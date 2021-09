Lugo, sin casetas ni barracas, fía el San Froilán a la música

Cuando solo queda una semana para el inicio de las patronales de Lugo ya está todo el pescado vendido, pese a las expectativas que ha generado la reunión que mantuvo el pasado viernes la alcaldesa con feriantes con el fin de intentar tender puentes entre los empresarios y el Concello. Por segundo año consecutivo no habrá casetas del pulpo ni barracas en el San Froilán, pero sí actuaciones musicales. El covid condiciona otra vez el programa de actos, pese a que la incidencia tiende a la baja y el porcentaje de vacunación bate rércords.

Salvo sorpresa mayúscula, no se instalarán las atracciones en el recinto ferial del entorno del Parque Rosalía de Castro, pero sí lo ha hecho la polémica, que no deja de ser una seña de identidad de las fiestas patronales de Lugo, edición tras edición, por el motivo que sea.

Hay dos posturas enfrentadas. El área de cultura del Concello de Lugo no las autoriza por "responsabilidade" para evitar aglomeraciones y se aferra a la interpretación que hace del protocolo sanitario de la Xunta. Mientras, los feriantes, que el pasado lunes tomaron el consistorio para hacer oír sus demandas, exigen que se les permita trabajar y el Gobierno gallego considera que en el actual escenario es posible, respetando los controles establecidos. Pone como ejemplo las fiestas que se están celebrando en Lalín o las de agosto en Ribeira.

El tiempo corre en contra para que funcionen las barracas

Uno de los socios de gobierno, el BNG, a quien compete organizar las fiestas, se mantiene firme en que un año más no puede haber atracciones. El departamento que dirige Maite Ferreiro entiende, según la interpretación que hace de la normativa autonómica, que habría que perimetrar todo el recinto ferial y acondicionar accesos diferenciados de entrada y salida.

Considera que este control es "imposible" porque las barracas conviven durante casi dos semanas con centros docentes, viviendas, instituciones, negocios, garajes, el Parque Rosalía de Castro.., cuyos usuarios requieren de libre circulación. Argumenta como otro impedimento que el protocolo autonómico fija que en los espacios delimitados de las atracciones solo puede haber una persona por cada tres metros cuadrados de superficie.

En ese tira y afloja, el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, que respalda su instalación, asegura que no es preciso perimetrar todo el recinto ferial, sino delimitar los espacios de cada Una imagen del pasado, las aglomeraciones en el ferial. aep atracción, con accesos diferenciados de entrada y salida. Además, se ofrece a dar respuesta a sus dudas por escrito o bien concertando reuniones con las autoridades sanitarias. Arias ha propuesto incluso que se distribuyan las barracas por diversos puntos de la ciudad, pero esa alternativa no convence a los feriantes.

En ese rifirrafe, el PSdeG-PSOE le ha pedido, incluso públicamente, a su socio de gobierno en el Concello de Lugo que busque "alternativas" para que se puedan instalar las barracas. La alcaldesa, Lara Méndez, recibía el pasado viernes a una comisión de los afectados. Pese a esa diferencia, que desde la oposición municipal se ha interpretado como una injerencia de los socialistas en el área nacionalista, todo parece indicar que imperará la opinión del BNG, pues es su competencia.

Los hosteleros se echaron a un lado con las casetas

Si en el caso de las barracas no va a dar el visto bueno a su instalación, salvo que se aclaren más a su juicio los requisitos en el DOG, el área de cultura del Concello de Lugo sí estaba por la labor de que el San Froilán recuperase este año su cita gastronómica identitaria, degustar el pulpo en las tradicionales casetas del ferial.

Así, estableció tres cánones diferentes en previsión de cómo podrían ser las restricciones sanitarias según la incidencia que se registrase. Pero los hosteleros rehusaron presentar ofertas. Consideraban que no tenían suficientes garantías para afrontar un hipotético revés si la situación epidemiológica empeoraba. Aducen que los costes a sumar son muchos: montar la caseta, contratar al personal durante un mes, hacer acopio de provisiones...

La música será el menú principal de las patronales

La concejalía de cultura ya tiene cerrado un amplio programa de conciertos, en el que priman la música tradicional gallega y la indie. Todos ellos gratuitos. Las plazas de Santa María y de Horta do Seminario acogerán los platos fuertes. También habrá actuaciones en un tercer espacio, que es novedad este año, la explanada del auditorio municipal Gustavo Freire, en donde se celebró en agosto el Facela Fest.

Entre el 4 y el 12 de octubre —se mantienen las fechas oficiales de las fiestas de San Froilán— se subirán a los escenarios al aire libre de la capital lucense Guadi Galego, Baiuca, A Verbena Galega D’Antes, El Drogas, Sidecars, Corizonas, Ángel Stanich, Jenny and The Mexicats y La La Love You, entre otros, así como medio centenar de grupos lucenses de diferentes estilos musicales.

Estos espacios estarán perimetrados, con controles de acceso, con entradas y salidas diferenciadas y el público tendrá que presenciar el concierto sentado. A día de hoy, según el último a cuerdo adoptado por la Xunta de Galicia en función de la incidencia epi-demiológica, el aforo a las actuaciones musicales al aire libre es del 75%, sin límite de espectadores.

El programa también incluye actividades callejeras y feria

Habrá animación en la calle, en diferentes zonas de la ciudad, con performances y bandas de gaiteiros, y actividades para los más pequeños. La maestra y activista en defensa de los derechos de los discapacitados Marisol Bravos será la pregonera y la escritora y periodista de El Progreso Nieves Neira realizará la ofrenda a Rosalía. No faltará a su cita la muestra Expolugo A Rural, escaparate de las razas ganaderas autóctonas que se celebrará los días 2 y 3 en el Pazo de Feiras e Congresos, con degustaciones profesionales de productos gallegos de calidad elaborados por conocidos cocineros.