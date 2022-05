Lugo se vuelca con la búsqueda de Giorgio, un oso de peluche

"Soy Giorgio y me he perdido. Si me has visto, por favor, llama al: 626 90 42 03". Con este mensaje, acompañado de una fotografía, se pide ayuda a los vecinos de Lugo para encontrar a un oso de peluche extraviado.

Cartel de búsqueda de Giorgio

En diferentes puntos de la ciudad, como en Campo Castelo o San Pedro, han aparecido carteles que solicitan colaboración en la búsqueda de Giorgio. "Es importante que regrese a casa", se puede leer como colofón al mensaje.

El cartel ha comenzado a difundirse entre los lucenses a través de las redes sociales y de las aplicaciones de mensajería instantánea, con el objetivo de encontrar al peluche.

A pesar de ser un peluche, los vecinos de Lugo son conscientes de la importancia que puede tener Giorgio para su propietario, por ello se vuelcan con la búsqueda.