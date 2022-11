Más lucenses lavan y secan fuera de casa por el precio de la luz

Cuando en 2014 Manuel López abrió la primera lavandería autoservicio en Lugo, hacer la colada fuera de casa era todavía una rareza en la ciudad. No así en las grandes urbes, donde este negocio florecía, por lo que López, que acababa de cerrar su empresa forestal, vio una oportunidad de negocio. No se equivocó y ocho años después tiene siete centros propios de Lava&Seca Exprés en la ciudad. Es la cadena con más centros en Lugo, pese a no haber optado por el modelo franquicial de otras enseñas, que crecen de forma exponencial, y dice que tendría que "facer ben os números" para ver si en este momento la actividad le genera o no beneficios. La demanda de este servicio se ha multiplicado, pero también lo han hecho los gastos de funcionamiento y la oferta de centros de este tipo por lo que, en su opinión y la de otros competidores, el mercado lucense podría empezar a estar dando señales de saturación.

Y eso que la subida del precio de la energía eléctrica está contribuido de forma clara, según admiten varias firmas, a que cada vez más ciudadanos opten por las lavanderías autoservicio. Exige desplazarse con la colada fuera de casa, pero puede que gasten menos que si la hicieran en el domicilio casa y que la calidad del lavado sea mayor, defienden desde este tipo de negocios. El lavado, de en torno a media hora, incluye detergente, suavizante y oxígeno activo, que sirve para desinfectar, con precios que van desde los 3 a los 4 euros. Y por unos dos euros más se llevan la ropa seca.

De hecho, es en las secadoras, aparatos domésticos que consumen mucha electricidad, donde estos centros han notado un mayor aumento de la demanda. Por norma general, en los meses de invierno las secadoras ya tienen mucho más uso que las lavadoras, pero este año creció. "A xente o que me di é que, ao prezo que vai a luz, compénsalle vir aquí, incluso para lavar porque hai lavadoras dende nove quilos e aí xa colle bastante roupa. Con 3 euros de lavado e 2 de secadora levas a roupa lista", explica Susana Fariñas, que se hizo cargo de una franquicia de Wash-Up en la Rúa Camiño Real en el mes de marzo.

Alejandro Pérez Gómez, un lucense que desde hace cinco años está al frente de la franquicia Do Laundry y hoy tiene casi 400 centros de lavado y secado en España y Portugal, estima en un 30% el incremento de clientes que se ha producido en el último año. Su modelo es de low cost, en buena medida gracias a que es él quien produce el detergente y el suavizante, en una fábrica en Asturias, que luego vende a la mayoría de sus franquiciados. Afirma tajante que lavar y secar en casa lleva más tiempo y es más caro que hacerlo en sus máquinas, que además dan un plus de calidad con el oxígeno activo, asegura.

Es menos contundente el dueño de Lava&Seca Exprés, que coincide en que cada vez hay más clientes pero también cada vez se reparten más. Recalca, además, que el precio del gas, la energía principal de este tipo de instalaciones, se ha triplicado. De hecho, no descarta subir las tarifas por primera vez desde 2014, como están haciendo ya otras lavanderías en el resto de Galicia y de España, donde también empiezan a producirse cierres, dice. "Hai anuncios de lavanderías de segunda man que se traspasan por todos os lados".

"Venden que é un negocio que se atende só, pero hai que estar ao pé do canón"

Hay gente que ha visto en las lavanderías autoservicio una forma de hacer dinero con poco trabajo, pero en realidad son negocios muy sujetos y que necesitan mucha dedicación.

"Hai que ter unha persoa como mínimo de garda durante todo o horario de funcionamento dos locais [suele ser de 8.00 a 23.00 horas los 365 días del año] para atender incidencias, avarías, unha máquina que traga unha moeda... Se un cliente te chama non podes non ir ao momento", explica Manuel López, de Lava&Seca Exprés.

Lo confirma Susana Fariñas que está contenta tras medio año al frente de la Lavandería Wash-Up de Camiño Real, pero no puede moverse de Lugo ni un solo día al año. "Sempre hai alguén que non sabe usar a máquina, algunha incidencia... e hai que limpar", cuenta.

La limpieza que se hace de las máquinas de este tipo de centros es uno de los aspectos que más interés produce entre los usuarios, potenciales y reales. Las de lavado apenas precisan porque con el agua, el centrifugado, y sobre todo el oxígeno activo, se limpian y se desinfectan solas. Sin embargo, en las secadoras se acumulan pelusas. En Lava&Seca Exprés se limpian dos veces al día, indica su dueño. "Abren tantos locais porque as franquicias queren vender e véndeno como un negocio que se atende só, pero hai que estar ao pé do canón", afirma.

Estudiantes, inquilinos de pisos antiguos y clientes de alojamientos turísticos

La ciudad dispone de lavanderías autoservicio en muchas zonas, pero en A Milagrosa se concentran varias, alguna de reciente apertura, y no es casualidad.



"Por aquí hai moitos pisos vellos e alugados que non teñen lavadora ou teñen lavadoras moi antigas e non teñen secadoras. Temos moitos clientes deste tipo que veñen facer a coada unha ou dúas veces á semana», cuentan en Wash-Up de Camiño Real.



No muy lejos, en la Rúa Ourense, acaba de cerrar un centro de Do Laundry. Ha sido por un problema en el local que no se ha podido solucionar, explica el dueño de la franquicia, que prevé abrir otro establecimiento en Lugo "nunha zona na que aínda non hai".



Los perfiles de los clientes de estas lavanderías también han ido aumentando y si los estudiantes estuvieron siempre entre los principales usuarios ahora lo son también los clientes de pisos turísticos e incluso de hoteles, donde el servicio es es más caro. También son muy usadas por todo tipo de personas para prendas grandes, como abrigos, mantas y almohadas.

Un lucense al frente de una franquicia con 368 centros de lavado en España y Portugal

Alejandro Pérez Gómez (Lugo, 1991) pasó de trabajar en el sector de la distribución de detergentes a tener su propia fábrica de producción de este tipo de productos en Asturias (Asturquim) y estar al frente de una red de franquicias que cuenta con 368 dentros de lavado y secado en España y Portugal. Todo eso en apenas un lustro.

El gran crecimiento de esta firma se debe a que ella misma afronta el trabajo y el gasto de montar los centros de lavado y secado a coste cero para el franquiciado. Este busca el local y Do Laundry le hace el estudio de mercado y si este es favorable al negocio la empresa lo equipa, desde las máquinas a la cartelería.

La firma recupera la inversión con la venta de los productos de lavado a estos centos. Suelen ser un 50% más baratos que los del resto del mercado, asegura, por lo que cada mes despacha decenas de palés. Otro valor añadido de sus centros, dice, es una completa app que permite ver si hay lavadoras libres y en los centros de la ciudad de Lugo por cada 10 euros de gasto se regala 1.