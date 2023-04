Rut León Gabarri: "Luché como una leona para poder dar confianza a los demás"

Nació gitana y no lo niega. Podría presentarse como cantante, que lo es, o como feminista, de lo que también ejerce. Pero no, ante todo ella es gitana. Una gitana que, con 17 años, fue limpiadora y luego fue dependienta y que ahora, a los 39, sin hijos y en pareja, teletrabaja desde casa como comercial. Una vida hecha a su medida con orgullo y libertad, la misma que defiende desde la presidencia de la asociación gitana Phenjalipen.

Feminista, cantante y gitana. ¿Con cuál de estas tres definiciones de sí misma se queda?

Con la de ser gitana. Es mi naturaleza y ser gitano fue símbolo de resistencia a lo largo de la historia, como el feminismo.

¿Le es fácil combinar estas tres facetas en su vida?

Sí, nosotras, las gitanas, ya usábamos la palabra sororidad —en caló, phenjalipen— hace más de 600 años. Por lo tanto, ¡qué mayor feminismo que el de la comunidad gitana!

¿Está convencida de que la comunidad gitana es feminista?

Siempre lo fue. El 16 de mayo se celebra el Día de la Resistencia Romaní en la Alemania nazi. Y, en esa resistencia, las mujeres gitanas se armaron con piedras y estacas contra las SS.

¿Todavía existen muchos prejuicios contra los gitanos y, sobre todo, gitanas?

En España, hay un racismo brutal. Lo disfrazaron como inclusión, pero no lo es. He luchado como una leona para que la gente me considerase de confianza. Tuve dificultades para acceder al mercado laboral y en los trabajos tuve que estar al 300 por ciento porque siempre estuve en el punto de mira. También tuve problemas para alquilar, ¡hasta el punto de tener que borrar mi foto de whatsapp! Pero yo siempre me dije: "No seré la gitana que crees que debería ser".

¿Los gitanos son más machistas que los payos?

Los hombres son machistas por naturaleza y no son más los gitanos que los payos. Las mujeres cargamos con unos valores y una educación que no tienen ellos.

¿Pero los hombres gitanos concilian en las tareas domésticas?

¡Pues, claro! Los jóvenes, sí. Mi sobrina tuvo un niño y es el padre el que le da de comer cuando ella no está en casa.

¿Se considera un ejemplo de la emancipación de las gitanas?

No sé si ejemplo pero sí soy un referente para ellos y ellas. Es bueno que te reconozca la comunidad gitana, que no te diga que te ‘apayas’. Al fin y al cabo, el logro de una es el logro de la comunidad gitana. Muchas veces vienen a mí a preguntarme cosas sobre empleo, vivienda, educación...

¿Qué retos les quedan aún por conquistar a las gitanas?

Se está avanzando mucho. Las niñas quieren estudiar y trabajar y ya no se casan tan jóvenes. Nos queda el reto de dejar de ser socialmente los eternos sospechosos. Por otra parte, nosotras no encajamos con los movimientos feministas porque nos hablan de un techo de cristal cuando las mujeres gitanas estamos en el barro. El feminismo lo hacemos todas, no solo la mujer blanca, en situación privilegiada.

¿Se considera una mujer libre?

Me sentí más libre dentro de mi círculo gitano que fuera. Pero si volviese a nacer, sería gitana otra vez, a pesar de todas las dificultades por las que pasé.