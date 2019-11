Lugo, capital de la lucha contra la despoblación

La ciudad de Lugo es este miércoles el epicentro de un debate clave en la preocupante realidad social que afecta a toda España y muy especialmente a Galicia: la despoblación. Y lo hace a través de una inciativa de El Progreso y Next Educación, el foro Soluciones inteligentes contra la despoblación, que esta acogiendo en esta jornada el salón regio del Círculo de las Artes.

La cita arrancaba a las 9.30 horas con la intervención de Alfonso Á. Riveiro, director de El Progreso, que abrió el acto destacando que el eje central del foro es "sensibilizar a las administraciones públicas para cauterizar la sangría demográfica".

"La despoblación es la antesala de la desertización"

CAMPO VIDAL. Tras la apertura, el sociólogo y periodista Manuel Campo Vidal, que preside Next Educación, demandó en su conferencia "una gran alianza" entre las administraciones públicas, la empresa, la sociedad civil, las universidades y los medios de comunicación social para resolver "este problema que puede resultar dramático".



Campo Vidal recordó que más de la mitad de las capitales de provincia de España, 27, pierden población.

"La gente se tiene que dar cuenta de que las gallinas no ponen los huevos en el Mercadona"

El periodista oscense, que se declara "hijo de la España vacía", aseguró que la despoblación es "la antesala de la desertización" y que puede ser "la gran palanca para que las grandes ciudades se den cuenta de que sin pueblos no hay futuro".



Campo Vidal recordó una expresión de una compañera de profesión de la red de periodistas rurales que dice que la gente se tiene que dar cuenta de que "las gallinas no ponen los huevos en Mercadona".

ALFREDO GARCÍA. El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alfredo García, que el viernes dejará este cargo, afirmó que "non se trata só de vivir no rural, senón de vivir do rural".

El que es alcalde de O Barco de Valdeorras sostiene que sin empleo, ni servicios no se fijará población en el rural. Demanda que las administraciones subvencionen a las empresas que se quieran instalar en el interior de Galicia.

Alfredo García, que defiende que "o rural ten futuro", cuestionó también la insuficiente financiación de los ayuntamientos pequeños. Así explicó que todos los municipios de la provincia de Lugo, que tienen la misma población que la ciudad de Alicante, reciben 71 millones de euros de su participación en los tributos estatales frente a los 83 de la capital levantina.



Jornada

Una amplia programación

El foro arrancaba, a las 9.30 horas, con la intervención del director del diario El Progreso, Alfonso Riveiro. Diez minutos más tarde Manuel Campo Vidal pronunciaba la conferencia ‘Las oportunidades frente a la batalla de la despoblación’. El turno de palabra pasó después, a las diez, para el presidente de la Fegamp y alcalde de O Barco, Alfredo García.

Ejemplos

La jornada contempla varias ponencias sobre casos que pueden servir de ejemplo, como el de Marina de Cudeyo, localidad cántabra que apuesta por la telegestión de servicios municipales. Participarán un representante del propio Ayuntamiento y el director tecnológico de la empresa Zwit Project que está implementando esta red, Jorge F. Caleya.

Renovables y conectividad

Entre las 11.00 y las 11.45 tomarán la palabra tres ejecutivos de compañías energéticas que disertarán sobre cómo las renovables y la conectividad pueden contribuir al desarrollo del rural. Son Mariluz Lozano de Norvento, Cristina Amor de Eurona y Miguel Temboury de Endesa Noroeste.

Otro caso

De Trascastro, primera aldea modelo de la provincia, hablará Héctor Corujo, alcalde del municipio al que pertenece, O Incio. Antes de dar a conocer las conclusiones, Campo Vidal moderará, a la una, un debate sobre otros casos de la lucha contra el despoblamiento, en el que participarán el promotor del Museo Vivo del Campo, Marcos Vázquez; el director general de ItechTerm, Elio López, y la dueña de Embutidos Suarna, Carmen Sánchez.

Cerrarán el acto, a las dos, el presidente de la Diputación, José Tomé; el conselleiro José González y la alcaldesa Lara Méndez.