Pablo Permuy: "Lugo é unha boa cidade para vivir e ás veces parece que non hai nada bo"

Naceu en Magoi hai case 67 anos, os que cumprirá en breve, pero dende os dez vive no casco histórico, primeiro na Rúa Quiroga Ballesteros e dende hai tempo na Rúa Nova, donde é testemuña do cambio para ben que experimentou a cidade a ollos dos turistas, asegura. Desprázase sempre a pé pola cidade, conta, máis aínda dende que hai anos sufriu un infarto e a súa cardióloga lle recomendou camiñar, e como persoa inqueda que sempre foi, agora que está xubilado e tamén ten menos obrigas no ámbito deportivo, este exárbitro internacional de balonmán decidiu dar un paso adiante e implicarse no goberno da cidade. Se os lucenses lle deixan, algo do que ten poucas dúbidas, di.

É veciño da Rúa Nova. Como ve o o casco histórico e os cambios que se aveciñan nel. Sinte que entre os seus veciños existe preocupación pola peonalización ou é ruído?

Algo de preocupación hai, sobre todo pensando no período de obras. Igual que nos pasou en Quiroga Ballesteros, teñen un perxuízo para a xente que vive aí, pero máis alá diso, os que vivimos no centro non temos ningunha dúbida de que a mellora ten que vir por máis rúas peonís.

É compatible coa actividade económica? Hai risco de que o centro se baleire máis?

Hai xente que di que está preocupada polos comercios, pero esa xente que din que non vai vir xa non vén agora porque xa hai que meter o coche no párking. As prazas que hai fóra non son tantas e moitas ata as seis da tarde non as podes utilizar. Creo que os problemas do comercio veñen dun tema de mentalidade da xente, de que aposta polo comercio online ou polas áreas comerciais. As zonas peonís favorecen que a xente goce das rúas e visite os comercios. Penso que vai pasar como con Quiroga Ballesteros agora, que cando fai bo tempo hai moita máis xente ca antes por esa rúa. Eu vexo moi ben o centro. Para min aínda lle sobran algúns coches eh!

Di que ten costume de deportista de non deixar as costas ao descuberto nunca. É necesario protexelas tamén en política? O PP xa lle afeou algunhas cousas a outros compañeiros de candidatura.

Creo que iso é parte do xogo político. A imaxe que se dá creo que está bastante afastada do que é a realidade da relación da xente que está metida en política. Penso que ás veces se xogan papeis. É normal, o goberno defende o seu traballo e a oposición ten que criticalo. O que lle boto un pouco en falta é que aporten ideas e solucións.

Ás veces non só as aporta senón que ata o goberno as incorpora.

Si, o lóxico é a oposición construtiva. Pero ás veces hai nos medios de comunicación e nas redes sociais moito comentario que dá a sensación de que esta cidade é unha catástrofe, que non hai nada bo. Algunhas desas persoas que son tan activas nas redes, cando hai unha noticia que creo que é boa e que é un logro de todos os lucenses, como o recoñecemento do Arde Lucus como Festa de Interese Turístico Internacional, ata lles custa e non poñen nada. Creo que a cidade non está tan mal como algúns queren facer ver. Creo que o cambio notouse para ben e esperamos poder seguir avanzando, pero creo que é labor de todos.

Canto nese avance se debeu ao socio de goberno?

Uns logros parecen máis individualizados por unha área e outros por outra, pero o mérito é do goberno de coalición. Os acertos e os erros tócannos a todos.

Á oposición cústalle ver os seus acertos e a vostedes, os erros. Que cre que foi o máis positivo e en que cre que non se acertou?

O máis positivo foi o cambio de filosofía de cidade, máis verde, máis sostible, máis para os cidadáns, para que gocen dela. Creo que o cambio de imaxe de Lugo fóra é radical.

En que data sitúa ese cambio?

Dende o momento en que a muralla é Patrimono Mundial, empeza a aparecer nas guías e se toman decisións para facer máis agradable a cidade. As peonalizacións a xente que vén de fora agradéceas moito. Non sabería poñer unha data, pero penso que nos últimos 6 ou 7 anos empezou un cambio a unha cidade moito máis sostible. Creo que foi un acerto a aposta de Lara [Méndez] por unha cidade verde, investindo en accións que están sendo moi recoñecidas fóra, ás veces máis que na cidade.

Cre que esa aposta é valorada polos lucenses?

Creo que o recoñecemento é máis lento dentro que fóra, pero penso que si que cala.

Di que Lugo é unha cidade máis agradable para vivir e que ten máis proxección fóra que hai uns anos, pero ten carencias que condicionan o seu desenvolvemento, como as comunicacións e a falta de industria. Cre que eses avances que sinala se traducen en trigo?

Lugo de sempre foi unha cidade illada con dificultades de comunicación, pero penso que as cousas están cambiando. Os investimentos que se están a facer na liña a Ourense van axudar por fin a, xa non de ter Ave, ter comunicacións que nos permitan chegar en pouco temo a el. A intermodal o PP tívoa parada oito ou nove anos e agora é unha realidade. Creo que todo iso vai axudar. Evidentemente non é unha cidade industrial. Haberá que intentar que aos polígonos cheguen máis empresas, claro. Hai algunhas políticas do goberno local que están traendo empresas, ata onde pode chegar o Concello, que moitas das responsabilidades sobrepásano. É difícil porque as comunicación de momento son as que son, pero en Lugo temos empresas que usan moito a distribución, como Leite Río, que nunca pensou marchar. Non creo que hoxe ese sexa o problema para que as empresas non veñan aquí.

