En Lugo hay 57 mujeres que fueron víctimas de más de un maltratador

En Lugo, 57 mujeres denunciantes de violencia de género fueron maltratadas por más de un agresor. Además, se contabilizaron 73 agresores reincidentes que tienen casos activos con más de una mujer. Los datos fueron aportados ayer por la subdelegación del Gobierno, cuya titular, Isabel Rodríguez, hizo un llamamiento a la implicación social en la lucha contra la violencia de género, "pois os datos demostran que son moitas as mulleres que sofren esta lacra", dijo.

Rodríguez aportó más datos, como los 468 casos activos registrados en el sistema VioGen de protección de víctimas durante el arranque del año. También habló del perfil de las víctimas, que se suele corresponder con el de una mujer de entre 31 y 45 años (un 42,85% de los casos), con hijos y con nacionalidad española. Respecto a la incidencia de casos de violencia machista entre los jóvenes, fueron dos las denuncias efectuadas en los que la víctima es mejor de edad (un 0,2% del total).

En cuanto al lugar de residencia de las víctimas, la subdelegada informó de que el 48% viven en la ciudad de Lugo, mientras que el 52% restante lo hacen en el resto de concellos de la provincia.

"As institucións non podemos baixar a guardia, sería indecente non protexer ás vitimas da violencia machista", alertó la subdelegada del gobierno. Isabel Rodríguez considera "absolutamente necesario" el compromiso de todas las administraciones "e da sociedade no seu conxunto" para dar protección a las mujeres víctimas de esta lacra.