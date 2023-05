Lucenses que alucinan con la ciencia

Anny Cabrera (28 años), Juan López (19) y Alexia Fernández (24) están a punto de terminar el segundo curso del ciclo superior de Laboratorio Clínico y Biomédico en el CIFP Politécnico de Lugo. Una formación que les gusta, pero no sacia su ansia de aprendizaje y su curiosidad. De la mezcla de ambos, esfuerzo y curiosidad, ha salido el proyecto que ha sido premiado como el mejor de Formación Profesional en la feria Galiciencia, que acaba de cerrar su decimoctava edición.

El trabajo que les ha valido el reconocimiento autonómico es una investigación sobre la eficacia del cannabidiol o CBD, uno de los principales componentes de la planta del cannabis, en el tratamiento de las crisis epilépticas y probado en peces cebra. Lo hicieron bajo la dirección de su profesora Sabela Fernández y la supervisión del laboratorio de genética de Veterinaria de la USC, en el que están haciendo las prácticas.

Anny Cabrea explica que "teníamos las clases por la mañana y por la tarde íbamos al laboratorio a hacer este proyecto". A los tres no solo les gusta y comparten el entusiasmo por la investigación, sino que "además de llevarnos bien, somos personas que tenemos una mentalidad de enriquecerse unos con otros, no de imponer ideas".

La portavoz del equipo explica que "el curso pasado estuvimos haciendo un proyecto sobre una enfermedad rara de origen degenerativo. Uno de los síntomas era la epilepsia, y decidimos centrarnos en ese síntoma para probar compuestos químicos: uno que ya está probado y se llama clonazepam y otro de homeopatía, el bufo rana. Evidentemente, el clonazepam sí que funcionaba, pero con el bufo rana no obtuvimos ningún resultado significativo, no tenía efectos para la epilepsia".

Cuando terminaron, sus formadores les dieron la oportunidad de seguir probando, y eligieron el CBD, "que no es el compuesto psicotrópico del cannabis; no tiene efectos alucinógenos ni nada por el estilo". Tras probar con el producto en aceite, decidieron cambiar a CBC en polvo, más puro. "Nuestra conclusión actual es que no tiene efecto terapéutico, pero tampoco efectos perjudiciales. Ahora estamos esperando a que nos llegue de Reino Unido CBD en polvo que viene garantizado en su pureza, para probar".

Será el proyecto de fin de ciclo que permitirá a estos tres brillantes alumnos trabajar en los laboratorios.