media.

En la ciudad de Pontevedra prima el bienestar básico (20% por encima de la media) mientras que, en Ferrol la reducción durante los últimos años no ha sido tan importante, puesto que partían de una dotación menor.

Por su parte, Vigo llama la atención por su contenidísimo gasto per cápita y por el hecho de que la reducción sufrida durante los siete años analizados haya sido tan baja. En A Coruña la dotación por habitante es de las más altas de los siete municipios estudiados. También se constata que la reducción del gasto por habitante entre 2010-2017 ha sido menor.

Para el municipio de Ourense la reducción en los últimos años del gasto por habitante ha sido muy elevada, hay una mayor intensidad en los gastos financieros (70% por encima de la media y una menor en gastos corrientes.

La deuda es de 57 euros por lucense

El peso de la deuda pública en el conjunto del gasto del Ayuntamiento de Lugo se califica en el informe de "importante". En 2017 suponía el 7,3% y 57 euros per cápita. La más baja fue en 2010 cuando suponía solo el 6% del total del gasto y llegó a su máximo en 2013, cuando supuso el 12%.



Vigo, ahorrador

En la ciudad olívica no se destinan recursos para los gastos financieros, ya que es un municipio que no tiene deuda pública.



Los más endeudados

​ Santiago de Compostela y Ourense son los concellos con mayor deuda pública. El primero destina a ese gasto 106 euros por habitante y, el segundo, 107.