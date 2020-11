Lucenses que se reinventan con éxito

LAS CRISIS PERMITEN calibrar la actitud y la entereza de las personas. Solo caben dos respuestas: quejarse o actuar. Los protagonistas de este reportaje optaron por la segunda para hacer frente a los estragos de una pandemia que ha puesto en jaque a la economía.

Empresarios y autónomos han tenido que reinventar la forma de ganarse la vida. Muchos de ellos optaron por diversificar la oferta con novedosos servicios y el uso de las últimas tecnologías para mantener sus negocios en funcionamiento.

Pilar Mundiña y su hija Lucía Méndez, son las propietarias de la Taberna de Marcos, histórico local de hostelería ubicado en pleno barrio de A Milagrosa. Tras los continuos cierres provocados por el virus decidieron apostar firmemente por llevar sus platos directamente a la mesa de los lucenses con la puesta en marcha de un servicio a domicilio desde el pasado viernes.

La Taberna de Marcos puso en marcha un servicio a domicilio. Cuarenta años después de su apertura, el nuevo servicio funciona

"Llevamos pocos días pero la acogida es muy buena. Es cierto que de momento los clientes apuestan más por venir a recoger su comida al local pero con el tiempo esperamos que los pedidos a domicilio aumenten", relata Lucía Méndez.

El establecimiento mantiene la misma carta y el churrasco de ternera y cerdo "es el plato más demandado, aunque también piden caldo gallego o callos". El horario de servicio a domicilio es de martes a jueves de 13.00 a 16.00 horas y los viernes y sábados de 13.00 a 16.00 horas y de 20.00 a las 22.45 horas. Los domingos solo se sirven comidas de 13.00 a 16.00 horas.

NUTRIPASOS. Y si en la Taberna de Marcos demuestran a diario su buen hacer entre los fogones, Marta Fandiño también ayuda a los lucenses a comer de una forma más beneficiosa para el organismo. Esta nutricionista lucense es la cara visible de la clínica NutriPasos, donde propone programas de educación nutricional.

Con la entrada en vigor del estado de alarma, Marta Fandiño recurrió a las plataformas digitales. "Trabajo con mis clientes por Skype, pero hay quien prefiere mantener la consulta por la plataforma Zoom, por Whatsapp, o por teléfono", aclara esta profesional de la nutrición, quien incluso trabajó "para un clínica de Móstoles con consultas vía Skype".

Dada la cantidad de solicitudes que recibe por redes sociales para que prepare platos saludables, Nuria Fandiño cuenta con un apartado en la página web de NutriPasos. "Tienen éxito porque son recetas rápidas y fáciles de preparar", expone.

Otro de los sectores que se ha visto beneficiado como la potencialidad de las plataformas digitales es la educación. La academia de inglés Total English School optó por las clases on line "en el 90 por ciento de los casos", como explica su director Paul McCarthy.

"Muchos padres prefieren que sus hijos se conecten a clase desde sus casas", reconoce. "Incluso en países como Colombia, las clases ya son cien por cien online", dice McCarthy. "Es un sistema que nos genera más gasto a las academias pero no queda otra, tenemos que seguir", argumenta.

MÚSICA. El sector musical también se ha rendido a las plataforma de streaming. El DJ lucense Marcos Peón vio como de la noche a la mañana se cerraban todos los locales de ocio nocturno, su hábitat profesional. Por ello, con la ayuda de su socio DJ Frisco, ambos se encerraron en su estudio de grabación para elaborar una de las grandes sensaciones del año en la música house I got to shake it.

"Todas nuestras actuaciones se suspendieron, incluso un proyecto con Fernadisco llamado Star People, tuvo que postponerse hasta el 2021. Así que si no podemos actuar en directo pues no metemos en el estudio y componemos nuevos temas", dice Peón.

De momento, su primer single se coló en el top ten en el Reino Unido suma "más de 27.000 reproducciones en Spotify", apunta.

El deporte y la salud mental cobraron una especial relevancia desde el inicio del estado de alarma. En el centro Agära Yoga dispusieron de clases online "para socios y clases sueltas, para estas últimas los interesados solo necesitan conectarse a nuestra plataforma Zoom y abonar los 9 euros que cuestan las clases sueltas o un bono de 36 euros por 5 clases", recalca su gerente e instructor Miguel Rodríguez.