Lugo adquiere protagonismo en los proyectos para los Next Generation

El vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, aseguró que Galicia cuenta con "una cartera de proyectos innovadores, que responde a los retos de la descarbonización y la digitalización", en la que la provincia de Lugo tiene "un protagonismo muy relevante", con el fin de aspirar a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Ese "sólido" protagonismo lucense se cimenta en proyectos como el de la fábrica de fibra textil de Altri en Palas de Rei, que supondría una inversión de 800 millones de euros; el de Airbus, Babcock y Telespazio en el polo aeroespacial de Rozas, en Castro de Rei, que movilizará unos 296 millones, o la planta de la biotecnológica Kern Pharma en Monforte de Lemos, con una partida inicial de 33 millones.

Francisco Conde describió este panorama durante el foro sobre los fondos europeos Next Generation organizado por el Grupo El Progreso, en el que también participaron directivos de tres importantes empresas lucenses, Pablo Fernández, presidente de Norvento Enerxía; Jesús García, director de operaciones y consejero apoderado del grupo Leche Río, y Ramón Alonso, Ceo de Cafés Candelas.

El conselleiro de Economía, Industria e Innovación destacó que estos fondos son "una enorme oportunidad" que generó "el contexto adecuado para que hubiera una reacción desde el tejido industrial" para afrontar los dos grandes retos globales, la descarbonización y la digitalización.

"Los fondos han servido de acicate y las empresas gallegas han respondido muy bien", afirmó Francisco Conde, que dijo que la Xunta de Galicia se anticipó para crear un marco normativo que agilice los trámites administrativos, pues estas partidas tienen que estar adjudicadas el año que viene y ejecutadas antes de 2026.

Pablo Fernández, de Norvento Enerxía, coincidió en que los fondos Next Generation "han activado el emprendimiento" y han actuado como "acelerador" de iniciativas empresariales. Pero mostró su preocupación porque existan "recursos humanos" para poder ejecutarlos. "El personal es un tema crítico", indicó.

Mientras, Jesús García, de Leche Río, les pone como pero que "no financien proyectos completos, sino líneas concretas de sostenibilidad, eficiencia..." y que incidan en la alianza de empresas del mismo sector que no dejan de ser competencia.

Aunque "lo importante es que hay proyectos", Francisco Conde "comparte" con las pymes que "se generaron unas expectativas, que se han diluido", porque las iniciativas individuales "tienen difícil identificar" a qué línea de ayudas se pueden acoger, por lo que pide al Gobierno central que "dé respuesta" a esa inquietud y que se adecúen "vías complementarias".

Ramón Alonso, de Cafés Candelas, destacó durante la mesa redonda que aunque su firma no concurre a los Next Generation, también le repercutirán para bien. "Todos saldremos beneficiados de estos fondos. A lo mejor no directamente, pero sí indirectamente por los clientes que los reciban porque van a ser más sostenibles, más vendibles sus líneas de negocio...", precisó.

El vicepresidente primero del Gobierno gallego advirtió que hay proyectos "muy disruptivos e innovadores", relacionados por ejemplo con el hidrógeno verde u otras tecnologías cuyo desarrollo aún no es maduro, "cuya viabilidad depende de las ayudas de los fondos europeos" y que si no las obtienen, no se llevarán a cabo.

Los grandes proyectos lucenses que están en cartera

Francisco Conde pormenorizó la situación en la que se encuentran algunos de los grandes proyectos que tienen la provincia de Lugo como escenario. El que se lleva la palma, por su inversión, unos 800 millones de euros, y por "el impacto para el sector forestal" es el de Altri, que prevé construir una fábrica de fibra textil a partir de madera y residuos textiles.

La multinacional portuguesa, que requerirá un abastecimiento energético de 110 megavatios (MW), presentará "en las próximas semanas" ante la Xunta la solicitud de proyecto industrial estratégico con el fin de "acelerar" los trámites administrativos. "Está en un grado relativamente avanzado de la tramitación", puso de manifiesto Conde.

Ese reconocimiento como proyecto industrial estratégico es una figura administrativa que le permite a las empresas, dependiendo de sus necesidades, desde agilizar la tramitación del estudio de impacto ambiental o los planes sectoriales hasta las expropiaciones o el cambio del uso del suelo.

"Ese proyecto tiene toda una serie de elementos de innovación, de economía circular... que sí está vinculado a los fondos Next Generation", afirmó el vicepresidente primero de la Xunta sobre la viabilidad de que se desarrolle.

El segundo macroproyecto al que aludió el conselleiro de Economía, Industria e Innovación, que aspirará al Perte aeronáutico cuando sea convocado, es el abanderado en el polo aeroespacial de Rozas por Airbus, Babcock y Telespazio, que movilizará unos 296 millones -la primera multinacional aportará 216 en cinco años, las otras dos 30 y la Xunta los 50 restantes-.

