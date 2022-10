Lugo celebra el Día del Cáncer de Mama apostando por el rosa como el color de la esperanza

Lugo celebró este miércoles el Día contra el Cáncer de Mama con un acto, organizado por la Asociación Española contra el Cáncer y el grupo El Progreso, en el que se reivindicó el color rosa como el de la esperanza. En el evento, celebrado en la Praza Maior, tomó la palabra Cristina Álvarez, una mujer de 35 años que está a tratamiento y que descubrió, hace unos meses, un bulto en una mama cuando le daba el pecho a su hija, recién nacida. Esta paciente pidió que se refuerce el sistema público de salud con más medios para hacer frente a esta enfermedad y también agradeció el apoyo psicológico y emocional de la Asociación Española contra el Cáncer.

También intervino la presidenta de este colectivo, Mariluz Abella, que incidió en la importancia de la investigación y afirmó que, desde Lugo, se habían recaudado cerca de 400.000 euros, en los últimos seis años, para fomentar el estudio de distintos tipos de cánceres.

La presidenta del grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, centró su intervención en el lema del Día contra el Cáncer de Mama -El rosa es más que un color- y defendió que el rosa "es el color de la investigación y de la fuerza y es esperanza". También pidió la implicación de toda la sociedad y de las empresas, y no solo de la Administración, en la lucha contra el cáncer.

Finalmente, tomó la palabra la alcaldesa, Lara Méndez, quien también apostó "por unha sanidade forte e pola investigación, non só no Día contra o Cancro de Mama senón todos os días do ano".