Lugo arrancó este año con 33 casos de desaparecidos pendientes de resolver

La asociación SOS Desaparacidos lanzó el pasado miércoles una alerta para localizar a la menor Krystal Kay Queiruga, de 16 años. La joven se había fugado del centro de menores Santo Anxo de Rábade y permanecía en paradero desconocido desde el 21 de agosto. El mismo día que la asociación difundió el aviso por internet, la menor regresó voluntariamente al centro.

El caso de Krystal Kay se resolvió con prontitud y se saldó de la mejor manera posible. Sin embargo, no todos los casos denunciados en la provincia lucense tuvieron el mismo desenlace. De hecho, Lugo arrancó el año con un total de 33 desapariciones activas. Esta cifra, recabada por el Ministerio de Interior, refleja un ligero descenso con respecto al año anterior, que comenzó con 38 personas en paradero desconocido. A lo largo del año se llegaron a registrar un total de 81 denuncias, pero la mayoría se consiguieron resolver.

A nivel nacional, las denuncias por desapariciones sufrieron el pasado año un descenso del 37%, una evolución que el ministerio achaca fundamentalmente a las restricciones derivadas de la pandemia. "El periodo de vigencia del primer estado de alarma declarado en España, de marzo a junio, ha sido en el que menos denuncias por desaparición se han contabilizado desde que se registran los datos (es decir, desde el año 2010), destacando especialmente el mes de abril, cuando la reducción de casos fue del 80% con respecto al mismo mes de 2019", explican.

Interior confirma que, finalizado el primer estado de alarma, el número de desapariciones se incrementó en verano, aunque fue "bastante inferior" al de años anteriores. "Esta tendencia se mantuvo el resto del año", apuntan, "incluido el segundo periodo del estado de alarma, que arrancó en octubre". En la provincia lucense, la evolución de las denuncias siguió la misma tendencia que en el resto del territorio nacional, con 13 denuncias en el primer estado de alarma y 31 en el segundo.

INVESTIGACIÓN. En cuanto se presenta una denuncia de este tipo, los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad abordan las circunstancias de la desaparición y determinan si debe considerarse de alto riesgo o de riesgo limitado.

En el primer grupo se incluyen los casos en los que hay indicios de un posible secuestro o extorsión; aquellos en los que existe un riesgo para la vida o la salud de la persona desaparecida o de terceros; cuando alguien no ha llegado a su destino y no ha dejado ningún mensaje; cuando la persona abandona su vehículo sin razón aparente; cuando no lleva efectos personales ni documentación; cuando presenta una desventaja física o mental; cuando se trata de víctimas de violencia de género y, en general, cuando no hay "explicación posible" para justificar la desaparición.

Una vez fijado el nivel de riesgo, los investigadores de la Policía y de la Guardia Civil se ponen en marcha para intentar resolver el caso con celeridad. Y en la mayor parte de los casos, lo consiguen. De hecho, según los datos que maneja la Administración, el 67 % del total de denuncias presentadas a lo largo del pasado año finalizaron dentro de los 14 días posteriores a la desaparición. Y de estos desenlaces, el 35% se zanjaron en menos de 48 horas.

El 1,10% de desaparecidos en España fueron hallados sin vida. La causa principal del óbito fue el suicidio, seguido de la muerte natural

Tal y como matizan desde Interior, en el caso de los menores de edad, suelen ser situaciones que se resuelven rápido, ya que muchos son jóvenes que se fugan de centros tutelados y posteriormente regresan de forma voluntaria o son localizados por los agentes. En el caso de la provincia de Lugo, las fugas registradas en el centro Santo Anxo de Rábade son constantes y el pasado miércoles -antes del regreso de Krystal Kay-, de los siete jóvenes que residen actualmente en el centro de día solamente había uno en las instalaciones.

RESOLUCIÓN. Desde que se puso en marcha el sistema informático denominado Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin identificar (PDyRH), hace ya más de una década, el 94% de las denuncias registradas se resolvieron.

En 2020, en concreto, el 48% de los casos cesó con el reintegro de la persona desaparecida a su lugar de residencia y el 25% de las denuncias se cerraron a petición del denunciante. También hubo un 3% de casos en los que las fuerzas del orden confirmaron que se trataba de una desaparición voluntaria, sin intención de regresar, y alrededor de un 6% de los casos se dieron por zanjados porque la denuncia expiró o los datos eran incorrectos.

En general, Interior estima que el 89% de las desapariciones fueron voluntarias, es decir, ausencias intencionadas de adultos o fugas de menores. El 10,19% fueron involuntarias, como en el caso de las personas con deterioros cognitivos o en caso de accidente, y el 0,81% fueron forzosas, una categoría en la que se incluyen la sustracción de menores, las personas expulsadas de su hogar que permanecen en paradero desconocido, o aquellos supuestos en los que hay indicios de criminalidad.