"Lo relevante ya no es solo lo impactante de la inversión, sino lo que van a traccionar hacia pymes y centros tecnológicos", precisó Francisco Conde.

El titular de Economía, Industria e Innovación también destacó el "salto cualitativo" que supondrá la planta de productos inyectables que Kern Pharma, laboratorio farmacéutico del Grupo Indukern, construirá en Monforte de Lemos, con una inversión inicial de 33 millones.

Citó además otra iniciativa que afectará a la provincia de Lugo como es la de la planta de neumáticos que el gigante chino Sentury Tire construirá en la vecina As Pontes (A Coruña), con una inversión prevista de 500 millones. Este ya es proyecto industrial estratégico, por lo que en octubre del año que viene debería tener culminada la tramitación administrativa.

"Desde el punto de vista de los proyectos Lugo claramente está teniendo un protagonismo muy relevante. Ha habido una reacción de provincia con una visión de Galicia, tanto en el ámbito industrial como energético", resaltó el vicepresidente primero.

La colaboración pública privada se considera vital

Francisco Conde defendió en el foro organizado por el Grupo El Progreso la colaboración pública privada, no solo para que se agilicen los trámites administrativos, sino también porque "a la hora de impulsar proyectos que tengan impacto" se precisa talento, que, a su juicio, "es el motor para tener un tejido industrial competitivo".

"La administración puede dedicar dinero a I+D, pero requiere que el sector privado también tome el liderazgo desde el punto de vista de la inversión. Rozas es un buen ejemplo", indicó el conselleiro de Economía, Industria e Innovación, que añadió que "la administración se tiene que nutrir del conocimiento y las tendencias que están en el sector privado".

"Solo podemos contemplar la visión industrial de Galicia colaborando con el sector privado", agregó Francisco Conde.

Coincidió en la importancia de esa relación el director de operaciones y consejero apoderado del grupo Leche Río, que explicó que "estamos continuamente colaborando con la administración y pidiendo ayudas directas e indirectas". Añadió que "todo es bienvenido para nuestra empresa y para el sector porque al final creamos un impacto en la propia comunidad".

"Pedimos la colaboración y la ayuda de la administración con las empresas que generen valor aquí", afirmó Jesús García.

El presidente de Norvento Enerxía ahondó en que es "importante que a las empresas les vaya bien para que puedan invertir y para que repercuta en su entorno".

Por su parte, Ramón Alonso considera "imprescindible" la colaboración pública privada porque "el nivel de competencia y competitividad es brutal". El Ceo de Cafés Candelas incidió en que "los márgenes de maniobra cada año se hacen más pequeños".

Los directivos de estas tres empresas lucenses, que tienen en común su arraigo a la tierra que les vio nacer y crecer y que son familiares, coincidieron en esta mesa redonda en la importancia de conservar ese apego a las raíces.

Unos proyectos locales que esperan el maná europeo

Grupo Lence -matriz de Leche Río- y Norvento tienen en común un proyecto, en el que también está embarcado Agroamb, que concurrirá a los fondos Next Generation en el Perte de economía circular. Es una planta de biogás para el aprovechamiento de los residuos orgánicos de las explotaciones que abastecen a esta industria láctea, unas 400, y de sus propias fábricas.

La inversión destinada a esta planta, que se ubicará en el polígono industrial de O Ceao, es de unos 7,5 millones de euros, con el fin de gestionar unas 55.000 toneladas anuales de residuos.

En esa apuesta por la transformación energética Leche Río tiene además previsto instalar placas fotovoltaicas en toda su fábrica Ceao I, según explicó su director de operaciones.

Jesús García también detalló que concurrirán a las líneas de fondos europeos para la digitalización de sus tres plantas lácteas para que "sirvan de palanca aceleradora".

Norvento Enerxía, por su parte, también participa junto a otras seis empresas, entre ellas las multinacionales Repsol y Naturgy, y ocho centros de investigación en un proyecto para idear nuevas tecnologías para producir hidrógeno verde de manera alternativa a la electrólisis, a partir de residuos de diferentes sectores, como el agroalimentario, textil, refinerías o depuradoras de aguas residuales.

"Este proceso que se conoce como fermentación oscura es la base de un proyecto que aún tecnológicamente no se comercializa. Es un proyecto demostrativo que servirá para que otras empresas lo puedan aprovechar y escalar", explicó Pablo Fernández sobre esta iniciativa que ya cuenta con fondos Next Generation.

Cafés Candelas, que el próximo año cumplirá sus bodas de oro, está inmerso en el proyecto de construir una nueva planta en el parque empresarial de As Gándaras en Lugo, con una inversión de 10 millones de euros, que en principio no puede concurrir a estos fondos comunitarios.

Ramón Alonso explicó que ese proyecto se "ha pospuesto" hasta principios del año que viene, a la espera de que "sea más estable" la situación. "Se van encadenando las crisis y al final hay que tomar medidas, optimizar recursos... Pero la vamos a hacer sí o sí", aseguró.