Lugo acoge la Feira da Eurorrexión con casi una veintena de expositores

Los mejores productos de Galicia y el norte de Portugal se pueden encontrar, desde ayer y hasta hoy, en la Feira da Eurorrexión, que este año acoge Lugo, en la Horta do Seminario donde se dan cita cerca de una veintena de expositores de ambos países.

La muestra, organizada por el Eixo Atlántico, se retoma este año después de ser cancelada en 2020 por la llegada de la pandemia. Embutidos de Suarna, miel de Rubiá y O Barco, castañas de Allariz, mermeladas de A Coruña, vino de O Ribeiro y aceite de Tras-Os-Montes son algunas de las mercancías que este fin de semana podrán adquirirse en la Feira de Produtos Tradicionais da Eurorrexión.

La alcaldesa, Lara Méndez, y la concejala de desarrollo local, Ana González Abelleira, inauguraron este viernes la muestra acompañadas por el edil de turismo del ayuntamiento de O Barco de Valdeorras, Eladio Santos, organizadores de la convocatoria y el secretario general del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, entidad promotora de la acción y a la que Lara Méndez, que es su vicepresidenta, se refirió como "un organismo capaz de impulsar o mellor de cada cidade que o integra, como temos aquí o exemplo".

Motor. La alcaldesa también destacó la importancia que esta cita tiene como motor de dinamización económica para la ciudad y quiso subrayar a alta calidade dos produtos autóctonos e o valor engadido dos procesos artesanais que segue a súa elaboración, o que incrementa as súas cualidades a nivel degustativo e propiedades nutricionais e, segundo, como modelo de produción sostible e acorde á conservación e utilización dos recursos propios de cada unha das localidades presentes".

Lara Méndez también afirmó que "acompáñannos aquí empredores e emprendedoras que atoparon nas súas orixes non só un medio de vida e unha saída profesional, senón tamén unha maneira de convertirse en embaixadores da súa propia terra", refirió la regidora, quien también aludió a la participación, en esta cita, de la empresa Ceniza de Papel, dedicada a trabajos en cerámica, alojada en las instalaciones municipales del Cei -Nodus.

La alcaldesa recordó, además, en su discurso que Lugo tiene "fama internacional, precisamente, polo seu bo xantar e agardamos que gocedes da vosa estancia porque estamos seguros de que a vosa presenza nos deixará estes días mo bo sabor de boca".

La regidora lucense envió un cariñoso saludo al alcalde de O Barco, Alfredo García, al que le agradeció su trabajo organizativo en la feria, recuperada este año tras el parón de la pandemia.

Los stands fueron ya el viernes visitados por numeroso público y se espera que hoy vuelva más gente, especialmente porque se ofrecen productos de gran calidad artesanal que no se encuentran con frecuencia en los supermercados de las grandes cadenas de alimentación. En concreto, los de origen portugués, pese a la proximidad que tiene Galicia con este país.

Seguridad: Una única dirección y control de aforo

La feria se celebra con todas las medidas de seguridad posibles para evitar contagios por coronavirus. De esta forma, los puestos fueron distribuidos en una sola línea de exposición, con una única dirección y entrada y salida diferenciadas para evitar el cruce de personas por el recinto.



También se controla el aforo a la feria y hay señalización y cartelería en la que se informa de las recomendaciones sanitarias.



Horario



El horario de este sábado será el mismo que el del viernes, de once a dos y de cinco y media a nueve y media. La feria se clausurará esta noche.



Por otra parte, está previsto que algunos de los comerciantes presentes ofrezcan degustaciones puntuales de sus productos, que son siempre en vajilla desechable, de un solo uso, para lo cual se están dando las correspondientes indicaciones a los consumidores.



La finalidad no es otra más que evitar el incremento de contagios de covid de las últimas semanas dando todas las garantías sanitarias de forma que no se ponga en peligro la salud de nadie.