Los lucenses renunciaron el año pasado a cobrar 396 herencias. Es un número relativamente importante, pero los notarios constatan que ni la pandemia ni la situación económica ha disparado el fenómeno. De hecho, solo hubo cuatro casos más que en 2019, justo antes de la crisis sanitaria, según los datos del Colegio de Notarios de Galicia.

Frente a ese número de renuncias, hubo 4.556 herencias aceptadas, una cifra también en consonancia con los de años previos. En 2019 fueron 4.375 y en 2020, un año atípico por el covid, sumaron 3.719.

El conocimiento de que hay deudas importantes está detrás de la decisión de no asumir una herencia, aunque ese paso puede no ser siempre el más acertado.

En la pandemia hubo padres que cambiaron el testamento y dejaron solo la legítima a sus hijos por no atenderlos

Montserrat Trigo, delegada en Lugo del Colegio de Notarios, subraya que en muchos casos lo más inteligente puede ser aceptar la herencia a beneficio de inventario. Eso supone que "si hay deudas, el heredero solo responde hasta donde alcancen los bienes de la herencia. Si luego queda algo, es para el heredero, que con esa fórmula en ningún caso tendrá que hacer frente con sus bienes a deudas de quien testó a su favor", detalla.

Lo más habitual es que quienes renuncie a una herencia sean hijos que saben previamente de una difícil situación económica de los padres. Pero no siempre es así, porque hay muchas herencias que llegan de parientes más lejanos, con los que no siempre se tiene contacto y cuya situación financiera no se conocer bien, y aceptar a beneficio de inventario permite conocer la situación real sin aceptar riesgos. "Vas a conocer todas las deudas del testante, ya sean con los bancos, con la Seguridad Social, con Hacienda...", dice Trigo.

Impuestos

Recibir una herencia conlleva costes, pero Montserrat Trigo asegura que la carga fiscal no es motivo en Galicia para la renuncia a una herencia. "En Galicia los impuestos no disuaden, porque hay una excepción hasta un millón de euros por cada padre y por cada heredero", recalca para evidenciar que esas no son las cifras habituales de una herencia. Es cierto, no obstante, que la carga fiscal sube a medida que se aleja el parentesco. Si se hereda de un tío o de un primo, por ejemplo, ya se paga más.

"Las renuncias son sobre todo por incertidumbre", pero el riesgo de que suponga arrastrar las deudas del testante siempre se puede evitar con la fórmula legal adecuada, recuerda.

Testamentos

La pandemia no ha alterado en Lugo el porcentaje de renuncias, pero tampoco ha afectado de forma relevante al número de testamentos que se hacen ni a la forma de testar, si bien Trigo ha visto casos de padres que han decidido penalizar a hijos por no estar pendientes de ellos durante lo peor del covid. "Algún padre decidió dejar solo la legítima. Era un momento en el que todo el mundo necesitaba la compañía, la cercanía, aunque fuera telefónica en los momentos en los que no podía haber desplazamiento y hubo gente que no tuvo ese apoyo y decidió modificar el testamento", explica. Recuerda que hubo padres que se lamentaban de que un hijo ni siquiera les llamó para interesarse por ellos y que eso les llevó a cambiar el testamento, para favorecer a los hijos que, entendían, se habían portado mejor con ellos.

Pero Trigo también advierte que fueron situaciones puntuales, aunque los padres tienen esa opción. "En Galicia, el 75 por ciento de la herencia es de libre disposición ", recuerda. Matiza, a la vez, que esa decisión también puede ser impugnada en el futuro por los herederos. Con todo, de lo visto por los notarios, no serán muchos los que en el futuro se vean penalizados en un testamento.

Los datos tanto de renuncias como de testamentos de Lugo están en línea con las cifras de Galicia, donde tampoco se han disparado los números.

Trigo apunta que, aunque hayan crecido algo, no son muchos más los testamentos que se hacen, aunque reivindica que es mejor dejar constancia de las últimas voluntades y las cosas claras. Aunque, de todos modos, sí aprecia la desaparición progresiva de cierto tabú respecto al paso que supone hacer el testamento. Ahora, dice, cada vez hay más personas en la treintena o en la cuarentena que optan por hacer ya a esa edad testamento.

Sin dinero se puede aceptar

La propia situación económica del heredero puede ser otro factor que lleve a la renuncia de una herencia. "Pero siempre hay salidas para evitar ese problema", dice Trigo. Hay quien se encuentra con un testamento en el que se le legan bienes patrimoniales, pero no tiene dinero para pagar los costes que supone asumir la herencia.



Prórroga

Aunque no sean las situaciones más usuales, en esos casos siempre se puede pedir una prórroga a Hacienda o un crédito, apunta la delegada del Colegio de Notarios. Una vez se hereda el patrimonio, siempre puede vender y tener liquidez para pagar y quedarse con el resto, recalca.

Hacer testamento sale siempre más a cuenta

Hacer testamento sale a cuenta. El coste es de unos 40 euros y siempre se puede cambiar. A falta de ese documento, a la muerte de una persona hay que hacer una declaración de herederos y el precio ya sube a al menos unos 150 euros. Mucha gente aún no lo hace por una especie de reparo, pero ya hay treintañeros que testan.