Los sucesos más terribles y con mayor trascendencia pública son, obviamente, los que concluyen con el fallecimiento del desaparecido. El año pasado, este desenlace se registró en el 1,10% de las denuncias investigadas a nivel nacional y, en dos casos, las víctimas eran menores. Cuando la persona aparece sin vida, la causa mayoritaria suele ser el suicidio (en un 38,32% de los casos), seguida de la muerte natural (28,74%), la muerte sin causa aparente (13,77%), la muerte accidental (12,57%) y la muerte violenta (6,59%).

Actualmente, las fuerzas y cuerpos de seguridad se afanan en buscar pistas sobre las más de 4.000 personas que figuran en España como desaparecidas, un trabajo a contrarreloj para el que resulta fundamental la colaboración ciudadana.

SOS desaparecidos busca a dos lucenses a los que se les perdió la pista hace más de cuatro años

Dos investigaciones se saldaron este año con un fallecido de 52 años en Navia y un joven de 28 en Palas, aunque la mayoría tienen final feliz

Detrás de las cifras oficiales de personas desaparecidas se esconden historias muy dispares de gente común. Ciudadanos normales y corrientes que un día cualquiera ya no vuelven a casa y pasan a engrosar la trágica lista de personas en paradero desconocido.

La ausencia se convierte rápidamente en drama y las familias sobreviven entre la desesperación y la impotencia, aferradas a la esperanza de recuperar con vida a su ser querido. La angustia y las dudas se resolvieron pronto para muchos de los desaparecidos el año pasado en Lugo.

Álvaro Pin, un hombre de 47 años al que se le perdió la pista en Baleira en el mes de agosto, o Domingo Flores Real, un octogenario del bario lucense de Montirón que desapareció de su domicilio en mayo, son solo dos ejemplos de búsquedas con final feliz.

Ambos fueron localizados en zonas boscosas y en buen estado de salud. También fue localizada con vida en un monte de Guitiriz una vecina de la capital lucense —aquejada de una fuerte depresión— que desapareció de su domicilio tras dejar una nota de despedida a sus familiares.

La Policía Nacional puso a funcionar todos los medios a su alcance y encontró a la mujer a tiempo para evitar un desenlace fatal. Sin embargo, el resultado de las investigaciones no siempre es favorable y a veces se cumplen los peores presagios.

En 2020 se resolvió el caso de un joven desaparecido un año antes en Viveiro. Su cadáver fue enterrado en Francia y aún continúa allí

Hace tan solo dos meses, un grupo de vecinos de Palas de Rei encontró junto a un arroyo el cadáver del joven Grigore Mateiu, un rumano de 28 años que llevaba cinco días desaparecido. Y tan solo un mes antes, un operativo de búsqueda localizó en una senda forestal el cuerpo sin vida de José Luis Marqués, un vecino Navia de 52 años al que llevaban buscando cerca de un mes.

En abril de 2020 también apareció fallecido en O Páramo, tras más de una semana sin noticias suyas, José Vázquez Castaño, de 84 años.

El pasado año se resolvió también el caso de Alejandro Meitín San Isidro, el joven desaparecido en Viveiro en diciembre de 2019, cuando tenía 34 años. Su coche apareció sumergido en el muelle deportivo, pero no se encontró ni rastro del chico. En marzo de 2020 fue localizado un cadáver en la isla francesa de Saint Pierre d’Oléron, situada en la costa superior del golfo de Vizcaya, y no fue hasta un año más tarde, en marzo de este año, cuando la Interpol, tras cotejar varios restos biológicos, pudo confirmar que se trataba del cuerpo de Álex Meitín, supuestamente arrastrado hasta ese lugar por las corrientes marinas. Su familia todavía espera la autorización de los jueces galos para poder exhumarlo, trasladarlo a España y cerrar así el capítulo más triste de su historia.

Y precisamente eso, obtener respuestas y pasar página, es lo que esperan también los familiares otros dos lucenses que llevan años en algún lugar escondido: Ernesto Manuel Torre, a quien se le perdió la pista en 2016 en el municipio de Chantada.

Y Salvador García Sánchez, desaparecido en 2017 del centro de grandes dependientes de Bóveda, donde estaba internado.

Su búsqueda continúa activa en la página web de SOS Desaparecidos, una organización sin ánimo de lucro que lucha a diario para que el drama de los desaparecidos no caiga nunca en el olvido.

Insistencia: el pasado año se contabilizaron en la provincia 37 reincidentes

Desde el año 2019, el ministerio de Interior analiza también el número de personas que han sido registradas como desaparecidas en más de una ocasión. En año pasado, en la provincia de Lugo se contabilizaron un total de 37 casos de reincidencia. En todo el país, la cifra ascendió a 6.905.



Centros de menores



Cuando se trata de personas reincidentes, las desapariciones son voluntarias en el 91% de los casos y más de la mitad son menores que se fugan una y otra vez de los centros en los que se encuentran internos. En el 12,41% de las denuncias, se trata de adultos que se van de forma intencionada y, tras ser localizados, vuelven a marcharse.