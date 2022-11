Lugo admite que no hay fondos para el museo de la romanización

El gobierno local de Lugo ha reconocido que "no hay fondos, ni muchos ni pocos", para llevar adelante la rehabilitación del cuartel de San Fernando, un edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC), de cara a su transformación en el futuro Museo da Romanización de Galicia.

El portavoz socialista del gobierno local, Miguel Fernández, respondía así a las preguntas formuladas este jueves en el pleno por los ediles del grupo municipal del Partido Popular, después de que trascendiese que el Museo da Romanización se ha quedado fuera de una de las líneas de financiación a las que optaba a través de los fondos Next Generation.

"No se puede hablar de una merma en los fondos para rehabilitar el cuartel, porque no hay fondos, ni muchos ni pocos, para la obra. Y no los hay porque la Xunta no ha cumplido sus compromisos con Lugo. Lo que hubo fueron solicitudes de este gobierno local para conseguir la financiación a través de los fondos europeos, pero ustedes también votaron que no en el parlamento", les dijo a los ediles del PP.

Recordó que las obras de rehabilitación proyectadas ascienden a doce millones de euros, una cantidad que "no es fácil de conseguir", pero el gobierno local seguirá "haciendo lo mismo que hasta ahora", básicamente "seguir buscando financiación, tocando a todas las puertas, también las de la Xunta de Galicia".

De hecho, insistó en que fue la "Xunta y Feijóo quienes se negaron a financiarlo, a pesar del convenio firmado" en su día por las administraciones local y autonómica. "Y eso a pesar de que el museo va a cuidar, investigar y difundir un patrimonio que no es exclusivo de Lugo, sino e todos los gallegos y gallegas. También de que la titularidad de los fondos arqueológicos es de la Xunta y, por lo tanto, también la competencia de protegerlos", añadió.