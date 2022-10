Ludy Quintas: "A min gústanme as garrapiñadas"

Non se decanta nin por churros, nin por castañas. Ludy Quintas —xerente da cadea de perruquerías Aluma— escolle a rúa do medio e pensa nas améndoas garrapiñadas, outro produto alimenticio típico das festas de San Froilán. Gústanlle as améndoas pero tamén valora o polbo e, sobre todo, o servizo que lle dean na caseta. Nese sentido, solidarízase cos hostaleiros e pensa que o polbo nas festas de Lugo ten que estar a prezo de mercado.

Canto estaría disposta a pagar por unha ración de polbo nas casetas de San Froilán?

Segundo estea o mercado pero tamén cando vou comer a un restaurante valoro o servizo. E nas casetas é o mesmo. Non só valoro o prezo do polbo, tamén o sitio e o servizo que dea ese establecemento. Por outra banda, nas festas todos estamos dispostos a gastar máis. Así que mellor deixar o tema para os nosos compañeiros restauradores, que son eles quen mellor saben canto ten que custar a ración de polbo.

Cal é a fórmula máxica para que esta festa se distinga doutras?

Serían varias cousas: casetas de polbo, bos concertos e atraccións para os nenos e tamén para os que non son tan nenos.

Hai algo que nunca se perda en cada edición das festas?

Comer o polbo nas casetas, por exemplo. Iso fágoo todos os anos.

Cal é o seu nivel de gasto nas festas de San Froilán?

Sobre uns 150 euros, máis ou menos, calculo.

Churros ou castañas?

Nin unha cousa, nin outra. Améndoas garrapiñadas.

Que San Froilán prefire: o das multitudes do Domingo das Mozas ou o máis tranquilo do resto dos días de semana?

Gústame ver xente na cidade, así que o Domingo das Mozas.

Cal é o cachifallo que todos os anos compra nos mercadiños do San Froilán?

Unha pulseira.

Bota de menos os senegaleses?

Se pagan as súas licenzas, son parte da feira tamén.

Lígase moito no San Froilán?

Hai anos si! Agora xa non estilo ese tipo de cousas! [Ri].

Se tivese que resumir as festas nunha palabra, cal se lle ocorrerría?

Ledicia.

Cal é ese segredo inconfesable relacionado coas festas que nunca lle contou a ninguén?

Pois sigo sen contalo.

Cantas veces na súa vida vestiría o traxe tradicional?

Moitas de cativa.

De ter que escoller unha prenda, cal elixiría e por que?

A saia, pero a verdade é que me gusta todo o traxe. Resúltame moi díficil escoller unha prenda en concreto.