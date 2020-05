Lugo baja la ansiedad y la guardia: algunos no respetaron las franjas

Los lucenses parece que estuvieron mucho menos ansiosos por salir en el segundo día en que se permitió el retorno ordenado a las calles, o al menos que lo hicieron de manera más escalonada, de manera que no se produjeron las escenas de masificación de algunas zonas que se pudieron ver el sábado. La cruz de la moneda es que el domingo muchos parecían haber relajado las precauciones y bajado la guardia: el uso de mascarillas no fue tan generalizado como el primer día y también se podía adivinar que algunos habían aprovechado las salidas para quedar con amigos y personas con los que probablemente no convivían.

Este último detalle era especialmente perceptible en la franja horaria destinada a la salida de los niños. No era raro ver a chavales caminado y jugando entre ellos mientras sus padres y acompañantes charlaban tranquilamente. También aparentaban haber aprovechado para quedar y verse muchos grupos de adolescentes y jóvenes, sobre todo en la franja a partir de las de las ocho de la tarde.

MAYORES. Los más cumplidores y los mejor autoprotegidos eran, como era de esperar, los mayores. Las distancias de seguridad se cumplían con bastante rigor y casi todos portaban mascarillas, lo que provocaba, por otro lado, situaciones curiosas como la dificultad para identificar a conocidos que se saludaban al cruzarse. No obstante, también se pudieron detectar en este grupo algunos despistes con los horarios, con mayores y dependientes en la calle antes y después de hora. Una situación a la que también ayudó que algunos padres y niños se hicieran los remolones a la hora de regresar a sus casas.

Tampoco se pudieron ver el domingo las altas concentraciones de ciudadanos paseando y practicando deporte que se apreciaron el sábado en algunas de las zonas favoritas de los lucenses para estas actividades, como el adarve de la muralla o, en especial, el paseo del Miño. Probablemente muchos de los aficionados al deporte prefirieron salir a primera hora de la mañana precisamente para evitar las incomodidades del anterior, y por los testimonios recabados en otros lugares de la ciudad hubo muchos ciudadanos que eligieron otras rutas alternativas a estas para su actividad física, menos transitadas.

Pese a todo, no hubo problemas de entidad y la presencia policial no se dejó notar en ningún momento. La previsión es que, con el paso de los días, la situación tienda a normalizarse aún más, aunque el riesgo es que se relajen las medidas de protección.