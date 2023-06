Lugo arderá este viernes en más de 300 lugares para honrar a San Xoán

Pese a que este viernes es uno de los días más largos del año, a los fiesteros tal vez no les dé la noche para asistir a todas las actividades que ofrece la capital lucense porque se tendrán que dividir entre los actos del Arde Lucus, fiesta de recreación histórica declarada de interés internacional, y las hogueras de San Xoán, en las que el fuego purificador suele ir acompañado de papatorias a base de sardinas, panceta o churrasco.

La Policía Local de Lugo, que seguirá recogiendo este jueves por la mañana peticiones, ya ha recibido más de 300 solicitudes de asociaciones vecinales y de particulares para prender hogueras en espacios públicos y fincas privadas del casco urbano y de las parroquias.

Existen unos requisitos de sensato cumplimiento. Está prohibida la quema de neumáticos, plásticos y productos contaminantes o tóxicos. Las hogueras no se pueden instalar en lugares próximos al tendido eléctrico, a inmuebles, a zonas verdes y en general a aquellos en los que puedan crearse situaciones de peligro. Tampoco se pueden hacer en el recinto histórico.

Una de las más conocidas es la del barrio de A Piringalla, organizada por la asociación vecinal San Isidro, en donde irá acompañada de la XXI Festa do Becerro ao Espeto, en la Praza Frei Xosé Gómez. La celebración arrancará a las 18.00 horas con una exhibición de zumba. Está previsto que a partir de las nueve y cuarto comience el reparto de las raciones. Se ofrecerán unas 4.000. A las 22.00 horas actuará el cantante José Manuel de la orquesta Abanico. Tras el prendido de la hoguera, a medianoche, se celebrará la verbena amenizada por la orquesta Travesía.

Otra de las hogueras tradicionales en la capital lucense es la de Montirón, organizada también por la asociación vecinal, en donde por la tarde habrá hinchables y atracciones de feria para los más pequeños y por la noche verbena.

Sanfiz, As Gándaras, Mar Cantábrico, Barrio Feijóo o As Fontiñas -organizada por la Rede Asociativa de Lugo en el Paseo dos Estudantes- son otras de la capital en las que los lucenses podrán cumplir con el ritual de purificación de saltar las llamas una, siete veces o las que se quieran para que se hagan realidad los deseos o simplemente por el hecho de pasárselo bien.

Y en Augas Férreas actuará, a partir de las 23.00 horas, la orquesta Paris de Noia.

En la zona rural los vecinos de San Xoán de Tirimol celebrarán una churrascada, prólogo de su fiesta de fin de semana. Tras compartir mesa y mantel, podrán bailar al ritmo de las canciones del dúo Eclipse.

Hogueras en la provincia

La provincia de Lugo arderá de norte a sur, excepto en Ribeira Sacra en donde no hay tradición. En A Mariña las hogueras serán el preámbulo de la Festa Castrexa de Burela. A las nueve de la noche, tras la actuación de A Banda da Loba, se celebrará una parrillada popular con churrasco y sardinas en la Praza do Concello.

Una hora después será la foliada con las formaciones Ledicia, Dambara y Arume. Los que se acerquen al fuego purificador podrán degustar una queimada. La orquesta Origen y el DJ Litainer animarán la madrugada.

La parroquia vivariense de Covas arrancará sus cuatro días de fiesta en honor a San Xoán, que se celebrarán en el entorno de su playa, a las 23.00 horas con la verbena amenizada por la orquesta Fuego, un nombre que viene ni pintado para esta noche, y por Kalima 3.0.

Quienes también honran a San Xoán son los vecinos de Guitiriz, en unas fiestas organizadas por la asociación Ecce Homo, con la colaboración del Concello, la Comunidade de Montes de San Xoán de Lagostelle y los empresarios locales, que son el preámbulo de la II Festa da Xuventude.

En esta villa termal habrá este viernes hinchables para los más pequeños, a partir de las 18.00 horas, en el prado de Penalonga. A las 21.00 horas se podrá degustar una sardiñada a los acordes del grupo Sons da Aldea. También actuarán el grupo Assia con Elation y Celso Bayo & Iván estévez Aka DJ Galvi.

También festejan el San Xoán en Vilalba, en la plaza del mismo nombre. A las 21.30 horas actuarán las pandereteiras locales de Lambe Lambe; a las 23.00 horas se prenderá la hoguera a cargo de la Escola Municipal de Teatro y pasada la medianoche el grupo Delaostia ofrecerá un concierto con versiones de la edad de oro del pop español.

As Pontes celebrará la quinta edición de la Noite Meiga, que tendrá lugar en el Canal IV. Tras magia, globoflexia, teatro y juegos para los más pequeños, a las 20.30 horas se iniciará la sardiñada popular. El menú también incluirá chorizo y tocino. A partir de las 22.00 horas habrá un espectáculo itinerante sobre las leyendas y tradiciones propias del San Xoán. Tras el encendido de la hoguera, el grupo Claxxon ofrecerá un concierto.

En Becerreá comenzarán las fiestas a las 21.30 horas con el pregón que pronunciará el lingüista y poeta betanceiro Xesús Bermúdez Tellado. Media hora se iniciará la sardiñada popular, que estará amenizada por Eche o que hai y Son de Cores. Tras la hoguera A medianoche tendrá lugar la verbena a cargo de la Disco Móvil Mega CDC.

En A Fonsagrada, Meira y Láncara también habrá degustaciones de sardinas y actuaciones musicales.

Una de las fiestas de San Xoán con más tradición en la provincia es la de Sarria, que durará cinco días. El músico natural de esta localidad Abraham Cupeiro leerá el pregón a las 20.00 horas. Dentro del amplio programa de actos a las 21.30 horas habrá una pancetada popular en el campo de la fiesta. Media hora después será el espectáculo de fuego. A las 23.00 horas la queimada popular y a medianoche el prendido de la hoguera, a la que seguirá la verbena con la Charlestond Big Band.