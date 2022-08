Un Lugo de chupetes y carritos: ¿Por qué aumenta la natalidad en la provincia?

En el balance de natalidad de la primera mitad del año, la provincia de Lugo experimentaba un repunte en el número de alumbramientos superior al 10 por ciento, al acumularse 831 nacimientos. Las tablas del Instituto Nacional de Estadística recogían 80 nacimientos más que en el mismo período de 2021 en la ciudad, lo que suponía en términos proporcionales un 10,65% más. Lugo se posicionaba así como la tercera provincia con mayor aumento porcentual en el número de nacimientos.

En la ciudad distintos comercios destinados al cuidado de bebés, como las tiendas de ropa infantil, jugueterías o de productos para recién nacidos, han constatado este repunte. Marta Villasante, responsable de la tienda Topitos, comentaba: "Últimamente preguntan mucho por regalos para bebés, aunque trabajamos con tallas a partir de dos años, cada vez hay más interés por conjuntos de ropa y productos para regalar a un recién nacido".

Esta misma situación también se ha vivido desde otros establecimientos. Una empleada de la tienda Chicco decía: "Desde hace cuatro o cinco meses vemos que acuden cada vez más mamás en búsqueda de productos para bebés: carritos, bolsas, ropa, chupetes... Asimismo, cada vez vemos más mujeres embarazadas en la tienda. Estos dos meses se nota que la gente está de vacaciones, pero muchas de las personas que han acudido esperan un bebé".

Pero, ¿A qué se debe este repunte de la natalidad en Lugo? El profesor titular en el departamento de Xeografía de la Universidad de Santiago, Carlos Ferrás Sexto, explica que este aumento de los nacimientos "debemos relacionarlo con un mercado de trabajo más atractivo y unas condiciones socioeconómicas mejoradas ante la mirada de inmigrantes en edad reproductiva". Así, una parte de estos bebés tendrían su procedencia de mujeres recién trasladadas a la ciudad.

Las otras dos provincias que están en cabeza en las tasas de crecimiento de la natalidad son Palencia y Teruel, conocidas por sufrir despoblación. Así, Ferrás aseguraba que esto también se puede relacionar con la reactivación poblacional: "Puede tener relación con los flujos de retorno desde las grandes ciudades, pero también con una mejor valoración local de jóvenes y adultos autóctonos respecto a sus dinámicas emigratorias anteriores. El teletrabajo, la revalorizacion del hábitat de baja densidad, rural, natural, etc... son factores a tener en cuenta".

No obstante, en el contexto nacional y gallego se está experimentando una caída generalizada, algo que se puede deber a la "insuficiencia de las políticas demográficas natalistas con cestas de bienvenida o tarjetas para gastos del recién nacido", como comentaba Ferrás. "Es evidente que es un problema estructural que requiere atención con la carestía de la vivienda y el insuficiente mercado de trabajo de calidad para jóvenes. Es necesario asumir políticas demográficas ambiciosas y centradas en el desarrollo económico y en apoyo a la crianza de los hijos desde el nacimiento hasta la mayoría de edad, así como un plan de modernización que permita concebir Galicia como un lugar atractivo para vivir y afrontar la crianza, que cuide la conciliación familiar u oferte servicios públicos de calidad. Además de ser atractiva para invertir y visitar", explica.

En muchas ocasiones este bajón de la natalidad en Galicia se debe al envejecimiento acelerado de la población y en la falta de reemplazo generacional. Según el experto esto se da "en un contexto político de conservar frente a lo que tendría que ser una política más ambiciosa de cambio y modernización de las instituciones, administración, sistema educativo en conexión con el sistema productivo y la ordenación del territorio".

Actualmente, entre las ayudas más conocidas para fomentar la natalidad en Galicia se encuentra la Tarxeta Benvida, también reconocida como cheque bebé. Se trata de una ayuda económica de 1.200 euros otorgada por la Xunta para las familias que en el año 2022 tengan un hijo, adopten o sean declaradas en situación de guarda con fines adoptivos, así como también aquellas otras que hayan sido beneficiarias y experimenten una variación a la baja de la renta de la unidad familiar.

No obstante, aún existe un temor generalizado por parte de los jóvenes que se plantean tener hijos y luego no poder mantenerlos. Muchos gallegos ven insuficiente este cheque inicial de la Xunta, ya que la incertidumbre sobre la situación de trabajo de los jóvenes o de personas que se encuentren en empresas privadas siempre va a ser mayor.

