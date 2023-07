Lugo acogerá el Congreso Nacional de Análisis Sensorial, centrado en la inteligencia artificial

El próximo Congreso Nacional de Análisis Sensorial, organizado por la Asociación de Española de Profesionales de Análisis Sensorial (Aepas), se hará en Lugo. La cita será del 4 al 6 de junio de 2025 y se convoca con dos años de antelación porque este congreso es de carácter bianual.

Aunque todavía falta mucho para el congreso, ya están ultimados algunos de los temas que se tratarán, como son la inteligencia artificial y el aprendizaje a través de internet en análisis sensorial.

La organización de esta importante cita para la ciencia y los sentidos correrá a cargo de la empresa lucense TasteLab, que contará con la colaboración de la Universidad de Santiago (USC) y también de la Universidade do Porto.

TasteLab es una empresa lucense que fue la primera de tecnología de análisis sensorial de España, basada en la ciencia de los sentidos. Se creó hace más de veinte años a raíz de la tesis doctoral de Maruxa Quiroga, CEO y cofundadora de esta firma que comenzó como una spin off de la USC. En concreto, de los departamentos de Química Analítica, Nutrición y Bromatología y de Estadística e Investigación Operativa.

A Maruxa Quiroga se unieron otras dos doctoras especialistas en el sector farmacéutico y alimentario, que son María Lourdes Vázquez y María Ángeles Romero. Después, se incorporó una matemática especialista en análisis de datos, Nieves Muñoz Ferreiro.

Uno de los mayores éxitos de TasteLab, a lo largo de estas dos décadas, fue el desarrollo de un programa informático, Sensesbit, que cruza datos estadísticos al momento sobre los análisis sensoriales, lo que supone un ahorro de tiempo importante en esta tarea.

La actividad de TasteLab está centrada en las catas de productos alimenticios y de cosmética. Entre sus clientes, están Pescanova, Feiraco, Cafés Candelas, Casa Tarradellas, Pepsico, Damm o Central Lechera Asturiana. De cara al exterior, TasteLab trabaja ya con la cadena de alimentación colombiana D1 y pretende expandirse al Reino Unido, Italia y Alemania.

Experiencias: olores y asientos de coches

La función de empresas como TasteLab es "testar as experiencias do consumidor", explica Daniel Prado, responsable de márketing. Y entre los productos que se pueden someter a análisis sensorial también están los coches.



"A Nissan ten un departamento que lle chaman ‘De Narices’ e iso é por que se ocupan de ulir os coches ata lograr o olor estandarizado de coche novo que ten a marca. Tamén resulta curioso o que fan na Renault en Valladolid. Hai empregados que avalían a calidade dos asentos. Para iso, séntanse en todos os coches, corrixindo os fallos antes de lanzalos á venda", afirma



Vida útil



Otra de las funciones que tiene el análisis sensorial de los productos es el cálculo de vida útil, que no es lo mismo que la caducidad.



"O cálculo de vida útil avalía, en sesións repartidas no tempo, as capacidades sensoriais do produto: a súa textura, olor, tacto... Trátase de ver se, por exemplo, en dúas semanas ese produto mantén as mesmas propiedades aínda que se poida consumir", indica Daniel Prado.



El resultado de esta analítica podría llevar, de no mantenerse todas las propiedades, a reducir la caducidad o a envasar cantidades menores.