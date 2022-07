Lugdunum expulsará a uno de sus socios por amenazar a Rubén Arroxo

La asociación de recreación histórica Lugdunum expulsará al autor de las amenazas de muerte contra el teniente de alcaldesa de Lugo, Rubén Arroxo, en redes sociales porque esta actitud va en contra de los estatutos del colectivo.

"A asociación non comparte as declaracións deste socio nin no fondo, nin na forma, nin no contido. E califícaas de gravísimas, pois non só atentan contra a dignidade do concelleiro senón que contraveñen os estatutos da nosa asociación", asegura el colectivo.

Lugdunum añade que la persona que profirió las amenazas "non cumpre o deber como socio". En este sentido, indica que los estatutos especifican "a necesidade de manter unha conduta individual cívica e ameazar de morte a alguén nas redes non o é".

También apunta que los estatutos de Lugdunum recuerdan que será causa de baja "a realización de accións que perxudiquen á asociación".

Arroxo agradece las muestras de solidaridad ante las amenazas

Rubén Arroxo, durante un pleno municipal. VICTORIA RODRÍGUEZ

El propio Arroxo transmitió este martes a todas las personas, entidades y partidos políticos su agradecimiento por las "mostras de solidaridade" recibidas en los últimos días ante las amenazas aparecidas en las redes sociales.

El edil se puso en contacto con la directiva de la asociación Lugdunum después de que la asociación anunciase la expulsión de uno de sus socios. "Trátase dun xesto que demostra o sentir da maioría da veciñanza ante este tipo de ameazas por cuestións ideolóxicas", afirmó Rubén Arroxo, que añadió que lo único que hacen estos mensajes "é demostrar o carácter antidemocrático de certas persoas, que pensan que as redes sociais serven para xerar odio contra quen non pensa coma elas".

Las amenazas, en esta ocasión, llegaron a través de comentarios en el perfil de una red social correspondiente a un concejal del Partido Popular. Este edil mantuvo un tono elevado contra los miembros del gobierno municipal en diferentes ocasiones, según apuntan desde la Tenencia de Alcaldía.

Arroxo interpuso una denuncia contra estos hechos el pasado jueves, "para que a xustiza faga o seu traballo e actúe contra este tipo de discursos".