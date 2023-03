La lucha contra la pornografía infantil dejó 25 detenidos en una década en Lugo

pornografía infantil se ha intensificado en los últimos años, cuando el universo de internet facilitó la proliferación de una práctica delictiva que se ceba con víctimas especialmente vulnerables: los menores de edad. Según los datos oficiales que maneja el Ministerio de Interior, las fuerzas y cuerpos de seguridad de la provincia de Código Penal. La lucha contra lase ha intensificado en los últimos años, cuando el universo defacilitó la proliferación de una práctica delictiva que se ceba con víctimas especialmente vulnerables: los menores de edad. Según los datos oficiales que maneja el Ministerio de Interior, las fuerzas y cuerpos de seguridad de la provincia de Lugo investigaron a 25 personas en una década por estas conductas, repochables moralmente y castigadas por el

Según explica el portavoz de la Policía Nacional de Lugo, el subinspector Manuel Arias, el grupo encargado de perseguir los delitos relacionados con la pornografía infantil realiza todos los meses alguna investigación en este ámbito. "No detectamos un incremento llamativo, pero tenemos un goteo constante de casos. La mayoría, alrededor de los 80%, son investigaciones que se abren a raíz de informaciones procedentes de otros países, ya que la pornografía infantil no conoce fronteras. Nos llega muchísima información de instituciones anglosajonas. Son organizaciones privadas de protección de la infancia que dedican muchísimo tiempo y muchísimos recursos económicos a investigar por las redes. Su legislación es menos restrictiva que otras en este aspecto y consiguen obtener mucha información, que ponen al servicio del Gobierno americano y de toda Europa".

Además de manejar estos datos, los agentes de la comisaría lucense realizan continuamente rastreos por las redes sociales para detectar estas prácticas. "Un 10% de las investigaciones arrancan con el patrullaje que hacemos por internet y otro 10% se inician gracias a las denuncias de particulares. Hay ciudadanos que entran el foros o páginas de contenido pornográfico y se encuentran con imágenes de menores, por lo que acuden a comisaría para ponerlo en conocimiento de la Policía", explica el subinspector.

Reclamo

Muchas veces, estos portales anuncian vídeos con menores, cuando en realidad los jóvenes que aparecen en las imágenes ya son mayores de edad. "Hoy en día la pornografía es a la carta y las webs ofrecen videos por secciones. En algunas se ven imágenes ambiguas y se anuncia sexo con menores de edad, pero si pinchas el enlace te redirecciona a otros foros, normalmente a páginas de citas. Los menores son un reclamo porque hay demanda", apunta.

Tal y como señala la Policía, en el 99% de los casos investigados en Lugo, los detenidos consumían y difundían el material pornográfico con menores, pero no lo producían. "Hubo un caso en el que el arrestado sí que grabó imágenes con un menor y las difundió, por lo que la condena es mayor". Este caso fue uno de los más sonados en Lugo y el acusado, J.Á.B.M., fue condenado en 2022 a ocho años y medio de cárcel y diez años sin usar redes sociales por realizar prácticas sexuales con un menor, hacerle fotos y compartirlas.

Manuel Arias, portavoz de la Policía Nacional: "Intercambian vídeos como si fuesen cromos"

Los consumidores de pornografía infantil recurren a las redes Peer to Peer, programas que permiten a los usuarios de internet conectarse entre sí y compartir archivos que están en sus ordenadores. El portavoz de la Policía Nacional explica que últimamente están detectando un mayor uso de Telegram para el intercambio de este tipo de material. "Es una aplicación muy opaca, gestionada por empresas rusas, y cada vez es más utilizada por estos consumidores", dice.

Según comenta la Policía lucense, en los supuestos investigados en Lugo no han detectado un móvil económico tras estas prácticas. "Los usuarios intercambian vídeos y archivos como si fuesen cromos; no hay transacciones económicas. Al menos en los casos que investigamos en la comisaría lucense no las detectamos", apuntan.

Sobre las características de los consumidores de pornografía infantil, los datos del Ministerio de Interior revelan que todos los detenidos e investigados de la última década son de sexo masculino. "No hay un perfil del autor de este delito. Son hombres, pero los hay de todas las edades, incluso muy jóvenes. Y tampoco hay diferencias por otras circunstancias, como el lugar de residencia. Por lo general, son personas con trabajo, familia —muchos de ellos casados— y con una vida totalmente estable. Nosotros realizamos la investigación y cuando localizamos a la persona que está detrás de los intercambios de este tipo de material solicitamos una orden de entrada y registro de su domicilio y suelen colaborar".

El subinspector Arias explica que no son delincuentes conflictivos y que suelen asumir sus actos. "Cuando los agentes entran en las viviendas para registrar los dispositivos, como ordenadores, tablets y móviles, los autores suelen colaborar. Asumen que los han descubierto y quieren que todo termine cuanto antes. Lo importante en ese momento para ellos es salir del paso sin demasiado revuelo y, en la medida de lo posible, sin que su entorno se entere de lo sucedido. Esa colaboración nos facilita mucho el trabajo, ya que nos suelen dar las claves de los dispositivos y en la mayoría de los casos nos muestran lo que buscamos, aunque no siempre", concluye.