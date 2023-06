Dos lucenses recibieron la eutanasia y la solicitud de un tercero está en trámite

Dos lucenses recibieron la eutanasia en los dos años que lleva en vigor la ley y se está tramitando la solicitud de un tercero. En total, en el área lucense se registraron ocho peticiones, pero en los cinco casos restantes los pacientes desistieron de continuar con el proceso una vez iniciado.

Las dos personas a las que se asistió en su muerte en Lugo tenían una enfermedad neurológica degenerativa y ambas eligieron morir en su domicilio. El equipo que las acompañó –médico responsable y enfermera– fue, en los dos casos, del servicio de Atención a Domicilio y Cuidados Paliativos porque se trataba de sus pacientes. El solicitante puede elegir al médico responsable y, si el seleccionado es objetor, se le debe presentar una alternativa.

"El objetivo es que sea un médico con el que el paciente tiene relación, que lo conozca", recuerda Rafael Monte, que, como director asistencial del área sanitaria es la persona a la que llegan todas las solicitudes y quien debe encargarse de designar al facultativo responsable. En cuatro de las peticiones recibidas en Lugo fueron médicos de Hado; en tres de ellas fueron médicos de Familia y en una, un cirujano.

El facultativo responsable es el interlocutor del enfermo en todo el proceso, el que le acompañará hasta el final. En cuanto es designado inicia con ese paciente el llamado proceso deliberativo, la parte más importante del camino y el punto en el que, hasta ahora, se han quedado muchos solicitantes.

La experiencia de los profesionales de Hado indica que ese paso –que obliga a conversaciones pausadas, profundas y complejas– "puede suponer una oportunidad para hacer las cosas mejor", como señala la jefa del servicio, Arantza García. Se dan muchas situaciones diferentes. A veces una persona pide la eutanasia sin tener muy claro que, efectivamente, eso es lo que quiere. El médico Andrés Vázquez fue designado como médico responsable en un caso en el que ocurrió justamente eso. "Cuando empecé a charlar con ese paciente me di cuenta de que tenía una idea errónea; lo que quería no era la eutanasia sino una sedación terminal cuando fuera necesario. Te contaba que por ahora no estaba tan mal, te decía incluso Yo no me quiero morir", explica el doctor, que se encontró a una persona que quería estar seguro de que, en el momento en el que no estuviera consciente y válido, no sufriera dolor y malestar.

Otras veces es la charla que tiene con su médico responsable la que le da a conocer una alternativa de tratamiento que o bien no había contemplado o bien había rechazado previamente. También ha habido casos así. "A veces lo único que hace falta para que la persona pruebe un tratamiento que se le ha ofrecido en su momento es que cambie el interlocutor", apuntan los facultativos.

Finalmente, también hay personas que registran la petición de eutanasia por problemas más sociales que directamente atribuibles a la enfermedad que padecen, ya sea porque no cuentan con una red de cuidados o porque sufren por considerarse una carga personal o económica para sus familias. En uno de los casos, el solicitante decidió detener el proceso cuando se le ofreció una plaza en una residencia.

El paciente, para poder acceder a la prestación de la eutanasia, debe tener una "enfermedad grave e incurable" o "un padecimiento grave, crónico e imposibilitante". En todo caso, debe estar "capaz y consciente" cuando presenta la solicitud, por lo que la única manera de que alguien con un deterioro cognitivo muy avanzado o inconsciente acceda a la eutanasia es indicándolo en un registro de instrucciones previas. Si no, no puede recibirla una vez alcanzado ese estado.

Evidentemente, la persona puede cambiar de idea en cualquier momento del proceso y detenerlo o postergarlo. Aunque se haya indicado en el testamento vital que llegado a determinado punto de la evolución de la enfermedad se quiere recibir la eutanasia y se llegue a ese estado, si la persona sigue consciente decide qué es lo que quiere en ese momento.

A partir de las dos semanas de la primera solicitud e inicio del proceso deliberativo, el médico responsable debe confirmar la petición del paciente. Tiene entonces que presentar una segunda solicitud y esta –junto con los informes del médico responsable– pasa a un médico consultor, que debe ser especialista en el problema que afecta al paciente pero no formar parte del equipo que le asiste. Tiene 10 días para hacer un informe que, si es favorable, pasa a la comisión de garantías que es la que finalmente confirma que el caso entra dentro de los supuestos de la ley. Desde la primera petición hasta ese dictamen no pueden pasar más de 40 días.

El paciente puede elegir el lugar y día de la eutanasia y, si está en condiciones de hacerlo, también si quiere donar sus órganos.

Diecinueve médicos del área son objetores

Un total de 19 médicos del área sanitaria de Lugo se han declarado objetores de conciencia ante la ley de eutanasia.



La primera ola del registro de la objeción llegó cuando la ley entró en vigor hace exactamente dos años. El resto se han ido produciendo a medida que avanzaban las solicitudes y, por ejemplo, cuando un médico de Familia analizaba un caso para ver si aceptaba ser el médico responsable de ese solicitante, el resto de facultativos de su centro de salud registraron su objeción en bloque.



Cuestión de conciencia

Hay también algún servicio hospitalario en el que todos sus profesionales se han declarado objetores. Los expertos insisten en que esta es una figura ideada para evitar que un sanitario tenga que hacer algo que atenta contra sus creencias o moral, pero hay quien teme que se use para eludir un proceso complicado y trabajoso.



"Debería ter unha compensación en tempo, por exemplo. Liberar ao persoal doutro traballo para que poida asumir o proceso deliberativo como debe facerse, con charlas sosegadas", propone Daporta.