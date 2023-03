Lugo se apunta al 9 y al 11

Los municipios que están entre 1.000 y 5.000 habitantes son mayoría en la provincia de Lugo, de ahí que los concellos con 9 y 11 ediles, respectivamente, son los más habituales y copan casi dos tercios del total. Precisamente siete ayuntamientos cambian de rango y pierden 14 concejales en total, por el descenso de población. Son Ourol, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Navia de Suarna y Folgoso do Courel, que pasan de 9 a 7, y O Valadouro y Antas, de 11 a 9. Los cinco primeros perdieron la cota de los 1.000 y los segundos, la de los 2.000.

La provincia lucense elegirá el próximo 28 de mayo un total de 713 concejales, de los cuales 238 están en el partido judicial de Lugo, 200 en el de Mondoñedo, 93 en Monforte, 75 en Chantada, 68 en Vilalba y 39 en A Fonsagrada. según los datos oficiales publicados este miércoles en el BOP y basados en el censo a día 1 de enero de 2022. La Subdelegación del Gobierno abre ahora un plazo de una semana para reclamaciones (Ourol, por ejemplo, baja a 7 concejales solo por dos vecinos), aunque no está previsto que se presente ninguna impugnación.

Diputación. La carrera hacia la presidencia de la Diputación volverá a estar más abierta que nunca (actualmente el PSOE tiene 10 diputados y el BNG 3, lo que les da la mayoría, por 12 del PP).

La gran batalla se plantea en el partido judicial lucense, donde el PP está poniendo toda la carne en el asador. A la candidatura de Elena Candia en Lugo se une ahora la de Carmen José López en Sarria, los dos concellos con mayor población y donde el PP podría tener margen de crecimiento.

El siguiente frente estaría en A Fonsagrada. Pese a que el pequeño partido judicial solo aporta un diputado a San Marcos, en las pasadas elecciones se solventó a favor de los socialistas por solo 130 votos.

No se esperan grandes movimientos en A Mariña, Monforte y Vilalba, pero sí tal vez en Chantada. Los populares ostentan todas las alcaldías menos Monterroso y aspiran a hacerse con los dos representantes en liza.