Lucía Prol: "O San Froilán é, para min, troula"

Troula. Esa é a palabra que escolle a xogadora de voleibol Lucía Prol para definir o que son, para ela, as festas de San Froilán. Troula, pero tamén pensa que parte do éxito desta celebración está en ser sempre a mesma, en manter as tradicións, en non cambiar co paso do tempo. Quizais, por iso mesmo, Lucía Prol tamén estea disposta a pagar o que faga falta por un bo prato de polbo. Porque iso vén sendo tradicional en Lugo tamén por estas datas tan festeiras de primeiros do mes de outubro.

Canto estaría disposta a pagar por unha ración de polbo nas casetas do San Froilán?

Si é bo, o que faga falta! En pagar non teño reparo sempre que sexa de boa calidade. O polbo no San Froilán adoita estar bastante bo, por certo.

Cal é a fórmula máxica para que esta festa se distinga doutras que se fan por Galicia adiante?

As súas tradicións e que estas se manteñan no tempo, que non cambien, que sigan sendo como sempre. Ese é, para min, o maior encanto do San Froilán.

Hai algo que nunca se perda en cada edición das festas?

Ir ás casetas de polbo. Esa é unha cita ineludible coa familia, sobre todo, ou cos amigos. Non hai San Froilán sen polbo.

Cal é o seu nivel de gasto nas festas de San Froilán?

Medio. Nin moito, nin pouco, creo. Algo sempre se gasta, pero tampouco me paso.

Churros ou castañas?

Churros.

Que San Froilán prefire: o das multitudes do Domingo das Mozas ou o máis tranquilo do resto dos días da semana?

O Domingo das Mozas. Non me cabe ningunha dúbida. Gústame moito o ambiente que hai na rúa e ver toda a xente.

Cal é o cachifallo que todos os anos compra nos mercadiños do San Froilán?

Unha carteira. Esa é unha cousa que adoito mercar nos postos de San Froilán todos os anos.

Bota de menos os senegaleses?

A verdade é que si. Gustábame velos pola cidade.

Lígase moito no San Froilán?

Pode ser...

Se tivese que resumir as festas de San Froilán cunha palabra, cal se lle ocorrería?

Troula. Non hai festa sen troula e polo San Froilán, máis aínda. Así que eu escollería esta palabra para falar das festas.

Cal é ese segredo inconfesable relacionado coas festas que nunca lle contou a ninguén?

Creo que non teño ningún segredo para contar, polo tanto nada che podo dicir sobre isto.

Cantas veces na súa vida vestiría o traxe tradicional galego?

Unhas cantas, pero sempre cando era máis nova. Agora xa hai moito tempo que non o fago.

De ter que escoller unha prenda, cal elixiría e por que?

Os zocos. É un complemento que, a verdade, gústame moito porque están feitos de madeira e a forma deles é moi bonita.