El Mercado de Quiroga Ballesteros está vacío. El frío parece subir desde el suelo gris hacia el techo altísimo, de colores verdes y amarillos que no logran levantar un termómetro desangelado. Al fondo, hay una mesa con tres hombres. Están sentados de espaldas, levemente encogidos. El vapor que exhalan es de tabaco. El humo tarda en subir porque la temperatura lo vuelve denso. Beben unas cervezas para intentar entrar en calor. "Las pillamos en el supermercado con algo de jamón", cuenta Martín.

Tiene el pelo negro. Lo lleva muy corto, como un escolar disciplinado por escaparse de clase. "Estoy en situación de calle", confiesa con tristeza. Parece desvalido. Dice que habla italiano. "Viví en Italia". En el norte italiano la helada cae como en Lugo en estos meses. "Cuando estuve no hacía frío, era verano", recuerda con nostalgia. Al final, confiesa que su viaje a Venecia fue "con el instituto". También estuvo en Verona, donde Romeo amó a Julieta. Se cubre las manos con las mangas y se ajusta la braga térmica al cuello. Es roja, como su zamarra.

Cuenta que entran en el Mercado hacia las cinco de la tarde, "cuando ya no hay nadie". Insisten en que no molestan, y que los comerciantes y hosteleros no tienen problemas con ellos. Parece que se han quejado, pero culpa a alguno "que se pasa con la bebida y monta lío". Pero ellos, los tres, no son. Ellos tienen su jamón y sus cervezas. Ponen el móvil para escuchar canciones y hablan. Suena Sultans of swing, el tema de los Dire Straits sobre unos músicos entusiastas que actúan los viernes por la noche en un tugurio. "Una vieja guitarra / es todo lo que pueden permitirse", dice la letra.

Otro de ellos es de Sevilla. Tiene cara de espabilado. Es reservado, desconfía de los desconocidos en su nueva ciudad. Debe haber algún motivo para que se viniese a Galicia "hace cuatro meses". Al final, sale del paso: "Soy como Rambo, vivo día a día", explica de un modo enigmático. Él también es un veterano, al igual que el personaje de Sylvester Stallone. Cuenta el número de palabras que suelta. Son bromas y abstracciones, nada comprometido o revelador. Sabe guardarse las cartas en la manga de su cazadora de motero.

"Cuando viene el hombre que cierra y nos dice que nos vayamos, nos vamos"

El tercero, su amigo, vive de Lugo. Tiene una gorra de marinero. Los otros dos aseguran que "tiene un pazo". Él encoge los hombros ante la exageración. Es el que tiene casa. Le incomoda que se les haya señalado en la prensa. Le parece injusto. "Estamos aquí escuchando música, charlando; no nos metemos con nadie", incide. "Cuando viene el hombre que cierra y nos dice que nos vayamos, nos vamos", apunta haciendo un gesto de tranquilidad con la mano en la que tiene el cigarro. "A las ocho nos dice que marchamos y marchamos", reitera.

En la plaza de Santo Domingo está Fraga. "Todo o mundo me coñece por Fraga", define. Los fieles que salen de la misa de lunes le dan alguna moneda. Los conoce a todos, les desea buena tarde y recomienda a las mujeres que se abriguen. Nunca tiene frío, pero les tiene cariño porque las conoce de una relación larga de cruzarse ante la iglesia de las agustinas.

A Fraga le molesta el calor. Lo va aplastando como si presionas una esponja. El lunes se abría la camisa para demostrar que no lleva nada sobre la piel, que es un poco morena, como el cuero. Lleva esa prenda y una chaqueta negra, nada más. "Nunca teño frío. Entramos no piso hai tres anos e nunca encendín a calefacción. Durmo cunha saba e as ventás abertas. A miña muller pon tres mantas para ela porque sabe o que hai", comenta.

"Te abrigas y tratas de pasarlo como puedes, pero para mí es peor el agua"

César Fernández. Técnico de Telecomunicaciones

César Fernández es un técnico de telecomunicaciones que trabaja por toda la provincia de Lugo. El lunes le tocó hacerlo, junto a dos compañeros, en Vilalba, donde en los tres últimos días la niebla no dejó ver el sol en todo el día.

Su jornada laboral arrancó poco después de las siete de la mañana, con el termómetro marcando -3 grados. Los tres sobrevivieron a una fría mañana abrigados y "yendo a tomar un café, porque si te toca estar quieto de pie no se para".

Y es que para César la clave para sobrellevar estos gélidos días la tiene clara: "Te abrigas e intentas pasarlo como puedes; si te estás moviendo no se nota tanto". Aun así, cree que el hábito a la hora de trabajar fuera también ayuda, ya que "se acaba uno acostumbrando a las condiciones que le tocan", y él hay unas que lleva peor que el frío. "Para mí, es peor el agua, prefiero un día como hoy", dice.

"A inimiga é a néboa, pois aínda que vaias cuberto entra nos ósos"

Abel López. Empleado del FCC Monforte

El invierno, con las típicas bajas temperaturas que se registran en Monforte asociadas a días y días de niebla, en las que no sale el sol ni un minuto, no ayuda a los empleados del servicio municipal de limpieza, en manos de FCC. Abel López es uno de sus trabajadores y dice que los barrenderos son los que más penurias sufren en esta época debido a su horario. "Entran ás 6.30 horas e percorren a cidade ata as 13.00. Van ben abrigados, pero a néboa é a nosa inimiga. Entra nos ósos".

No son los únicos de FCC que se enfrentan a los rigores de un clima extremo como el monfortino. También están los que por la tarde reparten los cubos para depositar la basura y los que los recogen llenos. "En xeral, todos os traballadores, no longo inverno de Monforte, pasámolo mal". Nada que ver con el verano, por muy caluroso que sea, pues cuando aprieta el sol no andan por las calles.