Las casetas volverán a San Froilán y la ración de pulpo costará 12 euros

El San Froilán 2021 comienza a coger forma y el primer anuncio es que habrá pulpo. La responsable del área de cultura, y también presidenta de la comisión de fiestas, Maite Ferreiro, presentó el miércoles en las propuestas del pliego con las condiciones económicas de las subastas de las tradicionales casetas y calderos del pulpo.

''A relaxación das medidas sanitarias na hostalería en comparación co ano pasado permítenos volver contar de novo coas casetas do polbo no San Froilán'', explicó Ferreiro en relación a una de las marcas de identidad propias de las fiestas patronales locales.

De todas formas, el Ayuntamiento trabaja con distintos formatos para sacar adelante esta edición de las fiestas patronales lucenses, puesto que la actual subida de los contagios podrían llegar a trastocar las actividades del programa festivo.

Así las cosas, la responsable de cultura, anunció que el precio de salida de las casetas será el mismo que en el año 2015.

De esta forma, la caseta número 1 tendrá un precio mínimo de licitación de 18.400 euros, la segunda, de 17.200 euros, la tercera, de 16.100 euros, y la cuarta de 15.000 euros.

Por su parte, los calderos mantendrán el precio de salida del año 2016. Así, el precio mínimo de la puja por el caldero número 1 será de 11.714,22 euros. Para el número 2 se estipuló una cantidad inicial de 11.044,84 euros, 10.375,46 euros para el tercero, y para el cuarto, 10.375,46 euros.

El área de cultura propone que ambas instalaciones puedan abrir sus puertas al público entre el 1 de octubre y el 7 de noviembre.

RACIÓN DE PULPO. Los comensales que acudan a las cuatro casetas instaladas en las cuestas del parque de Rosalía de Castro se encontrarán con una agradable sorpresa a la hora de abonar la cuenta de la comanda. El área de cultura también congeló los precios al equiparlos a los establecidos en la edición del 2019, la última antes de la pandemia provocada por el coronavirus.

Cultura fijó que el precio al que se despacharán las raciones de pulpo será de 12 euros.

Mientras, la botella de 3/4 de litro de vino se venderá a 6 euros, y las raciones de pan y cachelos, a 1,50 euros, cada una.

CARNES FESTIVO. El jurado conformado por Aurelia Balseiro, directora del Museo Provincial de Lugo, Esther Muñoz, directora de la Escola de Arte e Superior de Deseño Ramón Falcón, y la artista gráfica Begoña Pérez seleccionaron al ganador del concurso de diseño del San Froilán, entre un total de 70 propuestas.

El diseño presentado por Rubén Lucas fue el premiado como cartel anunciador de las fiestas patronales de San Froilán 2021, con una obra titulada Círculo. En él, puede verse la esfera de un reloj en cuyo interior subyace la imagen de un tentáculo de un pulpo.

Rubén Lucas recibirá una recompensa económica en metálico de 2.000 euros.

Comisión de fiestas: Representación de los cuatro grupos

Maite Ferreiro recordó a los grupos que ya pueden realizar las propuestas para seleccionar tanto los grupos musicales como al pregonero y al oferente del San Froilán. La comisión de fiestas está compuesta por 8 integrantes, 3 del grupo municipal del PSOE, 2 del PP, 2 del BNG y 1 en representación de Ciudadanos.



Partido Popular



Por su parte, el Partido Popular lamenta que a menos de tres meses para el San Froilán el gobierno local convoque la comisión de fiestas para comunicar que ''non ten nada feito deixando á improvisación de última hora a organización das patronais''.



El PP explica que con respecto a los calderos ''nin tan sequera teñen feitas as bases'', y en lo tocante a las barracas ''tampouco se comprometen, porque non saben como poden controlar os aforos''.



Así, los populares no se explican porqué no se vuelve al sistema rotatorio para elegir al pregonero. Por ello, el PP teme que el BNG repita el modelo de fiestas del año pasado con ''contratacións menores a dedo aos seus afíns''.