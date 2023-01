Lugo aspira a convertir Fitur y Madrid Fusión en escenarios de lucimiento

Desde el próximo 18 de enero, Madrid se convertirá por unos días en el centro del mundo del turismo y la gastronomía. Será gracias a las ferias Fitur y, posteriormente, Madrid Fusión, dos citas internacionales en las que Lugo quiere estar presente y que pretende convertir en las plataformas que la impulsen como una referencia segura y deseada del sector.

Este es, desde luego, el objetivo que se han propuesto desde la concejalía de Cultura e Turismo, cuya titular, Maite Ferreiro, viajará a la capital de España para encabezar el esfuerzo promocional de la capital lucense en Fitur, la gran feria internacional del turismo. Según explicó, "o obxectivo deste ano é continuar amosandolle ao resto do mundo Lugo e os seus valores paisaxísticos, gastronómicos e culturais. Convidamos a todo o mundo a descubrilo con nós".

La campaña Lugo Km 100 y las fiestas de San Froilán serán los ejes sobre los que pivotará la promoción de la ciudad en la edición de este año de Fitur. "Tratase dunha aposta para poñer en valor a cidade de Lugo e o seu patrimonio histórico e cultural", indicó Maite Ferreiro. "Houbo diversas accións para promocionar Lugo como punto de partida do Camiño Primitivo cumprindo cos 100 Km mínimos que se requiren para obter a Compostela, tamén fixemos unha festas do San Froilán a altura merecida", consideró la edil de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua.

Ferreiro confirmó que "os datos están xa a demostrar que esta campaña está dando os seus froitos, e Lugo estase a posicionar como un punto importante no turismo tanto polo patrimonio co que contamos como pola proximidade co resto de Galiza".

Pero el esfuerzo promocional no acabará ahí, porque unos días después de que finalice Fitur comienza Madrid Fusión, donde la gastronomía lucense aspira lucirse. En este sentido, Maite Ferreiro se ha reunido con Cheché Real, presidente de la Asociación de Hosteleros de la Provincia de Lugo, para cerrar los detalles de lo que será el apoyo del Concello a la presencia del representante lucense en el Campeonato oficial Hostelería de España Tapas y Pinchos 2023.

La campaña Lugo Km 100 y las fiestas de San Froilán serán los ejes sobre los que pivotará la promoción

La tapa del restaurante Nadela será la que represente a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo. Este restaurante, del cual es gerente Nacho Rodríguez, fue el ganador del jurado técnico en el certamen de tapas de Lugo con Canelón de pollo de corral con su zumo y setas de temporada.

Ese establecimiento competirá con otros ganadores de sus respectivos concursos provinciales. En el concurso estatal tendrá 30 minutos para la elaboración íntegra y emplatado de la tapa, como el resto de participantes.