Ferrás Sexto concluía: "Son necesarias medidas claras y ambiciosas en el mercado y acceso a la vivienda, ordenación del territorio e inmigración".

Aumento de la tasa de natalidad

Motivos

Algunos de los motivos sociológicos pueden verse relacionados con la reactivación poblacional. Los flujos de retorno desde las grandes ciudades, la mejor valoración local de los jóvenes, el teletrabajo, un mercado de trabajo más atractivo o las mejores condiciones socioeconómicas pueden ser algunos de los motivos de este aumento.



Cheque

La Tarxeta Benvida o cheque bebé es una ayuda económica, con valor de 1.200 euros, para las familias destinada a apoyar los gastos derivados del nacimiento, guarda con fines adoptivos o a la adopción.

"Un irmán é o mellor regalo que lle podes facer ao teu fillo"

Alejandra y Adrián, con sus hijos Vïctor y Adriana. JM PALEO

Los vivarienses Alejandra García y Adrián Yáñez tenían claro que tendrían, por lo menos, dos hijos. Y así al pequeño Víctor (cumple 3 años en noviembre) se sumó el pasado 1 de agosto Adriana. "Un irmán é o mellor regalo que lle podes facer ao teu fillo", asegura Alejandra, que recomienda la maternidad sin dudarlo, "sempre que as túas condicións persoais e laborais sexan óptimas porque é certo que cada familia é un mundo".

En su caso las condiciones laborales y familiares les acompañan para favorecer la crianza, que Alejandra considera que no es cara, aunque la conciliación ya es otra cosa: "Non podo dicir que criar un fillo sexa caro porque é cuestión de adaptar o presuposto e agora hai bastantes axudas. Claro que a vida che cambia por completo e cousas que antes facías agora non podes, pero é cuestión de adaptarte. O que si é dificil sen ter familia preto ou sen levalos á gardería é conciliar porque con traballos de oito horas é complicado, aínda que no noso caso, por exemplo, os traballos tamén se adaptaron ben, así que tivemos todo a favor".

Con respecto a la subida de la natalidad en los últimos meses, Alejandra reconoce que no es consciente de ello y que la percepción con Adriana es la misma que con Víctor hace unos años. "Non son consciente de ter coincidido con máis nais agora", reconoce, y subraya que en su pandilla de amigos, "dos máis de vinte que somos só tres temos fillos e repetimos". "É certo que agora estase normalizando ser nai por primeira vez aos 40 anos, pero neste caso ter o segundo xa se fai máis complicado", sostiene.

"Nos revolucionó las vidas, pero es un cambio a mejor"

Alba el pequeño Iván, nacido en el mes de marzo.EP

Los sarrianos Alba Rodríguez, de 38 años, e Iván Quiñoá, de 43, fueron padres primerizos el pasado 29 de marzo. La llegada del pequeño Iván "nos revolucionó las vidas, pero es un cambio a mejor", explica Alba, enfermera de profesión. "Es una situación muy bonita, también dura, yo por ejemplo doy lactancia exclusiva, pero gratificante", añade. Tal y como constata esta madre, la estabilidad laboral y la edad son dos factores importantes a la hora de decidir tener hijos. En su caso, su vida dio un giro total al tener un contrato estable después de acumular más de 400 durante años de profesión. "El momento perfecto no existe, pero tener una estabilidad laboral influye muchísimo. El problema es que esa estabilidad muchas veces llega tarde y, si esperas a ella, no los tienes", señala Alba.

"Para mí la mujer trabajadora es una heroína, porque los malabares que tiene que hacer cada día son tremendos", afirma esta sarriana, para quien las bajas de maternidad deberían ser más largas. En su opinión, resulta fundamental ampliar medidas que favorezcan la conciliación laboral y familiar porque "al final vas a trabajar para pagar a alguien que cuide a tus hijos y es absurdo".

El pequeño Iván Quiñoá nació en el primer semestre del año, en unos meses en los que, según los datos, hubo un repunte en la natalidad en la provincia con respecto al mismo período de 2021. "En las clases de preparación al parto la matrona nos decía que tuvo que hacer varios grupos porque éramos muchas embarazas", comenta Alba. A esas clases asistían mujeres de Sarria y su comarca, O Corgo y Castroverde.