Fala de avances e de logros, pero en que aspectos cre que ten que afinar o goberno?

Penso que hai que mellorar a comunicación cos cidadáns do que se pretende facer, por que se pretende facer, e do que se fixo. Ás veces faise moito traballo que creo que non chega aos cidadáns.

En 2019 ía no posto dez e non entrou. Agora subiu dous. Será edil?

Non me cabe dúbida ningunha. Espero que os cidadáns nos permitan aumentar un pouco a representación que temos.

Cal é a súa quiniela?

Non teño problema en dicilo. O BNG mantén os cinco, o PSOE sobe un, o PP outro e Cs non entra.

Anulome a seguinte pregunta que traía, que é: que ve máis fácil, que o BNG lles pase por diante ou que sexa alcaldesa Elena Candia [PP]?Non penso niso. Penso que os cidadáns van recoñecer o traballo de Lara como alcaldesa.

Se acerta e a coalición se repite non lle verá mal un árbitro.

Tentarei axudar no que poida. Nestes catro anos non houbo grandes problemas de entendemento, máis aló dalgunhas cuestións. Se é necesario penso que non vai haber problema por parte de ninguén, máis cando en ambos equipos hai continuidade.

Nos últimos tempos parece que esa labor de árbitro fai falta ata dentro do seu propio partido.

Sucede en todas as organizacións. Nun partido hai moitas sensibilidades. E despois hai xente nova, maior, de mediana idade que teñen pensamentos ás veces diferentes nalgúns aspectos, non nos principais. Sobre as políticas sociais dun goberno de esquerdas creo que ninguén dos que militamos temos dúbidas. Pero máis aló de decisións de determinadas persoas, creo que o PSOE aquí en Lugo non ten maiores problemas. A veces quérense magnificar cousas que non van máis alá de decisións persoais, que son respectables.

Que diría que é que o que está facendo que algunhas persoas se estean afastando do PSOE?

Creo que ás veces é maís cuestión de entendemento persoal, da forma de levar adiante unha idea. E creo que outro problema é que hai demasiada presión mediática sobre as persoas que están desempeñando os postos políticos e fan que acabe habendo confrontacións magnificadas fóra que dentro non son tanto.

A culpa é do mensaxeiro?

Todos temos responsabilidade. Os egos de cada un de nós seguro que teñen culpa. É unha amalgama de cousas que fan que dúas persoas que estaban a traballar xuntas fan que unha delas, ou as dúas, nun determinado momento non poidan seguir traballando xuntas.

Refírese a Miguel Couto e a Álvaro Santos...

Non poño nomes. Con esas dúas persoas que nos últimos tempos decidiron saír teño boa relación. Son decisións persoais e moi respectables. Hai quen pode dicir, eu discrepo nisto, pero vou seguir traballando, e quen toma a decisión de dar un paso ao lado.

Outra persoa moi vinculada ao partido, como Jesús Vázquez Tallón, tamén comunicou hai uns días que marchaba. Cantos abandonos houbo no PSOE dende 2019?

Moi pouquiños. O número de afiliados mantense, non hai desbandada.

Na última asemblea faltaban moitas caras socialistas, semella que se descolgan...

O que pasa é que eu creo que nos fixemos moi cómodos todos. Ás asembleas hai vinte anos acudíamos moitos máis. Pero hai moita xente traballando e desexando botar unha man para que poidamos seguir avanzando no cambio de cidade. Quizais non estamos chegando do mellor xeito á xente nova, aínda que agora conseguimos que se reactivaran as Xuventudes Socialistas.

Faltan caras novas e tamén veteranas...

Eu creo que é unha cuestión de evolución lóxica. Cando tes certa cidade e a túa vida cambia, te xubilas, non todo o mundo é tan activo, pero iso non quere dicir que abandonen o partido. En cambio eu agora que estou xubilado e teño un pouco máis de tempo trato de implicarme máis.

En todo caso, vén vostede preparado para apagar lumes, aínda que non sexan como o que viviu no hospital Xeral cando era director de xestión.

A xestión municipal é complicada porque todódolos días aparecen cousas, e ás veces a maquinaria da administración non che permite chegar á solución tan rápido como desexarías. Se chegas de novo, con mentalidade de empresa privada, tes que habituarte. Eu a parte da concesión administrativa coñézoa ben. Ademais de en Lugo estiven tres anos na dirección de xestión do hospital de Ourense e catro anos na subdirección xeral de compras e servizos da Consellería de Sanidade, en Santiago. O lume no hospital Xeral colleume de vacacións en San Cibrao, ás once da noite, e cando os móbiles funcionaban daquela maneira. Chamáronme para dicirme que estaba ardendo o hospital e cortouse. Collín o coche e como ía un pouco rápido de máis, en Viveiro paroume a Garda Civil e acompañoume ata Lugo. Polo camiño conseguín volver falar e xa me dixeron que só ardera a parte de informática e que non houbera ningún paciente afectado porque os moveran para outro lado.