Lugo avanza nun transporte público para as parroquias rurais a través do taxi

O tenente de alcaldesa do Concello de Lugo, Rubén Arroxo, anunciou este martes a próxima posta en marcha dun servizo de transporte público a demanda que permita comunicar as 54 parroquias do municipio, unha medida con especial relevancia para as zonas rurais.

Arroxo deu conta dos avances da área de Mobilidade neste asunto, logo de manter varias xuntanzas con asociacións de taxistas para crear "un servizo de transporte a demanda para a zona rural, para poder cubrir aquelas parroquias do noso concello que a día de hoxe non teñen transporte público".

"Estamos a traballar cos taxistas para ver a opción de facer o transporte a demanda por esta vía e o que imos facer nos vindeiros días é aprobar unha ordenanza que permita dar o primeiro paso", explicou o concelleiro do Bloque Nacionalista Galego.

"Este modelo non existe aínda en ningunha cidade, a primeira vai ser Pontevedra nos vindeiros meses e por tanto Lugo pode ser a segunda cidade do Estado español que aplique un modelo que lle vai dar transporte público a todo o rural", insistiu Arroxo.