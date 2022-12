"Lugo+Biodinámico no acaba aquí, el desarrollo sostenible es intrínseco a Lugo"

Acudió a Lugo para conocer de primera mano Lugo+Biodinámico en el momento de cierre de este proyecto. ¿Qué impresión saca?

Estoy muy impresionada, en positivo. No me esperaba que hubiera tanto beneficio, veo que es mayor de lo que estaba planeado, no solo por su impacto en la lucha contra el cambio climático, que era el objetivo principal, sino también en lo social y en lo económico, como el fomento de la construcción en madera. He visto que las plantaciones de árboles y arbustos que se ha realizado en el entorno de la ciudad es bastante grande y que en poco tiempo se abrirán a la población para que pueda caminar por allí y disfrutar de ellas. Lo que veo también es mucha involucración en el consorcio que se ha formado en este proyecto, el Concello, los partners, las universidades... Se ve verdadero entusiasmo y satisfacción por el trabajo que han llevado a cabo.

¿Cuál cree que es la principal aportación de los proyectos de Lugo+Biodinámico?

Creo que lo más destacado es que son proyectos muy concretos y muy visibles, se ve el dinero de la UE que se ha invertido. Y se verá mejor aún cuando todas las acciones estén terminadas. Veo que son acciones muy concretas, que se ven y que en algún caso han ido más allá de lo que estaba planificado. Por ejemplo, en el catálogo de soluciones urbanas sostenibles estaban previstas 30 y se hicieron 50. Las plantaciones también son más grandes de lo que se había planeado. Otras cosas se fueron cambiando durante el viaje de este proyecto. Por ejemplo, el Impulso Verde al principio era una simple pérgola y se cambió por un edificio de verdad donde va a haber actividades y que es una muestra de cómo se puede usar la madera en la construcción como elemento estructural. Esto es importante para diversificar el sector forestal. Para mí Lugo+Biodinámico es un ejemplo de planificación urbana que ves con tus ojos, que no se queda en una guía. Creo que puede ser un orgullo para Lugo y que puede ser un ejemplo de buena práctica para otras ciudades.

Sin embargo, sabrá que algunos de los proyectos de Lugo+Biodinámico no son muy comprendidos, alguno incluso es muy criticado, por algunos ciudadanos. ¿A qué atribuye esta circunstancia?

Creo que el escepticismo puede deberse a que quizás hay poca conciencia del contexto, del cambio climático que vivimos y de la necesidad de buscar soluciones contra él. Y puede que también de la falta de conocimiento del proyecto. Y creo que es normal, porque no todos somos profesores universitarios. Por eso creo que es importante que cada acción sea bien explicada y que se implique en cada una de ellas a los ciudadanos. En todos los cambios hay problemas y dudas, y en este momento estamos ante un cambio de paradigma. Son necesarios cambios estructurales y planificados y es necesario explicar por qué se elige llevar a cabo una acción y no otra.

Es consejera de proyectos Life, ¿destacaría por algo el de Lugo? ¿Hay algo que lo diferencie de los demás?

Mi impresión es que ha habido un trabajo de equipo muy importante. El Ayuntamiento ha tenido un papel principal, como impulsor, pero ha sido muy importante también la aportación científica de las universidades. Eso es muy importante porque a veces en estos consorcios pesa mucho o la parte de las administraciones o la parte científica. Y a veces los proyectos se quedan en un plano muy teórico o en uno muy práctico, sin suficiente estudio científico. Aquí creo que se combinan muy bien los dos aspectos. Vi muy bien al equipo. Y luego creo que otra razón de su éxito es que está encajado en una estrategia más global de Lugo. No es algo que acabe aquí. El desarrollo urbanístico sostenible es algo intrínseco, va a continuar con otras acciones. El Ayuntamiento tiene una dirección clara. Otros proyectos Life puede que no tengan esto, ni los recursos para seguir llevando a cabo acciones de este tipo.

El 31 de diciembre finaliza el plazo para ejecutar Lugo+Biodinámico y hay algunas acciones que todavía no están terminadas, como la urbanización y los jardines del Impulso Verde, y otras que ni siquiera empezadas, como los huertos de A Garaballa. ¿Puede ser esto un problema?

No, porque algunas acciones no llevaban presupuesto específico de la Unión Europea, se realizan con presupuesto municipal