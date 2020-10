Dos lucenses plasman en un vídeo la lucha de los afectados por daño cerebral

La Asociación de Daño Cerebral de Lugo, Adace, presentó, en redes sociales, un vídeo con la historia de Susana Abuín y su familia, encabezada por su madre Erundina Rodríguez, un caso con el que el colectivo reivindicó ayer -Día Mundial del Daño Cerebral- la lucha diaria de sus usuarios al tiempo que lanza el mensaje de que rendirse y bajar los brazos es la última opción cuando se produce una situación de daño cerebral adquirido o sobrevenido como el que sufrió la protagonista de esta historia.

La directora de Adace, Iria Abel Parga, subraya, sobre este vídeo, que "Susana e Erundina son dúas referencias para a nosa entidade" y constituyen, al igual que el resto de personas que avanzan en su recuperación en esta asociación, "un exemplo perfecto de enerxía e de constancia que nos anima a celebrar dun xeito aínda máis intenso esta xornada".

El equipo de Adace, compuesto por nueve profesionales, trabaja en la actualidad con una veintena de personas desde la perspectiva de la interdisciplinariedad, el compromiso de transparencia con las familias y el establecimiento de objetivos compartidos con cada uno de sus usuarios.

Tal como se ve en la grabación, madre e hija tuvieron que hacer frente a una situación imprevista: el accidente cerebrovascular de Susana con 22 años. "O que elas nos transmiten é unha verdadeira lección de vida", dice la directora de Adace, que añade que la filosofía de trabajo del colectivo se basa en la corresponsabilidad. "Son as persoas afectadas por un dano cerebral as que van fixando os seus obxectivos e as súas metas, que se abordan desde a interdisciplinariedade, a combinación con actividades de socialización e de ocio e co compromiso de máxima transparencia tanto con elas como coas súas familias".

La asociación también grabó a otros cuatro usuarios y familiares de cada una de las áreas de intervención -neuropsicología, terapia ocupacional, logopedia y fisioterapia-, para dar protagonismo a quienes lo tienen en el día a día de este colectivo.