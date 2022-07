Lugdunum expulsará a uno de sus socios por amenazar a Rubén Arroxo

La asociación de recreación histórica Lugdunum expulsará al autor de las amenazas de muerte contra el teniente de alcaldesa de Lugo, Rubén Arroxo, en redes sociales porque esta actitud va en contra de los estatutos del colectivo.

"A asociación non comparte as declaracións deste socio nin no fondo, nin na forma, nin no contido. E califícaas de gravísimas, pois non só atentan contra a dignidade do concelleiro senón que contraveñen os estatutos da nosa asociación", asegura el colectivo.

Lugdunum añade que la persona que profirió las amenazas "non cumpre o deber como socio". En este sentido, indica que los estatutos especifican "a necesidade de manter unha conduta individual cívica e ameazar de morte a alguén nas redes non o é".

También apunta que los estatutos de Lugdunum recuerdan que será causa de baja "a realización de accións que perxudiquen á asociación".