Antes de la pandemia la cita previa era un sistema que se utilizaba prácticamente solo para acudir al médico de cabecera. Tras la emergencia sanitaria, se implantó en todas las administraciones y organismos públicos y se ha quedado, lo que ha desatado las críticas de particulares y gestorías. Con este sistema de atención la espera para realizar ciertos trámites en la capital lucense puede llegar a ser de hasta casi dos semanas.

Un lucense que pidió este jueves telemáticamente cita para acudir a la Seguridad Social con el fin de solicitar una pensión, el ingreso mínimo vital u otra prestación la fecha que le dio fue para el próximo día 15.

En la Agencia Tributaria si se pide para presentar documentos en registro o para recoger notificaciones la cita es de un día para otro, en cambio si es para otros trámites, como por ejemplo pagar o consultar deudas, entonces toca esperar cuatro días.

En la Subdelegación del Gobierno para certificados digitales la cita es de una jornada para otra e incluso con atención hasta las cinco de la tarde, pero si se solicita para resolver papeleo en Extranjería la espera se alarga.

Una solicitud hecha el día 2 en la Seguridad Social fue fijada para el día 15

Un servicio en el que se ha reducido considerablemente es en la oficina del DNI de la Policía Nacional en donde se puede conseguir cita para el día siguiente para renovar el carné de identidad o el pasaporte.

En la Xunta hay que solicitarla para todos los servicios, excepto para el registro. Por ejemplo, si es en la Axencia Tributaria de Galicia (Atriga) para la presentación de los modelos de sucesiones y donaciones o de transmisiones de vehículos y para la emisión de certificados de deudas, esta la da para el día siguiente.

Las quejas ciudadanas se suceden. "No puedes organizar tú el modo en que te relacionas con la administración, sino que es ella la que te organiza la vida", afirmaba el presidente de Facua-Galicia, Víctor Muñoz Meilán.

El presidente de esta organización de consumidores considera que «no puede ser que haya venido para quedarse» la utilización de la cita previa porque, a su juicio, "carece de sentido en muchos servicios, entorpece y dificulta el trabajo del administrado y tiene poca celeridad".

Ante el aluvión de quejas, la Xunta optará por suprimir la obligatoriedad de la cita previa y que los administrados puedan acudir a los diferentes organismos cuando lo precisen.

El grupo municipal de Cs urge al Concello de Lugo que retome la atención presencial sin cita previa

En el Concello de Lugo la portavoz municipal de Ciudadanos, Olga Louzao, exigió este jueves que el gobierno local "habilite una atención presencial sin cita previa de forma urgente" en los servicios de atención ciudadana, sobre todo en el registro general. De lo contrario, amenaza con recurrir a la Valedora do Pobo.

Olga Louzao señaló el mal ejemplo que da el Concello si perpetua esta práctica. "Esta forma de funcionar implica un incumplimiento objetivo y directo del artículo 103.1 de la Constitución, el que recoge que la administración debe servir con objetividad a los intereses generales y desempeñar su labor de manera eficaz", apuntó.

La concejala de Participación e Servizos para a Veciñanza, Cristina López, respondió que los lucenses "teñen a atención garantida" en los distintos servicios municipales. "A veciñanza pode solicitar cita previa para a atención presencial, garantindo que será atendida a unha hora concreta sen ter que esperar nas oficinas de atención, ou presentarse no Concello", dijo esta edila, que aseguró que "as persoas que se achegan ás oficinas sen solicitar cita previa son atendidas no primeiro oco dispoñible no servizo".