Solo había unas pocas barracas montadas pero, sin embargo, el parque Rosalía de Castro y las cuestas recibían, ayer por la tarde, la visita de decenas de lucenses –entre los que había tanto mayores como niños o familias– para comprobar si había ya alguna atracción abierta y cómo transcurría el polémico montaje.

Los curiosos paseaban, observaban a los feriantes arremolinados que todavía carecían de ubicación definitiva y bajaban por las cuestas hasta el aparcamiento del Pabellón de Deportes para ver qué novedades traía este San Froilán. Allí, la explanada estaba totalmente ocupada de barracas. Algunas de ellas ya conocidas como El Saltamontes, El Barco Pirata o los coches eléctricos y otras, un poco más novedosas, como Adrenaline, Super Master o Maxidance.

Arriba, hacia la mitad de las cuestas del Parque, había solo dos barracas montadas: Europista Galicia (de coches eléctricos) y Hermanos Fernández Rodeo Show en el sitio que, durante años, ocupaba El Ratón Vacilón.

Ya en el primer bancal de las cuestas, en su ubicación habitual, se completaba el montaje del Grand Prix, una de las barracas con más tradición en las fiestas.

El resto del recinto ferial todavía estaba, ayer a media tarde, pendiente de mediciones. El comisario del ferial y otro técnico municipal medían y pintaban las lindes de los puestos dejando una distancia de tres metros, la que marca el covid.

El recinto asignado para tal fin era el tramo comprendido entre un tramo de Rodríguez Mourelo y la Praza de Avilés (para puestos grandes) y el flanco derecho de la Eúa Doutor García Portela hacia las cuestas y el primer bancal del parque (para los pequeños). Un espacio justo para los 40 puestos pendientes de ubicación -la mayoría de venta de almendras y nubes de algodón- aunque, según explicó ayer el comisario del ferial, este número podría ser inferior dado que hay feriantes sin la documentación reglamentaria para instalar el puesto.

Aun así, la preocupación era máxima entre los dueños de estos puestos dado que su intención era poder colocarse en el mismo sitio que todos los años, en la rúa Doutor García Portela, lo que no era factible para todos dado que no cabrían debido a la distancia reglamentaria necesaria entre puestos. Por otra parte, la ubicación alternativa, en el bancal donde se ponían las casetas del pulpo, era rechazada de pleno por los feriantes alegando que, en ese sitio, no se comerían, por así decirlo, una rosca.

NOCHE. Las mediciones y negociaciones con los técnicos municipales se prolongaron hasta bien entrada la noche. En principio, pocos aceptaban el sitio asignado. "La gente para ahí no va. La gente va desde la Praza do Avilés a las cuestas del Parque pero para ese lado no va a ir y no va a haber sitio para todos. Por lo tanto, nos vamos a quedar 40 familias sin poder montar porque aquí o tenemos sitios para todos o no montamos ninguno", afirmaban.

Los feriantes afectados manifiestan no entender cómo en Lugo se exige tres metros de distancia entre los puestos cuando en otras fiestas a las que fueron, también en Galicia, tales como en O Porriño o en Os Milagros, en Ourense, "solo se dejaba metro y medio".

"Esto va a ser imposible y lo malo es que tendríamos que montar todo corriendo esta noche [por el domingo] o mañana [este lunes] por la mañana, como muy tarde. Pero en 100 metros, no se pueden poner 40 puestos de cuatro, cinco o seis metros cada uno. No caben. Y si nos meten a todos juntos donde estaban las casetas del pulpo no hacemos un duro", decían.

Los feriantes se mostraban agradecidos al Concello por haberles permitido trabajar dado que muchos están sobreviviendo con créditos o subsidios de 500 euros. Sin embargo, también decían que "preferíamos pagar los 1.200 o 1.500 euros que costaba el puesto y que nos lleven al sitio de siempre porque todos tenemos derecho a comer", comentaban, algunos de ellos ya miembros de la tercera generación de sus familias que vienen al San Froilán.

PROGRAMA PARA ESTE LUNES

19.30 ▶.Pregón a cargo de Marisol Bravos López. Casa do Concello.

19.30 ▶ XVI Sanfroidance (entrada libre). Homenaje a J Mayúscula, con las actuaciones de Ricky Hombre Libre, Kiki

Sound Aka Kamikaze, Sho-Hai a los CD’s, Fumerecords Showcase, Juanma Lodo Visuais. Explanada auditorio municipal Gustavo Freire.

20.00 ▶ Os Pelúdez entre Nós, en el pregón.

20.00 ▶ Pasacalles de música tradicional del grupo Os Trastiños de Castelo y cabezudos. Praza Maior y recinto histórico.

20.00 ▶ Concierto de Wealman (entrada libre). Praza de Santa María.

20.30 ▶ Actuación de la orquesta París de Noia. Praza Augas Férreas.

21.00 ▶ Concierto de Jenny & The Mexicats (entradas agotadas).

Praza de Santa María.

21.00 ▶ Concierto de Infrarroja (entrada libre). Horta do

Seminario.

22.00 ▶ Concierto de La La Love You (entradas agotadas). Horta do Seminario.