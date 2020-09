El Lucus Augusti se suma a la rebelión de institutos gallegos

Los cerca de 80 profesores del instituto Lucus Augusti, uno de los que tiene más alumnos en la provincia de Lugo, se plantan debido a los cambios "da noite á mañana" adoptados por la Consellería de Educación cuando están a punto de comenzar las clases en Eso y BAC, el próximo miércoles. Esta mañana escenificarán su descontento contra "a improvisación constante das autoridades educativas" con una concentración ante el centro.



La dirección del instituto acordó que las clases de secundaria fueran por la mañana y las de bachillerato por la tarde porque era la única alternativa que tenía para poder garantizar la distancia de 1,5 metros entre los alumnos en las aulas. Eso supuso reubicar cientos de pupitres en las clases y desplazar los que sobran a los pasillos. Si atiende a la reciente medida, tendría que reorganizar todo de nuevo "por terceira vez" desde julio.

El claustro considera que los últimos cambios "poñen en risco a toda a comunidade educativa" porque ahora se propone una distancia de un metro con mampara, lo que supondrá "poder chegar a concentrar 40 alumnos por aula, nun centro no que circulan a diario preto de 1.000 persoas".

El profesorado del Lucus Augusti sostiene que la Consellería de Educación opta por esta medida para no tener así que contratar a más personal, como sería preciso si se redoblasen los horarios. Advierte además de que "non se poderán atender as necesidades educativas do alumnado máis vulnerable ao non poder realizar agrupamentos e desdobramentos".

OTROS CASOS. El del Lucus Augusti no es el único caso de revuelta contra las autoridades educativas gallegas. Las direcciones de 18 institutos de Secundaria y FP de Pontevedra y 8 de Santiago solicitaron ayer a la Xunta el aplazamiento del inicio del curso, previsto para el día 16, al menos una semana, según informa Efe.

Consideran que en las actuales condiciones no se puede garantizar un comienzo de curso "correcto", ya que, entre otros aspectos, desconocen aún el cupo de docentes o si Educación autoriza que se modifiquen horarios y turnos.