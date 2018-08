Agosto es un mes de ocio y descanso para muchos y los grupos de la oposición municipal y algunos vecinos creen que el gobierno local se está tomando esa premisa demasiado al pie de la letra. Denuncian que la ciudad está sucia, con servicios que no funcionan como debieran y en la que resulta evidente la dejadez. Por ejemplo, el de Ciudadanos recoge varias quejas de residentes de Fingoi y San Pedro sobre la constante presencia de ratas.

En concreto, se refieren a dos puntos: el solar abandonado frente al centro de salud de Fingoi, que es de titularidad municipal, y la finca situada entre San Roque y la Ronda. Creen que la presencia de abundante maleza propicia la presencia de los roedores. "En Fingoi as ratas e cucarachas xa entran nas casas dos veciños e hasta no centro de saúde, pero ademais na Rúa San Pedro cada noite os roedores campan as súas anchas, xerando unha gran crise de salubridade para a cidade, ao ser grandes portadores de enfermidades" afirma Olga Louzao, portavoz de Ciudadanos, que pide que se limpien esas zonas.

Por su parte, el concejal de medio ambiente, Daniel Piñeiro, aseguró que, en realidad, si los vecinos perciben más ratas puede deberse precisamente a las tareas de desratización, ya que los técnicos advierten de que los productos utilizados, hasta que hacen efecto, provocan que los animales cambien inicialmente de comportamiento por lo que pueden resultar más visibles. Recordó que el contrato del servicio de desratización ha sido renovado y que las quejas presentadas ante el Concello se refieren a dos solares privados en Camiño Real en los que es muy difícil actuar porque, al no ser públicos, se precisa permiso expreso de los dueños.

Por otra parte, el BNG también se quejó de la maleza presente en el auditorio y advirtió de que incluirá las instalaciones en su propio plan de desbroce. "Se a Xunta non é capaz nin de manter as zonas verdes do novo auditorio, que cando menos nos permita acceder a nós", pidió Rubén Arroxo, que dijo haber recibido quejas de vecinos de Magoi por el estado del lugar casi tres años después de su inauguración.

Además, en la Rúa Trapero Pardo, los vecinos denuncian que un parque de la zona se encuentra encharcado, de forma que el agua condiciona el uso. Aseguran que los aspersores de riego funcionan continuamente, lo que supone un desperdicio de agua, además de contribuir a estropear la zona verde y hacerla inútil para los usuarios.

Aseguran haber avisado reiteradamente de esa situación sin que el Concello haya tomado medidas para parar el riego.

Finalmente, vecinos del Camiño Real se quejan de la suciedad de la zona. Una de las denuncias se refiere, en concreto, al hecho de que se haya depositado un sofá viejo al lado del contenedor del tramo de la calle que va entre Julia Minguillón y Divina Pastora y que hayan pasado ocho días sin que se haya retirado.