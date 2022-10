Treixadura: "Lugo é berce dunha das grandes raíces da música tradicional galega"

Treixadura porá o peche musical a estas festas de San Froilán o día 12 ás 22.00 horas na Praza Horta do Seminario. Toñito López fala aquí da traxectoria do grupo e de Lugo.

Traen a Lugo Camiño longo.

Si. Presentaremos Camiño longo, que é un repaso á existencia do grupo, cun libro con máis de cen fotos e un CD coas músicas máis emblemáticas daqueles primeiros discos, de como soarían hoxe as melodías que cantabamos nun principio os gaiteiros, co formato de Treixadura de hoxe: 16 músicos no escenario. Ao tempo desvelamos algún segredo, como eran aqueles ensaios e que melodías se tocaban e nunca chegamos a gravar. Escollemos un par e gravámolas. Son melodías inéditas e que aproveitamos, á parte das que tivemos coa Banda Municipal da Coruña, o coro de Cantigas e Agarimos ou, por suposto, da colaboración inestimable dunha persoa que nos acompañou moitos anos e nos orientou como foi Rodrígo Romaní.

Este ano celebran as tres décadas de viaxe. O San Froilán é un dos mellores escenarios?

Durante dous anos estivemos sen tocar por culpa da pandemia. Cando comezou estabamos gravando. Era o ano de celebrar o 30 aniversario e agora, para este disco, atopamos un público cunhas ganas enormes de disfrutar da música do grupo. Por iso os concertos resultan tan emotivos. É unha satisfacción vir a un sitio tan especial como o San Froilán.

As novas xeracións deron un salto cualitativo ao respecto da música tradicional ata considerala súa?

Si. A música tradicional non queda só nos gaiteiros. Actualízase. É unha alegría, pois dalgún xeito abrimos o camiño aos escenarios. Con tantas vertentes e grupos que están ocupando os seus espazos dentro da música tradicional, nós non debemos movernos de onde estamos. Somos gaiteiros. Seremos gaiteiros sempre. Que cada grupo ocupe o seu espazo é fundamental. Detrás de nós virán outros gaiteiros. Unha das teimas, un dos obxectivos é que a música estea nas festas populares. Non só nas prazas das grandes cidades, tamén nas verbenas. Aí Treixadura ocupa un espazo necesario, compatibilizándoo coas orquestras, para que a verbena hoxe sexa tamén música galega. É onde debeu estar sempre, nas verbenas. Aí nace a música tradicional.

Que destacaría da aportación de Lugo á música tradicional?

Lugo é berce dunha das grandes raíces da música tradicional. Creou un taller de construción de música, hai anos, que tivo continuidade en Vigo. Saíron artesáns, construtores, luthiers —de gaitas, zanfonas e contrución—, e hoxe hai verdadeiros artistas. En Ribeira de Piquín está o berce destes artesáns. Aí estivo a familia Seivane. Os nosos instrumentos son deles e para nós son a alma. Lugo tivo moito que ver nas orixes da música tradicional, á parte do elenco de gaiteiros que houbo e hai. Os amigos de Lugo son o noso referente.

Ese traballo continuouse na Deputación con Luciano Pérez.

A todos eles me refiro, e á Deputación, que foi quen realmente impulsou todo isto. Sempre é un camiño no que se vai paso a paso, pero que se ve que despois callou. Houbo máis escolas, e o Centrad. Falo de toda unha xeración de persoas que —supoñemos que conscientemente do que facían— crearon escola. Si.